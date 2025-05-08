Фото: NAPALM DEATH, MELVINS, WEEDEATER

Фото: NAPALM DEATH, MELVINS, WEEDEATERФото
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Автор: Anastasiya Количество просмотров: 40
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Комментарии
Merzbow:
Ну у Шейна есть не только Dark Sky Burial, он сейчас под своим именем играет dark ambient/drone вместе с Igor Cavalera. Так что мож попросту подзабил на грайнд и ушёл временно в электроник…
Другой Александр:
Лион в десятку самых криминальных городов Европы едва не попал — 11-е место:
https://www.numbeo.com/crime/region_rankings.jsp?title=2025®ion=150&displayColumn=0…
Anastasiya:
Чорны:
думстер-бумбстер написал(а):
Да, наши металлические люди очень душевные и добрые!
Но не все.
Недавно была новость, что гитарист Possessed не поделил листву с сос�…
думстер-бумбстер:
Pvalerak:
Да вы видео смотреть будите?! Чего к даме доеб@лись?!! Нормальная девчонка… Мануэль Вайбер, уроженка Казахстана, живёт в Эквадоре )) Муж (а если девичья, то отец) из каз…
Metaller555:
Ну, во Франции это норма. Там «новые французы» с весьма загорелой кожей занимаються подобным промыслом в открытую. А жандармерия, являясь весьма импотентным органо�…
Александр:
jurgis:
Писюн с глазами написал(а):
System of a Down
«вопрос армянскому радио» остался без ответа…
Писюн с глазами:
Юрий написал(а):
Вы забыли , ещё по вашей логике , System of a Down наши земляки , но это пока они популярны , а так то хачи черномазые , понаехавшие )))
По чьей — вашей?…
Юрий:
Вы забыли , ещё по вашей логике , System of a Down наши земляки , но это пока они популярны , а так то хачи черномазые , понаехавшие )))…
Другой Александр:
Юрий написал(а):
Bronco написал(а):
Merzbow написал(а):
А зачем выделять, что она уроженка Казахстана? А если бы была уроженка Эквадора то не выделяла бы?)))
Ну, вроде к…
Tadevusz:
Эх, а былі часы, што адну такую метадычку скасавалі па маёй скарзе. Там, праўда, веруючыя сем’і да праблемных аднесьлі….…
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