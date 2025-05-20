Фото: FIT FOR AN AUTOPSY, ARCH ENEMY

Фото: FIT FOR AN AUTOPSY, ARCH ENEMYФото
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Автор: Anastasiya Количество просмотров: 22
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Комментарии
последний рептилоид:
нет не понимаем… если бы мы понимали вообще что творим, но мы не понимаем вообще что творим……
Чорны:
Да не особо он и дед.
В 62 года достаточно задорный.
Задолбало всё, судя по всему.
Побольше ему бодрости духа.…
jurgis:
Виктор (похожий, но не тот):
Да можно было и не начинать. Все равно он ни в кого попасть не может!…
Юрий:
Юрий:
Мне и MEGADET никогда не нравился , но эти дедушки даже их превзошли.…
Дружище Христос:
Наспамили хрени всякой на пустом месте.
Врубаете VPN, и все проблемы решены.…
atr:
Другой Александр,
Когда Шиколай сплит с Овечкиным замутит — будешь на это дрочить?…
atr:
В кои-то веки более-менее нормальная скульптура, на правду похожая (современные скульпторы — лютые рукожопы в основной своей массе)…
jurgai:
Black Metal Masters(Holy Moses)… Kings Of Thrash…. Eagles of Death Metal… пафос — то общечеловеческое…
Алексей:
Святое дерьмо, убейте меня!!!!!!!!!!
Торжество маразма, УГ в красивой словесной обертке!…
VPN Юрия:
Виктор (похожий, но не тот):
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