GHOST полностью запретили мобильную съемку на своих концертах

Говорят, когда понтифик на Пасху получил повышение в Ватикане, на его место случайно выбрали Papa V Perpetua из GHOST. Ну а что, он как минимум эффектный. И популярный.

Вообще, продолжается неутихающий ажиотаж вокруг будущего альбома группы Skeletá и уже начавшегося тура в его поддержку.

Особенно раззадорила народ инновация шведов: полностью запретить использование смартфонов на своих шоу, сдав их в боксы Yondr до конца выступления. Поскольку GHOST’овские площадки начинаются от 15000 человек, очереди на то, чтобы «обезвредить» телефон, пройти рамки секьюрити, а потом показать билетик и отправиться в зал, на текущих британских концертах растянулись на часы. Вероятно, чтобы доставить музыкантам удовольствие и не светить экранчиками, стоило приходить с самого утра.

Been queueing for Ghost for 1.5hrs and still not in.

Ropes at 6:30 and band at 8? Who's idea was that?

It's almost like Utilita Birmingham forgot there's 16 thousand people to seat. Absolute shit show. @thebandGHOST #SKELETOUR #skeletour2025 — Autumn (@Fluffy_Pickle_) April 20, 2025

The line for last nights show at @UtilitaArenaBHM 😳 Video by tobiasforgefansbrazil #SKELETOUR pic.twitter.com/M5sbE8Ylgq — SKELETOUR 2025 (@GhostWorldTour) April 21, 2025

Holy shit. The queue to get in to @thebandGHOST at @UtilitaArenaBHM reaches up to the Library of Birmingham and as far as the eye can see every direction. I have never seen anything like this before in my whole life of coming to gigs in town 🤯 pic.twitter.com/Sr1RHXtwFY — Kirsty Bosley (@Bozzers) April 20, 2025

«Хочу подчеркнуть, что этот запрет никак не связан, скажем так, с авторскими правами, — уверял Tobias Forge. — Дело не в том, что мы сидим на своем материале и никому не даем монетизировать концертные видео; вообще не про это. Не хочу сейчас скатиться в ворчание, мол, «все раньше было лучше» и рассказывать 14-летним, как было круто в старые времена. Но, честно, впечатления от концертов, вот это чувство магии, создания настоящих воспоминаний — все это раньше ощущалось куда сильнее. Лучшие шоу, на которых я был, — у меня с них нет ни одной фотки. Но они вот тут [в голове], в душе. Это — мои настоящие воспоминания. И вот такого опыта я всем желаю… Часть нашей публики постарше поймет подобную ностальгию. Но я искренне верю, что и молодежь после такого выйдет и скажет: “Это был не просто классный концерт — это было что-то нереальное”.

Молодежь, однако, пока не очень оценила реализацию великолепного плана. Зато с удовольствием похватала «денежные» бумажки, которые музыканты разбрасывали как конфетти. И теперь реализует за вполне себе настоящие деньги: около $70 за бумажку.

Ну а чтобы всем тут также подарить ощущение праздника (бесплатно, без очереди), слушаем новый сингл «Peacefield».

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