swallow the sun
11.02.2025

Фото: IN EXTREMO, FINNTROLL, TROUBLE, SUBWAY TO SALLY, SWALLOW THE SUN на круизе 70000 Tons of Metal 2025

Фото

Первая часть репортажа тут, вторая тут, третья тут.

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