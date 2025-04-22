GHOST concert lines
22.04.2025

GHOST полностью запретили мобильную съемку на своих концертах

Блог

Говорят, когда понтифик на Пасху получил повышение в Ватикане, на его место случайно выбрали Papa V Perpetua из GHOST. Ну а что, он как минимум эффектный. И популярный.

Papa V Perpetua

Papa V Perpetua

Вообще, продолжается неутихающий ажиотаж вокруг будущего альбома группы Skeletá и уже начавшегося тура в его поддержку.

Особенно раззадорила народ инновация шведов: полностью запретить использование смартфонов на своих шоу, сдав их в боксы Yondr до конца выступления. Поскольку GHOST’овские площадки начинаются от 15000 человек, очереди на то, чтобы «обезвредить» телефон, пройти рамки секьюрити, а потом показать билетик и отправиться в зал, на текущих британских концертах растянулись на часы. Вероятно, чтобы доставить музыкантам удовольствие и не светить экранчиками, стоило приходить с самого утра.

«Хочу подчеркнуть, что этот запрет никак не связан, скажем так, с авторскими правами, — уверял Tobias Forge. — Дело не в том, что мы сидим на своем материале и никому не даем монетизировать концертные видео; вообще не про это. Не хочу сейчас скатиться в ворчание, мол, «все раньше было лучше» и рассказывать 14-летним, как было круто в старые времена. Но, честно, впечатления от концертов, вот это чувство магии, создания настоящих воспоминаний — все это раньше ощущалось куда сильнее. Лучшие шоу, на которых я был, — у меня с них нет ни одной фотки. Но они вот тут [в голове], в душе. Это — мои настоящие воспоминания. И вот такого опыта я всем желаю… Часть нашей публики постарше поймет подобную ностальгию. Но я искренне верю, что и молодежь после такого выйдет и скажет: “Это был не просто классный концерт — это было что-то нереальное”.

Молодежь, однако, пока не очень оценила реализацию великолепного плана. Зато с удовольствием похватала «денежные» бумажки, которые музыканты разбрасывали как конфетти. И теперь реализует за вполне себе настоящие деньги: около $70 за бумажку.

Ну а чтобы всем тут также подарить ощущение праздника (бесплатно, без очереди), слушаем новый сингл «Peacefield».

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4 комментария

  • zzz написал(а):

    15 к слушателей? Ну как бы странно.

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  • Anastasiya написал(а):

    zzz написал(а):
    15 к слушателей? Ну как бы странно.

    У нас они будут выступать в зале 20к. Солдаута пока, правда, нет.

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  • Юрий написал(а):

    Никогда не понимал и не понимаю этой группы , метал — не метал . попса — не попса , хз , может нужно знать английский язык , тексты у них сверхъохеренные ? ) Кстати , и эта композиция вообще шлак (имхо)

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  • Писюн с глазами написал(а):

    Юрий написал(а):
    Никогда не понимал и не понимаю этой группы , метал — не метал . попса — не попса , хз , может нужно знать английский язык , тексты у них сверхъохеренные ? ) Кстати , и эта композиция вообще шлак (имхо)
    Тут, дед, такое дело, музыка не делится на метал и попсу.

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