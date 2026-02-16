A Forest Of Stars
16.02.2026

«Галлюциногенные адские ландшафты». A FOREST OF STARS возвращаются с новым альбомом

Британские великолепные экстрим-истерички-авангардисты A FOREST OF STARS напомнили о себе после восьмилетнего перерыва, и их удивительный викторианский театр, полный призраков и безумцев, снова распахнул черненые резные врата, встречая гостей кровавыми масками, скрипками, леденящими душу мелодиями и ножевыми ударами в спину. Всегда неожиданно, всегда увлекательно, всегда вдохновенно.

Шестой полноформатник команды, выходящий в мае и описываемый группой как «галлюциногенные адские ландшафты», будет называться Stack Overflow In Corpse Pile Interface, и, ядовитой затравки ради, англичане выложили первый трек «Ascension Of The Clowns».

  • Другой Александр написал(а):

    Интересно, что это за знаки на «голове»? В комп игрухе Warhammer 40.000: Mechanicus, про саундтрек к которой писал здесь как-то раз, были очень похожие на запечатанных входах в гробницы некронов.

    >>>
  • Камерад Шайтан написал(а):

    Shaitan approvedhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif

    >>>
  • Ad Noctum написал(а):

    Другой Александр написал(а):
    Интересно, что это за знаки на «голове»? В комп игрухе Warhammer 40.000: Mechanicus, про саундтрек к которой писал здесь как-то раз, были очень похожие на запечатанных входах в гробницы некронов.

    Судя по розово- пурпурной цветовой гамме и серпообразным глифам, это ближе к Слаанеш.

    >>>

