Floor Jansen
30.06.2026

Floor Jansen продолжает сольную карьеру. А что там NIGHTWISH?

Блог

NIGHTWISH в 2023 году ушел в гастрольный отпуск, и выпустив в 2024-м свой Yesterwynde, группа не поехала в тур в его поддержку. На настоящий момент о планах вернуться на сцену речи все еще не идет — и хотя Туомас весной рассказал, что работает сразу над двумя альбомами, гарантии, что это будет НОЧНОЕ ЖЕЛАНИЕ, нет никакой.

Он занимается семейным проектом AURI; гитарист Emppu, вероятно, отдыхает от музыки; драммер Kai Hahto молотит в WINTERSUN, AURI и удачно воссоединившихся к моменту «найтвишевского» сонного паралича DARKWOODS MY BETROTHED (причем в составе, помимо прочих, числится и Tuomas Holopainen); басист Jukka Koskinen, опять же, в WINTERSUN. А Floor Jansen, некоторое время назад стартовавшая сольную карьеру, выпустила новую тему под названием «Run» и объявила тур на 2027 год. Так что, похоже, отпуск основной команды продлен еще на какое-то время.

«’Run’ — это песня о свободе. О том, что нужно перестать жить в соответствии с чужими ожиданиями. О том, не нужно больше пытаться втиснуть себя в рамки образа, который для тебя придумали другие. Снять маску. Довериться себе. Выбрать собственный путь. Для меня эта песня стала символом смелости и внутреннего роста, и я невероятно рада наконец поделиться ею с вами».

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7 комментариев

  • Fredguitarist написал(а):

    деньги всем нужны… потому скорее будет «НОЧНАЯ НУЖДА»https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif

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  • MRK написал(а):

    позвольте-позвольте — кто же так взлохматил бабушку??!))

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  • Человек в костюме писюна написал(а):

    MRK написал(а):
    позвольте-позвольте — кто же так взлохматил бабушку??!))
    Это ты про Флор? Или про свою бабушку? Спроси у дедушки

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  • Христос (который) Иисус написал(а):

    Человек в костюме писюна написал(а):
    MRK написал(а):
    позвольте-позвольте — кто же так взлохматил бабушку??!))
    Это ты про Флор? Или про свою бабушку? Спроси у дедушки
    кто пропустил в правоверное сообщество говорящую письку в костюме?! тут и своих писюнов хватает с глазами — а ну как брысь отседоваhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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  • понурый митолизд написал(а):

    мало-мало запоздавшая новость про DARKWOODS MY BETROTHED и то более интересная чем вот эта вся попсняhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif

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  • jurgai написал(а):

    DARKWOODS MY BETROTHED kicks asshttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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  • MRK написал(а):

    Человек в костюме писюна написал(а):
    MRK написал(а):
    позвольте-позвольте — кто же так взлохматил бабушку??!))
    Это ты про Флор? Или про свою бабушку? Спроси у дедушки
    ой, а кто тут маленький в пальтишке писькином съэрегировал)))))

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