Фото: IN EXTREMO, FINNTROLL, TROUBLE, SUBWAY TO SALLY, SWALLOW THE SUN на круизе 70000 Tons of Metal 2025

Фото: IN EXTREMO, FINNTROLL, TROUBLE, SUBWAY TO SALLY, SWALLOW THE SUN на круизе 70000 Tons of Metal 2025Фото
Первая часть репортажа тут, вторая тут, третья тут.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 79
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Комментарии
jurgai:
Писюн с глазами:
Ну в плане музыки им до крэдлов далеко.
Здесь вообще больше In Extremo какой-нибудь вспоминается.…
Писюн с глазами:
Виктор:
Писюн c глазами написал(а):
Витя, скажи им.
Легенды метала.
Хочу выразить им огромный респект.…
Тварь:
SUBWAY TO SALLY — кстати, они играли отдельный сет по одному из лучших альбомов. А так, все, что позднее 2005го у них сильно избирательно, да.
UNLEASH THE ARCHERS — у них есть пара приятн…
jurgai:
то место зовётся Labadee, Haiti — премиум-курорт как курорт в целом такой что даже скучно, никакого секса-наркоты-насилия-рок’н’ролла… сплошной рэгги …
jurgai:
«объявлено, что следующий 70000 тонн отправится на Гаити» — не совсем тот Гаити, про который все думают…
Эниолизм:
А с чего она взяла что она реинкарнация Бетховена? Передоз или что покрепче?
Если кто и является реинкарнацией Бетховена так это уж ближе к истине — Д.Маликов!
Врт �…
G D:
С одной стороны, мнение про толкущихся идиотов разделяю:) с другой — сейчас бы с большим удовольствием туда съездил……
Другой Александр:
Vorph написал(а):
Я бы туда не поехал даже бесплатно, что может быть хуже толкущихся на квадратном полукилометре тысячах идиотов, это же просто ад. Какое счастье �…
Vorph:
Я бы туда не поехал даже бесплатно, что может быть хуже толкущихся на квадратном полукилометре тысячах идиотов, это же просто ад. Какое счастье слушать музыку в оди�…
v2:
Может потому что Samael был в 3 часа ночи, впечатление от него осталось несколько смазанным. Вроде все как как на альбоме, но ощущение как от фальшивых елочных игрушек (�…
Wolks Wagen:
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