Гангста-брутал-слэм? Слушаем новые темы PEELING FLESH

Гангста-брутал-слэм? Слушаем новые темы PEELING FLESHНовинки и новости
«Этот альбом — настоящий прорыв в нашем саунде. Мы хотели выпустить то, что максимально воплощает сущность PEELING FLESH, но при этом показать свое творчество под новым углом. И это получилось! Группа уже немного обкатала новый подход вживую: проверить, насколько он работает на концертах, — так что live-энергетика также отразилась на финальном результате. Наш слэм-метал брутален как никогда, а еще попробовали некоторые новые штуки», — оклахомские бруталлисты PEELING FLESH анонсировали дебютный полноформатник The G Code на Unique Leader, и… оцените подход.
На альбоме анонсированы гостевые диджеи, джемы с коллегами по дэз-метал сцене — в общем, будет как минимум нескучно. Релиз назначен на начало сентября.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 37
Обновления
-
Видео недели: LIMB BIZKIT «Turn It Up, Bitch». Осторожно: это чудовищно!
-
Хардкор-солидарность: за два дня собрано более $215 000 в помощь больному раком вокалисту SICK OF IT ALL
-
Стоит послушать. AKHLYS «House Of The Black Geminus»
-
Lzzy Hale, HALESTORM: «Десять альбомов, изменивших мою жизнь»
-
Цветочный дэз-думовый яд: на подходе новый альбом OFFICIUM TRISTE
-
Brian Fair из SHADOWS FALL показывает, как занимаются спортом «метал-хиппи»
-
Hansi Kürsch: «Мы вошли в режим концертной группы, потому ожидаю, что следующий материал будет агрессивным»
-
Universal Music обучает AI петь как артисты лейбла
-
Рок-истории. Herman Rarebell, SCORPIONS: «Я считал, что нам нужна рок-песня с прямолинейным названием, типа ‘Fuck You Like A Hurricane'»
-
JUDAS PRIEST «Invincible Shield» — лучший альбом года! Пока что…
Комментарии
Дед Аким:
Немного не в тему, но в тоже время связано, нашел шикарную фотографию, четыре культовых персонажа мировой музыки на одном фото, все ещё молодые, лучшее впереди, гори�…
Дед Аким:
Новинки
Чтобы оценить кавер надо знать оригинал, оригинал хит великой группы
nazareth love hurts (…
Ukko:
Чорны написал(а):
А, это вааще, метал сайт?
Или, будем выкладывать в эфир всякую хуйню?
В принципе Настя может здесь писать что хочет и что захочет хоть про Ша…
Чорны:
Чорны:
А, это вааще, метал сайт?
Или, будем выкладывать в эфир всякую хуйню?…
Юрий:
И как принято говорить у молодёжи , «Это до сих пор кто слушает ?!» Я и в лучшие их времена не слушал это , а уж сейчас и подавно это выглядит потугами , старческим мара�…
Дед Аким:
И вот чтобы кончить (тьфу б-ть пошло думается- закончить красиво)
Записанная версия клип�…
Дед Аким:
P.S. Не учтены многие направления, например прог-рок метал — Genesis, Jethro Tull, King Crimson, Yes, и другие, не учтены прог-метал группы — а ведь это сложная качественная музыка, AOR — …
Никита:
lemmy666 написал(а):
Ну вот «украл» я альбом нераскрученной группы, он мне понравился, и я купил билет на концерт, т.о. занес им деньги в кассу. Да и почему украл, есл�…
Дед Аким:
Закрою публикацию в этой теме, поэтому потерпите, будет немного занудства
Тема огромная…
jurgai:
Anastasiya:
Merzbow написал(а):
Кстати,да! Полностью поддерживаю. Лимпы рулят. И удивительно, как Настя не упомянула среди мегауспешных Korn и Slipknot- Coal Chamber. Эх, как по мне- самая �…
Алексей:
Merzbow написал(а):
Coal Chamber. Эх, как по мне- самая — самая талантливая банда.
Абсолютно согласен и жду 5-й альбом!!!…
Добавить комментарий