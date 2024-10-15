Фьюнерал этой осени: ATARAXIE выпускают «Le déclin»Новинки и новости
Согласно канонам фьюнерал-думового жанра, музыканты записывают альбомы медленно, редко, неспешно, вынося засыпающих барабанщиков, с паузами на кататонию, паралич и забвение; выпустив раз в пятилетку диск, они, как аллигаторы, цепенеют в холодном болоте, чтобы, наконец-то очнувшись,
пожрать высказать миру все, что наболело, переболело и умерло. Плюс впечатления загробного характера.
Из-под монументальных мшистых плит этой осенью высунула скрюченную гибельными мотивами лапку французская группа ATARAXIE, так что если текущий октябрь внезапно слишком ярок и красочен, если пока недостаточно мрачно, решение на подходе. Диск под названием Le déclin выходит 25 числа.
Предварительно сколлапсировать, впрочем, можно уже сейчас.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 173
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Комментарии
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