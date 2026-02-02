Galder выложил тизер нового OLD MAN’S CHILD: «Осталось написать еще одну-две песни»

Одна из самых интригующих музыкальных новинок обозримого будущего: что Galder сможет предложить в рамках восстановленного OLD MAN’S CHILD? (С надеждой услышать свежий материал восстановленного THE KOVENANT пока, наверное, не стоит возиться всерьез: мужички и дама рубят баблишко на ностальгической волне, и не факт, что им есть что сказать по-настоящему нового.) Galder, к счастью, оказался человеком устремленным и DIMMU BORGIR бросил не зря; в своем инстаграме он поделился тизером будущей работы и пообещал: дальше — больше.

«Каждый альбом OMC отличается от других, и следующий — не исключение. С одной стороны, в нем будет много быстрых моментов — самых быстрых, что я когда-либо делал, — и с другой, мелодичный и атмосферный стафф. Вот небольшое демо только что завершенного трека, из разряда более медленных — но такие тоже нужны. В прошлом году я был очень занят, однако сейчас тружусь изо всех сил, чтобы закончить работу. Осталось написать еще одну-две песни и кое-что отполировать. Потом придумать лирику».

