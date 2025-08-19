Фото: Brutal Assault 2025

Фото: Brutal Assault 2025Фото
Впечатления в текстовом виде (+ небольшие видео): первая часть тут, вторая тут.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 214
Комментарии
Другой Александр:
Другой Александр написал:
Писюн с глазами написал:
Другой Александр написал:
НИХУЯ СЕБЕ, ТАМ ПИСЮН С ГЛАЗАМИ!!!
ГДЕ ГДЕ
На второй фотке.
Не считая той, чт�…
Другой Александр:
Писюн с глазами написал:
Другой Александр написал:
НИХУЯ СЕБЕ, ТАМ ПИСЮН С ГЛАЗАМИ!!!
ГДЕ ГДЕ
На второй фотке.…
Писюн с глазами:
Другой Александр написал(а):
НИХУЯ СЕБЕ, ТАМ ПИСЮН С ГЛАЗАМИ!!!
ГДЕ ГДЕ…
Другой Александр:
думстер-бумбстер:
Anastasiya:
Стас Криптовалюта написал(а):
Вопрос про пиво, какие цены в этом году? Услышал, что после ковида поднялось до пяти евро, аж грустненько стало. Или миф?
Обычн�…
Anastasiya:
Спасибо всем за внимательность! Прошу прощения за ошибку. Я правда думала про одну группу, а написала название другой. SLEEPYTIME GORILLA MUSEUM и ORANSSI PAZUZU, пофикшено! …
Стас Криптовалюта:
Стас Криптовалюта:
А вот на ORANSSI PAZUZU действительно стоило сходить. Невероятный трип. Словами не описать.
Прекрасный коллектив.
Абсолютно не похоже на тех крашенных, что в видео…
Стас Криптовалюта:
Анастасия, при всём уважении, на фото и видео явно не ORANSSI PAZUZU
Вопрос про пиво, какие цены в этом году? Услышал, что после ковида поднялось до пяти евро, аж грустнень�…
Finntroll:
Спасибо за репортаж! Только вы перепутали ORANSSI PAZUZU с Sleepytime Gorilla Museum, даже впервые за долгие годы решил написать комментарий из-за такой несправедливости)…
D:
Heavy Metal Or No Metal At All Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð»(Ð°):
Megadeth, Slayer, Pantera, Anthrax, Sepultura — безбожно переоцененные группы
Аоьбомы восьмидесятых у Slayer и Сепультура бомба, поюс сепул�…
Дед Аким:
P.S. 3. Шикарное произведение двух легенд рока, очень красиво снято, в черном и белом.
Elton John — Runaway Train ft. Eric Clapton
…
