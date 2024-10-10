Forbes опубликовал список «величайших хэви-метал групп в истории»

Казалось бы, зачем «Форбс» внезапно понадобился метал?.. Однако, как бы там ни было, авторы издания насчитали аж 38 великих экстрим-групп всех времен. Почему 38? Ну, это второй вопрос без ответа. Зато вы можете быть совершенно уверенными, кто попал на первое место.

Итак, по мнению Forbes, следующие 38 коллективов, цитирую, «оказали наиболее значимое влияние на метал-жанр, а часть из них также входит в топ самых известных и статусных групп в этой музыкальной области».

Скопировала список для вас. Детали, кому интересно, по ссылке.

38. Carcass

37. At The Gates

36. Exodus

35. Behemoth

34. Napalm Death

33. Kyuss

32. Dream Theater

31. Nightwish

30. King Diamond

29. Danzig

28. Converge

27. Cannibal Corpse

26. Anthrax

25. Meshuggah

24. Machine Head

23. Lamb Of God

22. Mastodon

21. Sepultura

20. Type O Negative

19. Motörhead

18. Death

17. Dio

16. Megadeth

15. Gojira

14. Korn

13. Rammstein

12. Deftones

11. System Of A Down

10. Avenged Sevenfold

9. Tool

8. Slayer

7. Slipknot

6. Ozzy Osbourne

5. Judas Priest

4. Pantera

3. Iron Maiden

2. Black Sabbath

1. Metallica

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