Galder ушел из DIMMU BORGIR, чтобы возродить OLD MAN’S CHILDБлог
«Вчера я отыграл последнее шоу в составе DIMMU BORGIR, — написал Galder, — после 25 лет, проведенных в группе и работе над ее музыкой. Я размышлял об этом долгие годы — и да, настало время вернуть к жизни OLD MAN’S CHILD».
По его словам, работа над будущим альбомом в разгаре — так что если кто пятнадцать лет ждал последователя Slaves Of The World, шансы есть. Только надо еще немного подождать. Что же до DIMMU BORGIR, то там осталось два человека; группа лишилась одного из композиторов, ну и перспективы в целом туманны — с учетом, что в последние годы у них выходили только непонятные компиляции и кавер DEEP PURPLE.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 83
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Galder ушел из DIMMU BORGIR, чтобы возродить OLD MAN’S CHILD
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Комментарии
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Polaris:
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Дед Аким:
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Юрий написал(а):
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Anastasiya:
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Лордка аврил лавинь платила за обед:
«они должны заплатить мне за обед с ними. В то время когда я боролся с таким явлением как аврилы лавини»
По душе ваш сайт, контент интересный, но в комментах какая-то �…
Лично мне OLD MAN’S CHILD гораздо больше интересен чем Димка Боргир .