Фьюнерал этой осени: ATARAXIE выпускают «Le déclin»

Комментарии

Спадар Антось: крайне рекомендую сделать любителям слэшеров и кровищи: кино держит брутально-кровавую планку на восхитительно нижайшем художественном уровне Вось гэта рэклям�…

Профессор Преображенский: Александр написал(а):

Профессор Преображенский написал(а):

Александр написал(а): А что за Alice Cooper’а скажешь

Про. Про Alice Cooper.

Имеется ввиду

В виду.…

Александр: Профессор Преображенский написал(а):

Александр написал(а): А что за Alice Cooper’а скажешь

Про. Про Alice Cooper.

Имеется ввиду сама личность Купер, как тот же Артур Б…

juris: Чингачгук написал(а):

juris написал(а):

есть спрос — есть предложение В мире рекламы оно так не работает

каким боком тут реклама????))) Деду Оззи реклама не нуж�…