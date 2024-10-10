Forbes опубликовал список «величайших хэви-метал групп в истории»Блог
Казалось бы, зачем «Форбс» внезапно понадобился метал?.. Однако, как бы там ни было, авторы издания насчитали аж 38 великих экстрим-групп всех времен. Почему 38? Ну, это второй вопрос без ответа. Зато вы можете быть совершенно уверенными, кто попал на первое место.
Итак, по мнению Forbes, следующие 38 коллективов, цитирую, «оказали наиболее значимое влияние на метал-жанр, а часть из них также входит в топ самых известных и статусных групп в этой музыкальной области».
Скопировала список для вас. Детали, кому интересно, по ссылке.
38. Carcass
37. At The Gates
36. Exodus
35. Behemoth
34. Napalm Death
33. Kyuss
32. Dream Theater
31. Nightwish
30. King Diamond
29. Danzig
28. Converge
27. Cannibal Corpse
26. Anthrax
25. Meshuggah
24. Machine Head
23. Lamb Of God
22. Mastodon
21. Sepultura
20. Type O Negative
19. Motörhead
18. Death
17. Dio
16. Megadeth
15. Gojira
14. Korn
13. Rammstein
12. Deftones
11. System Of A Down
10. Avenged Sevenfold
9. Tool
8. Slayer
7. Slipknot
6. Ozzy Osbourne
5. Judas Priest
4. Pantera
3. Iron Maiden
2. Black Sabbath
1. Metallica
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 442
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13 комментариев
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Forbes опубликовал список «величайших хэви-метал групп в истории»
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Комментарии
Виктор:
Писюн с глазами написал(а):
Конечно, можно, сабсы крутые, что с Оззи, что с Дио, что с Тони Мартином. Есть, конечно, провальные альбомы, но точно не говно.
к Ди…
Ad Noctum:
Death написал(а):
Спорный список, хотя бы по местам. И где Venom, который оказал влияние на многих из этого списка?
В списке вообще нет ни одного блэкового кол…
Ad Noctum:
Irhel написал(а):
Accept не увидел. Forbes кг/ам
Там подавляющее большинство актов из США. Из не-американцев там совсем уж глыбы, которые нельзя не заметить. Про �…
Писюн с глазами:
Виктор написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
Влияние — да, оказал. Сама группа, при этом простите, говно
как будто про тот же Black Sabbath можно сказать что-то суще�…
Виктор:
Писюн с глазами написал(а):
Влияние — да, оказал. Сама группа, при этом простите, говно
как будто про тот же Black Sabbath можно сказать что-то существенно иное?)…
Death:
Писюн с глазами написал(а):
Death написал(а):
Спорный список, хотя бы по местам. И где Venom, который оказал влияние на многих из этого списка?
Влияние — да, оказал. С�…
Юрий:
Писюн с глазами:
Death написал(а):
Спорный список, хотя бы по местам. И где Venom, который оказал влияние на многих из этого списка?
Влияние — да, оказал. Сама группа, при этом прости…
Другой Александр:
Виктор:
Irhel:
Дед Аким:
С местами можно поспорить, но первая восьмерка прям шикарная, глаз радует. На самом деле крутые банды, по заслугам, по статусу, по энергетике, по хитам, и главное инди…
Death:
Спорный список, хотя бы по местам. И где Venom, который оказал влияние на многих из этого списка?…
ждём metal хит-парад от журнала Playboy
Спорный список, хотя бы по местам. И где Venom, который оказал влияние на многих из этого списка?
С местами можно поспорить, но первая восьмерка прям шикарная, глаз радует. На самом деле крутые банды, по заслугам, по статусу, по энергетике, по хитам, и главное индивидуальность, звучание, их ни с кем не перепутаешь. 7, 9, место заменил бы на Sepultura, Kreator, Nightwish выше бы поставил, и раз они в есть, то и Epica и Within Temptation должны быть, а так список достойный!!!
Accept не увидел. Forbes кг/ам
Печаль и тоска
Про две группы из 38 впервые слышу. Kyuss и Converge.
Death написал(а):
Спорный список, хотя бы по местам. И где Venom, который оказал влияние на многих из этого списка?
Влияние — да, оказал. Сама группа, при этом простите, говно
Писюн с глазами написал(а):
Death написал(а):
Спорный список, хотя бы по местам. И где Venom, который оказал влияние на многих из этого списка?
Влияние — да, оказал. Сама группа, при этом простите, говно
Список о влиянии на жанр. А так — тут половина списка говно
Писюн с глазами написал(а):
Влияние — да, оказал. Сама группа, при этом простите, говно
как будто про тот же Black Sabbath можно сказать что-то существенно иное?)
Виктор написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
Влияние — да, оказал. Сама группа, при этом простите, говно
как будто про тот же Black Sabbath можно сказать что-то существенно иное?)
Конечно, можно, сабсы крутые, что с Оззи, что с Дио, что с Тони Мартином. Есть, конечно, провальные альбомы, но точно не говно.
Irhel написал(а):
Accept не увидел. Forbes кг/ам
Там подавляющее большинство актов из США. Из не-американцев там совсем уж глыбы, которые нельзя не заметить. Про того же Озборна из прочитанного создаётся впечатление, что его самое большое достижение — сотрудничество из американскими музыкантами.
Зато порадовала фотка Сепы без негра, и Метлы без мекса.
Death написал(а):
Спорный список, хотя бы по местам. И где Venom, который оказал влияние на многих из этого списка?
В списке вообще нет ни одного блэкового коллектива. Для составителей они слишком «противоречивые». См. на сурсе FAQ к статье. Там с Venom и начинается.
Писюн с глазами написал(а):
Конечно, можно, сабсы крутые, что с Оззи, что с Дио, что с Тони Мартином. Есть, конечно, провальные альбомы, но точно не говно.
к Дио и Тони Мартину нет никаких вопросов.
Но ко всем остальным основным персонажам истории Саббат нет вообще ничего иного, кроме вопросов — так как мне лично непонятно категорически как с такими способностями к музыке (со способностями близкими к нулевым) можно стать такими легендами метала
Как говорится вот что журналы животворящие делают