Ataraxie
15.10.2024

Фьюнерал этой осени: ATARAXIE выпускают «Le déclin»

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Согласно канонам фьюнерал-думового жанра, музыканты записывают альбомы медленно, редко, неспешно, вынося засыпающих барабанщиков, с паузами на кататонию, паралич и забвение; выпустив раз в пятилетку диск, они, как аллигаторы, цепенеют в холодном болоте, чтобы, наконец-то очнувшись, пожрать высказать миру все, что наболело, переболело и умерло. Плюс впечатления загробного характера.

Из-под монументальных мшистых плит этой осенью высунула скрюченную гибельными мотивами лапку французская группа ATARAXIE, так что если текущий октябрь внезапно слишком ярок и красочен, если пока недостаточно мрачно, решение на подходе. Диск под названием Le déclin выходит 25 числа.

Предварительно сколлапсировать, впрочем, можно уже сейчас.

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1 comment

  • Eum написал(а):

    Заманчивое описание.) Пойду коллапсировать пока под прошлый альбом

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