The Hu
30.01.2026

Галопом по фестивалям: новый сингл THE HU “The Real You”

Самая громкая группа Монголии, THE HU несколько последних лет обкатывали по миру Rumble Of Thunder 2022 года. Зашел он не так феерично и ажиотажно, как дебют The Gereg — однако колоритных драйвовых мужичков уже успели увидеть, наверное, все крупнейшие мировые концертные площадки — и недаром. Вживую группа действительно впечатляет, и энергетикой, и музыкально, и харизмой, и голосами, так что кто до сих пор не видел и появится шанс — не упустите.

Ну а пока, в качестве тизера третьего релиза, коллектив показал боевитый галопирующий сингл “The Real You”, под который хочется то ли на лошадь и в степь, то ли на лошадь и на рок-фестиваль.

В этом году у нас THE HU едут в большой тур на разогреве совместного тура Rob Zombie и Marilyn Manson — и… надо будет посетить обязательно. Ну а кому интересно, откуда в Монголии берутся такие рок-герои, чем вообще живет тамошняя метал-сцена, — читайте завтра в интервью с другими фолк-металистами из Улан-Батора, восходящей пока еще звездой UUHAI.

