Galder выложил тизер нового OLD MAN’S CHILD: «Осталось написать еще одну-две песни»Блог
Одна из самых интригующих музыкальных новинок обозримого будущего: что Galder сможет предложить в рамках восстановленного OLD MAN’S CHILD? (С надеждой услышать свежий материал восстановленного THE KOVENANT пока, наверное, не стоит возиться всерьез: мужички и дама рубят баблишко на ностальгической волне, и не факт, что им есть что сказать по-настоящему нового.) Galder, к счастью, оказался человеком устремленным и DIMMU BORGIR бросил не зря; в своем инстаграме он поделился тизером будущей работы и пообещал: дальше — больше.
«Каждый альбом OMC отличается от других, и следующий — не исключение. С одной стороны, в нем будет много быстрых моментов — самых быстрых, что я когда-либо делал, — и с другой, мелодичный и атмосферный стафф. Вот небольшое демо только что завершенного трека, из разряда более медленных — но такие тоже нужны. В прошлом году я был очень занят, однако сейчас тружусь изо всех сил, чтобы закончить работу. Осталось написать еще одну-две песни и кое-что отполировать. Потом придумать лирику».
View this post on Instagram
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 237
Читайте также:
1 comment
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Galder выложил тизер нового OLD MAN’S CHILD: «Осталось написать еще одну-две песни»
-
Интервью с фолк-металистами UUHAI: «Мы хотим, чтобы люди прочувствовали Монголию до того, как мы сыграем первую ноту»
-
WITCH FEVER: «Мы отыграли тур на крупнейших стадионах, и мы нищие»
-
Интервью: BESHENITAR как голос иранского андерграундного блэк-метала
-
Dave Mustaine: «Кавер ‘Ride The Lightning’ завершил круг; таким образом я выказал парням свое уважение, особенно Джеймсу и Ларсу»
-
Наш кандидат? Myrkur пробивается на «Евровидение» со своей новой песней
-
Jack Owen: «С годами в CANNIBAL CORPSE стало только токсичнее»
-
7 лучших готических тем на все времена по версии гитариста LORD OF THE LOST
-
Bandcamp запретил ai-музыку
-
Лучшие альбомы 2025 года — CRADLE OF FILTH «The Screaming Of The Valkyries» и PARADISE LOST «Ascension»
Комментарии
kvltist:
Лысый времени не теряет — ну поживём-увидим есть ли ещё там порох……
jurgis:
Дед Аким написал(а):
Что такое настоящая музыка? Cannibal Corpse давно стали частью системы. В 2011 году шведская блэк-метал-группа Watain получила награду Grammis на шведской…
Писюн с глазами:
Дед Аким написал(а):
Что такое настоящая музыка? Cannibal Corpse давно стали частью системы. В 2011 году шведская блэк-метал-группа Watain получила награду Grammis на шведской…
Дед Аким:
Что такое настоящая музыка? Cannibal Corpse давно стали частью системы. В 2011 году шведская блэк-метал-группа Watain получила награду Grammis на шведской премии в номинации «Best Hard…
jurgis:
Писюн с глазами написал(а):
jurgis написал(а):
в яблочко — в шоу-биз идут именно «ловить звезду (продать пи*ду)» и любые обсуждения оного шлака только им на руку. в…
kvltist:
Писюн с глазами написал(а):
jurgis написал(а):
в яблочко — в шоу-биз идут именно «ловить звезду (продать пи*ду)» и любые обсуждения оного шлака только им на руку. в…
Писюн с глазами:
в яблочко — в шоу-биз идут именно «ловить звезду (продать пи*ду)» и любые обсуждения оного шлака только им на руку. вывод — тотальный игнор.
То…
jurgis:
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал:
Тема сложная и интересная. Труд рабочего тяжелый, но простой и понятный, понятна оплата. Труд работников искусс�…
kvltist:
тут всё ясно с «группой». Закон Ньютона — чем меньше музыки в сабже, тем больше пиара-сисек-писек-жалоб-скандалов и пр. + обсуждений оного в ветке форума…
Камерад Шайтан:
Дед Аким:
Не слышал раньше, вторая интересная группа из Монголии появилась…
Другой Александр:
Дед Аким написал:
Тема сложная и интересная. Труд рабочего тяжелый, но простой и понятный, понятна оплата. Труд работников искусства, требует огромного эмоцио…
Дед Аким:
Тине было проще, Айк её тогда муж, алкоголик, наркоман, тиран, бабник, но он дал ей базу, опыт, какие-то знакомства, Тина не с чистого листа начала сольную карьеру. Но т…
Лысый времени не теряет — ну поживём-увидим есть ли ещё там порох…