«Галлюциногенные адские ландшафты». A FOREST OF STARS возвращаются с новым альбомом

Британские великолепные экстрим-
истерички-авангардисты A FOREST OF STARS напомнили о себе после восьмилетнего перерыва, и их удивительный викторианский театр, полный призраков и безумцев, снова распахнул черненые резные врата, встречая гостей кровавыми масками, скрипками, леденящими душу мелодиями и ножевыми ударами в спину. Всегда неожиданно, всегда увлекательно, всегда вдохновенно.
Шестой полноформатник команды, выходящий в мае и описываемый группой как «галлюциногенные адские ландшафты», будет называться Stack Overflow In Corpse Pile Interface, и, ядовитой затравки ради, англичане выложили первый трек «Ascension Of The Clowns».
