metallica forbes
10.10.2024

Forbes опубликовал список «величайших хэви-метал групп в истории»

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Казалось бы, зачем «Форбс» внезапно понадобился метал?.. Однако, как бы там ни было, авторы издания насчитали аж 38 великих экстрим-групп всех времен. Почему 38? Ну, это второй вопрос без ответа. Зато вы можете быть совершенно уверенными, кто попал на первое место.

Итак, по мнению Forbes, следующие 38 коллективов, цитирую, «оказали наиболее значимое влияние на метал-жанр, а часть из них также входит в топ самых известных и статусных групп в этой музыкальной области».

Скопировала список для вас. Детали, кому интересно, по ссылке.

38. Carcass
37. At The Gates
36. Exodus
35. Behemoth
34. Napalm Death
33. Kyuss
32. Dream Theater
31. Nightwish

30. King Diamond
29. Danzig
28. Converge
27. Cannibal Corpse
26. Anthrax
25. Meshuggah
24. Machine Head
23. Lamb Of God
22. Mastodon
21. Sepultura

20. Type O Negative
19. Motörhead
18. Death
17. Dio
16. Megadeth
15. Gojira
14. Korn
13. Rammstein
12. Deftones
11. System Of A Down

10. Avenged Sevenfold
9. Tool
8. Slayer
7. Slipknot
6. Ozzy Osbourne
5. Judas Priest
4. Pantera
3. Iron Maiden
2. Black Sabbath
1. Metallica

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13 комментариев

  • juris написал(а):

    ждём metal хит-парад от журнала Playboyhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gifhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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  • Death написал(а):

    Спорный список, хотя бы по местам. И где Venom, который оказал влияние на многих из этого списка?

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  • Дед Аким написал(а):

    С местами можно поспорить, но первая восьмерка прям шикарная, глаз радует. На самом деле крутые банды, по заслугам, по статусу, по энергетике, по хитам, и главное индивидуальность, звучание, их ни с кем не перепутаешь. 7, 9, место заменил бы на Sepultura, Kreator, Nightwish выше бы поставил, и раз они в есть, то и Epica и Within Temptation должны быть, а так список достойный!!!https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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  • Irhel написал(а):

    Accept не увидел. Forbes кг/ам

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  • Виктор написал(а):

    Печаль и тоска https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif

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  • Другой Александр написал(а):

    Про две группы из 38 впервые слышу. Kyuss и Converge.

    >>>
  • Писюн с глазами написал(а):

    Death написал(а):
    Спорный список, хотя бы по местам. И где Venom, который оказал влияние на многих из этого списка?
    Влияние — да, оказал. Сама группа, при этом простите, говно

    >>>
  • Death написал(а):

    Писюн с глазами написал(а):
    Death написал(а):
    Спорный список, хотя бы по местам. И где Venom, который оказал влияние на многих из этого списка?
    Влияние — да, оказал. Сама группа, при этом простите, говно
    Список о влиянии на жанр. А так — тут половина списка говно

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  • Виктор написал(а):

    Писюн с глазами написал(а):
    Влияние — да, оказал. Сама группа, при этом простите, говно


    как будто про тот же Black Sabbath можно сказать что-то существенно иное?)

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  • Писюн с глазами написал(а):

    Виктор написал(а):
    Писюн с глазами написал(а):
    Влияние — да, оказал. Сама группа, при этом простите, говно
    как будто про тот же Black Sabbath можно сказать что-то существенно иное?)
    Конечно, можно, сабсы крутые, что с Оззи, что с Дио, что с Тони Мартином. Есть, конечно, провальные альбомы, но точно не говно.

    >>>
  • Ad Noctum написал(а):

    Irhel написал(а):
    Accept не увидел. Forbes кг/ам

    Там подавляющее большинство актов из США. Из не-американцев там совсем уж глыбы, которые нельзя не заметить. Про того же Озборна из прочитанного создаётся впечатление, что его самое большое достижение — сотрудничество из американскими музыкантами.
    Зато порадовала фотка Сепы без негра, и Метлы без мекса. https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif

    >>>
  • Ad Noctum написал(а):

    Death написал(а):
    Спорный список, хотя бы по местам. И где Venom, который оказал влияние на многих из этого списка?

    В списке вообще нет ни одного блэкового коллектива. Для составителей они слишком «противоречивые». https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif См. на сурсе FAQ к статье. Там с Venom и начинается.

    >>>
  • Виктор написал(а):

    Писюн с глазами написал(а):
    Конечно, можно, сабсы крутые, что с Оззи, что с Дио, что с Тони Мартином. Есть, конечно, провальные альбомы, но точно не говно.


    к Дио и Тони Мартину нет никаких вопросов.
    Но ко всем остальным основным персонажам истории Саббат нет вообще ничего иного, кроме вопросов — так как мне лично непонятно категорически как с такими способностями к музыке (со способностями близкими к нулевым) можно стать такими легендами метала

    Как говорится вот что журналы животворящие делают

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