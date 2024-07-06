peeling flesh
06.07.2024

Гангста-брутал-слэм? Слушаем новые темы PEELING FLESH

Новинки и новости

«Этот альбом — настоящий прорыв в нашем саунде. Мы хотели выпустить то, что максимально воплощает сущность PEELING FLESH, но при этом показать свое творчество под новым углом. И это получилось! Группа уже немного обкатала новый подход вживую: проверить, насколько он работает на концертах, — так что live-энергетика также отразилась на финальном результате. Наш слэм-метал брутален как никогда, а еще попробовали некоторые новые штуки», — оклахомские бруталлисты PEELING FLESH анонсировали дебютный полноформатник The G Code на Unique Leader, и… оцените подход.

На альбоме анонсированы гостевые диджеи, джемы с коллегами по дэз-метал сцене — в общем, будет как минимум нескучно. Релиз назначен на начало сентября.

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