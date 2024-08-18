Galder
18.08.2024

Galder ушел из DIMMU BORGIR, чтобы возродить OLD MAN’S CHILD

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«Вчера я отыграл последнее шоу в составе DIMMU BORGIR, — написал Galder, — после 25 лет, проведенных в группе и работе над ее музыкой. Я размышлял об этом долгие годы — и да, настало время вернуть к жизни OLD MAN’S CHILD».

По его словам, работа над будущим альбомом в разгаре — так что если кто пятнадцать лет ждал последователя Slaves Of The World, шансы есть. Только надо еще немного подождать. Что же до DIMMU BORGIR, то там осталось два человека; группа лишилась одного из композиторов, ну и перспективы в целом туманны — с учетом, что в последние годы у них выходили только непонятные компиляции и кавер DEEP PURPLE.

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1 comment

  • Юрий написал(а):

    Лично мне OLD MAN’S CHILD гораздо больше интересен чем Димка Боргир .

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