GHOST полностью запретили мобильную съемку на своих концертах

Говорят, когда понтифик на Пасху получил повышение в Ватикане, на его место случайно выбрали Papa V Perpetua из GHOST. Ну а что, он как минимум эффектный. И популярный.

Вообще, продолжается неутихающий ажиотаж вокруг будущего альбома группы Skeletá и уже начавшегося тура в его поддержку.

Особенно раззадорила народ инновация шведов: полностью запретить использование смартфонов на своих шоу, сдав их в боксы Yondr до конца выступления. Поскольку GHOST’овские площадки начинаются от 15000 человек, очереди на то, чтобы «обезвредить» телефон, пройти рамки секьюрити, а потом показать билетик и отправиться в зал, на текущих британских концертах растянулись на часы. Вероятно, чтобы доставить музыкантам удовольствие и не светить экранчиками, стоило приходить с самого утра.

Been queueing for Ghost for 1.5hrs and still not in. Ropes at 6:30 and band at 8? Who's idea was that? It's almost like Utilita Birmingham forgot there's 16 thousand people to seat. Absolute shit show. @thebandGHOST #SKELETOUR #skeletour2025

Holy shit. The queue to get in to @thebandGHOST at @UtilitaArenaBHM reaches up to the Library of Birmingham and as far as the eye can see every direction. I have never seen anything like this before in my whole life of coming to gigs in town 🤯 pic.twitter.com/Sr1RHXtwFY

— Kirsty Bosley (@Bozzers) April 20, 2025