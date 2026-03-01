Satan ov Suns
01.03.2026

«Где сходятся норвежский и финский блэк-метал». Новинка DOEDSVANGR «Black Sun Dissolution»

Новинки и новости

Нордические визионеры, отразившие в своем творчестве финские и норвежские традиции блэк-метала, величественность, ужас и мрак в одном флаконе. Soulseller Records, подписавшие суперпроект DOEDSVANGR, совместивший Shatraug (HORNA, SARGEIST плюс еще примерно 666 живых и мертвых проджектов), Anti-Christian (BEATEN TO DEATH, GRIMFIST, ex-TSJUDER), Doedsadmiral (NATTVERD, NORDJEVEL), Sanrabb (GEHENNA) и BST (GENITAL GRINDER, THE ORDER OF APOLLYON, ex-BALROG, ex-ABORTED), не жалеют эпитетов, готовя к выпуску третий альбом Within The Flesh.

Предыдущий релиз группы, Serpents ov Old 2021-го, признаться, не слушала; дебютник же 2017-го Satan ov Suns, заинтриговав составом, не то чтобы разочаровал, однако показался каким-то необязательным.

Третий диск, как обещают, будет «самым сырым и диким», безжалостным, эксцентричным и бескомпромиссным. Ну а насколько это справедливо, попробуем предварительно оценить по первому синглу «Black Sun Dissolution».

1 comment

  • kvltist написал(а):

    жив курилка… «Serpents ov Old» был весьма неплох, поживём-увидим, промо-трек нормhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

    >>>

