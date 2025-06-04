Фото: PARADISE LOST, PYREXIA, SIGH, SKEPTICISM, SVARTTJERN, UNLEASHED, WORMED на Maryland Deathfest 2025

Фото: PARADISE LOST, PYREXIA, SIGH, SKEPTICISM, SVARTTJERN, UNLEASHED, WORMED на Maryland Deathfest 2025Фото
Фестивальные впечатления: часть первая, часть вторая. Галерея номер один, номер два.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 81
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Комментарии
Сергеич:
Это полный пиздец, конечно. Имею в виду, видеть эти цифры и представлять, сколько альбомов вполне слушабельного качества можно записать/свести/отмастерить в нормал…
Anastasiya:
Писюн с глазами написал(а):
Хороший репортаж. Большинство групп не люблю, но все равно интересно.
А в Минске сейчас вообще хоть какие-то метал-концерты бывают? …
Другой Александр:
«…одну из основных сцен можно было наблюдать с паркинга, заехав на верхние этажи…»
Самое козырное место. Глядишь на всех свысока)…
Gerber:
Писюн с глазами:
Хороший репортаж. Большинство групп не люблю, но все равно интересно.
А в Минске сейчас вообще хоть какие-то метал-концерты бывают? Ну не считая Валеры Кипелова…
jurgai:
Eum:
по-хорошему завидую Насте. Мощный состав, хоть это уже все старички, на опыте играют, без того огонька 90-2000х в глазах, но все равно круто послушать живьем.…
Sonne:
Катерина:
Моран:
Бармалей:
W8tan:
метализд:
Hm…hm… написал(а):
По-моему метал был последним пристанищем, докуда ещё не добралась толерастия, за исключением единичных представителей. Теперь похоже оконча…
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