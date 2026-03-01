«Где сходятся норвежский и финский блэк-метал». Новинка DOEDSVANGR «Black Sun Dissolution»Новинки и новости
Нордические визионеры, отразившие в своем творчестве финские и норвежские традиции блэк-метала, величественность, ужас и мрак в одном флаконе. Soulseller Records, подписавшие суперпроект DOEDSVANGR, совместивший Shatraug (HORNA, SARGEIST плюс еще примерно 666 живых и мертвых проджектов), Anti-Christian (BEATEN TO DEATH, GRIMFIST, ex-TSJUDER), Doedsadmiral (NATTVERD, NORDJEVEL), Sanrabb (GEHENNA) и BST (GENITAL GRINDER, THE ORDER OF APOLLYON, ex-BALROG, ex-ABORTED), не жалеют эпитетов, готовя к выпуску третий альбом Within The Flesh.
Предыдущий релиз группы, Serpents ov Old 2021-го, признаться, не слушала; дебютник же 2017-го Satan ov Suns, заинтриговав составом, не то чтобы разочаровал, однако показался каким-то необязательным.
Третий диск, как обещают, будет «самым сырым и диким», безжалостным, эксцентричным и бескомпромиссным. Ну а насколько это справедливо, попробуем предварительно оценить по первому синглу «Black Sun Dissolution».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 49
Читайте также:
- Суперпроект MALEFIC THRONE от участников MORBID ANGEL, ANGELCORPSE и ORIGIN выпускает дебютник
- Стоит послушать. MORBIKON «Heavens That Burn And Eons Divided» от музыкантов CANNABIS CORPSE, MUNICIPAL WASTE, FINNTROLL
- Супергруппа BENT SEA (MEGADETH, ABORTED, NAPALM DEATH) выпускает дебютник «The Dormant Ruin»
- Дэз-метал суперпроект FIRESPAWN вернулся спустя 4 года после смерти L-G Petrov
- Когда супергруппа пошла не туда. Слушаем камбэк SINSAENUM «In Devastation»
- Старые кони. Суперпроект NEFARIOUS от прошлых и нынешних музыкантов EXODUS, DEATH ANGEL, HIRAX, HEATHEN
- Из упущенного в первой половине 2024-го: норвежский дэз-блэковый суперпроект ULVEHUNGER
- Встречаем: проект WHISPERING VOID с Gaahl и вокалисткой WARDRUNA
- Суперпроект CATEGORY 7 от участников OVERKILL, EXODUS, ARMORED SAINT, ex-MACHINE HEAD
- Сатана вызывает. Новый суперпроект польских металистов SATAN’S CALL с логотипом, в котором уже усмотрели фашизм
1 comment
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Gregor Mackintosh, PARADISE LOST: «У меня действительно проблемы со здоровьем, но группа в отличной концертной форме»
-
«Я вошел в жанр, когда он был экстремальной музыкой под черным знаменем: каждый сам заполнял его пустоту содержанием». Альбом оккультного проекта BLACKNESS «Crossing The Abyss»
-
Стоит послушать. Дебютный альбом норвежской блэк-метал супергруппы JORDSJUK «Naglet til livet»
-
Alissa White-Gluz: «Мне кажется, самый большой миф в индустрии — это что группа может «добиться».
-
NEVERMORE показали новый состав (плюс репетиционное видео)
-
SLAUGHTER TO PREVAIL и BEHEMOTH забанены в Турции за сатанизм и нарушение общественных устоев
-
Интервью с CARPENTER BRUT: «Из-за социальных сетей и всех идиотов, что в них сидят, я даю западным обществам лет десять до начала гражданских войн»
-
«Мы знали, что YouTube это не пропустит». Новый клип и тема EXODUS «3111»
-
Как вам победители новых «Грэмми»?
-
Galder выложил тизер нового OLD MAN’S CHILD: «Осталось написать еще одну-две песни»
Комментарии
kvltist:
жив курилка… «Serpents ov Old» был весьма неплох, поживём-увидим, промо-трек норм…
Anastasiya:
Мусульман в США 1 процент примерно, это очень христианская страна, так что нет смысла. Ну Европа — местами — да, было бы логично.…
Antonarchus:
Nuns Laughter — это здорово. Немного нудно, но вживую клёво. И всё-таки…
Хмм… Как кто-то правил�…
crazy:
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER) написал(а):
Не могу процитировать товарища Iгора т.к. захожу со смартфона а не компьютера. Но хочу сказать следующее: Любовь к музыке, а тем…
Nokt:
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Не могу процитировать товарища Iгора т.к. захожу со смартфона а не компьютера. Но хочу сказать следующее: Любовь к музыке, а тем более хорошей, которую только единицы…
Камерад Шайтан:
«Я вошел в жанр…. продолжать просто неприлично…. терпите или орите» — сколько бесконечного шума и нескончаемого потока пафоса в эфире из-за ровным счётом НиЧеГо, ге�…
Чингачгук:
Как раз пару дней назад был на канце PL. Ну да выглядит Грег не очень, но лучше чем на представленной фотографии. Сыграли все здорово, жаль сет-лист не зашёл. Многое из …
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Что-то давно нет новостей от королей гот н рола. Люблю эту группу за настоящий готический рок. Когда их слушаю, то не понимаю любителей например русского рока. Счита�…
хххх:
Дед Аким:
Никаких скрытных оккультных смыслов, девчонка показывает тело и голос, мелодия есть, 59 тысяч просмотров за 3 дня, ритмичная качественная песня, аранжировка тоже кач…
morbid:
D. написал(а):
Весь жанр страны в глубокой жопе на мировом уровне, за исключением Blackness. Подумайте об этом и закройте пасти!
Подумали) Алгкульт в сравнении с �…
Дед Аким:
Нет, я не попсовик, обожаю рок и метал, в том числе экстремальный, и этот сайт, просто есть определенная качественная попса, нельзя игнорировать, как нельзя игнорир�…
жив курилка… «Serpents ov Old» был весьма неплох, поживём-увидим, промо-трек норм