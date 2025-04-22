GHOST полностью запретили мобильную съемку на своих концертах

GHOST полностью запретили мобильную съемку на своих концертахБлог
Говорят, когда понтифик на Пасху получил повышение в Ватикане, на его место случайно выбрали Papa V Perpetua из GHOST. Ну а что, он как минимум эффектный. И популярный.
Вообще, продолжается неутихающий ажиотаж вокруг будущего альбома группы Skeletá и уже начавшегося тура в его поддержку.
Особенно раззадорила народ инновация шведов: полностью запретить использование смартфонов на своих шоу, сдав их в боксы Yondr до конца выступления. Поскольку GHOST’овские площадки начинаются от 15000 человек, очереди на то, чтобы «обезвредить» телефон, пройти рамки секьюрити, а потом показать билетик и отправиться в зал, на текущих британских концертах растянулись на часы. Вероятно, чтобы доставить музыкантам удовольствие и не светить экранчиками, стоило приходить с самого утра.
Been queueing for Ghost for 1.5hrs and still not in.
Ropes at 6:30 and band at 8? Who's idea was that?
It's almost like Utilita Birmingham forgot there's 16 thousand people to seat. Absolute shit show. @thebandGHOST #SKELETOUR #skeletour2025
— Autumn (@Fluffy_Pickle_) April 20, 2025
The line for last nights show at @UtilitaArenaBHM 😳
Video by tobiasforgefansbrazil #SKELETOUR pic.twitter.com/M5sbE8Ylgq
— SKELETOUR 2025 (@GhostWorldTour) April 21, 2025
Holy shit. The queue to get in to @thebandGHOST at @UtilitaArenaBHM reaches up to the Library of Birmingham and as far as the eye can see every direction. I have never seen anything like this before in my whole life of coming to gigs in town 🤯 pic.twitter.com/Sr1RHXtwFY
— Kirsty Bosley (@Bozzers) April 20, 2025
«Хочу подчеркнуть, что этот запрет никак не связан, скажем так, с авторскими правами, — уверял Tobias Forge. — Дело не в том, что мы сидим на своем материале и никому не даем монетизировать концертные видео; вообще не про это. Не хочу сейчас скатиться в ворчание, мол, «все раньше было лучше» и рассказывать 14-летним, как было круто в старые времена. Но, честно, впечатления от концертов, вот это чувство магии, создания настоящих воспоминаний — все это раньше ощущалось куда сильнее. Лучшие шоу, на которых я был, — у меня с них нет ни одной фотки. Но они вот тут [в голове], в душе. Это — мои настоящие воспоминания. И вот такого опыта я всем желаю… Часть нашей публики постарше поймет подобную ностальгию. Но я искренне верю, что и молодежь после такого выйдет и скажет: “Это был не просто классный концерт — это было что-то нереальное”.
Молодежь, однако, пока не очень оценила реализацию великолепного плана. Зато с удовольствием похватала «денежные» бумажки, которые музыканты разбрасывали как конфетти. И теперь реализует за вполне себе настоящие деньги: около $70 за бумажку.
Ну а чтобы всем тут также подарить ощущение праздника (бесплатно, без очереди), слушаем новый сингл «Peacefield».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 67
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4 комментария
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GHOST полностью запретили мобильную съемку на своих концертах
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Комментарии
Писюн с глазами:
Юрий написал(а):
Никогда не понимал и не понимаю этой группы , метал — не метал . попса — не попса , хз , может нужно знать английский язык , тексты у них сверхъох�…
Юрий:
Никогда не понимал и не понимаю этой группы , метал — не метал . попса — не попса , хз , может нужно знать английский язык , тексты у них сверхъохеренные ? ) Кстати , и эта …
Anastasiya:
zzz написал(а):
15 к слушателей? Ну как бы странно.
У нас они будут выступать в зале 20к. Солдаута пока, правда, нет.…
zzz:
DC:
goremyka:
Eum:
Забавно. На той неделе забрал с почты их дебютник «Kiss the goat», а тут новинка. Рубят брутально-мелодично, аля Besatt, но нравится.…
jurgis:
metal-групп «Nefarious» целая толпа, но все какие-то не запоминающиеся… только пожалуй альбом 2012 года венгерского Nefarious более-менее отложился в памяти, хоть и не шедевр…
Юрий:
Ничего нового лично я не услышал , заезженные до дыр рифы , которые лет 40 играю все кому н лень (( А смотреть на кривляние негра , это воще отдельная тема (((…
Death:
Другой Александр:
Почему-то эту пословицу про «старого коня», который «борозды не испортит» так сильно любят приводить в урезанном виде, из за чего её смысл искажается. У неё ещё продол…
Другой Александр:
Раннего их творчества не слышал помню их по последним трём альбомам, перед тем как они свернули деятельность на долгое время, из за звона в ушах у стукача (sic!). Тогда …
jurgai:
Алекс написал(а):
Обожаю Lord Belial за злобную мелодичность.
Enter the moonlight gate — непревзойденный шедевр присоединяюсь…
15 к слушателей? Ну как бы странно.
zzz написал(а):
15 к слушателей? Ну как бы странно.
У нас они будут выступать в зале 20к. Солдаута пока, правда, нет.
Никогда не понимал и не понимаю этой группы , метал — не метал . попса — не попса , хз , может нужно знать английский язык , тексты у них сверхъохеренные ? ) Кстати , и эта композиция вообще шлак (имхо)
Юрий написал(а):
Никогда не понимал и не понимаю этой группы , метал — не метал . попса — не попса , хз , может нужно знать английский язык , тексты у них сверхъохеренные ? ) Кстати , и эта композиция вообще шлак (имхо)
Тут, дед, такое дело, музыка не делится на метал и попсу.