Галопом по фестивалям: новый сингл THE HU “The Real You”Новинки и новости
Самая громкая группа Монголии, THE HU несколько последних лет обкатывали по миру Rumble Of Thunder 2022 года. Зашел он не так феерично и ажиотажно, как дебют The Gereg — однако колоритных драйвовых мужичков уже успели увидеть, наверное, все крупнейшие мировые концертные площадки — и недаром. Вживую группа действительно впечатляет, и энергетикой, и музыкально, и харизмой, и голосами, так что кто до сих пор не видел и появится шанс — не упустите.
Ну а пока, в качестве тизера третьего релиза, коллектив показал боевитый галопирующий сингл “The Real You”, под который хочется то ли на лошадь и в степь, то ли на лошадь и на рок-фестиваль.
В этом году у нас THE HU едут в большой тур на разогреве совместного тура Rob Zombie и Marilyn Manson — и… надо будет посетить обязательно. Ну а кому интересно, откуда в Монголии берутся такие рок-герои, чем вообще живет тамошняя метал-сцена, — читайте завтра в интервью с другими фолк-металистами из Улан-Батора, восходящей пока еще звездой UUHAI.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 40
1 comment
Комментарии
jurgis:
Дед Аким:
По 5 кг. конечно преувеличил, но вот как можно оценить этот спектакль?
Юнона и Авось. Ленком (1983)
Если артисты талантливые, то должны зараб…
Дед Аким:
Тема сложная и интересная. Труд рабочего тяжелый, но простой и понятный, понятна оплата. Труд работников искусства, требует огромного эмоционального, интеллектуал�…
немарачеченец:
Всегда можно шальных денег на OnlyFans сорвать.
Ну а то, что денежки в налоговых Европы зависли, ну, you voted for this!…
Писюн с глазами:
Merzbow написал(а):
Интересно, ей не надоело с каждым новым релизом менять состав?
Походу, тяжело с ней уживаться.
Дык stervoza…
Merzbow:
Интересно, ей не надоело с каждым новым релизом менять состав?
Походу, тяжело с ней уживаться.…
Камерад Шайтан:
Чингачгук:
Другой Александр написал(а):
Я понимаю, когда какие-нибудь шахтёры, врачи, научные работники и прочие трудяги сетуют на денежные проблемы. А к жалобам деятелей…
Христос Не Воскрес:
«Мы отыграли тур на крупнейших стадионах, и мы нищие» — оригинальный пиар-ход может на ко�…
Другой Александр:
ЗЫ: Если у кого ещё «загорелось». Представьте, есть спортивная команда которая из любительского спорта решила перейти в профессиональный. И по ходу дела эта команда …
Другой Александр:
Ирнест написал:
Другой Александр написал:
Я понимаю, когда какие-нибудь шахтёры, врачи, научные работники и прочие трудяги сетуют на денежные проблемы. А к жа�…
Другой Александр:
Олаф написал:
Другой Александр написал:
Я понимаю, когда какие-нибудь шахтёры, врачи, научные работники и прочие трудяги сетуют на денежные проблемы. А к жало�…
Олаф:
Другой Александр написал(а):
Я понимаю, когда какие-нибудь шахтёры, врачи, научные работники и прочие трудяги сетуют на денежные проблемы. А к жалобам деятелей…
Hu the chto