sepultura
13.02.2025

Фото: ARCTURUS, MORK, SEPULTURA, HAMMERFALL, TANKARD на круизе 70000 Tons of Metal 2025

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Первая часть репортажа тут, вторая тут, третья тут.

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