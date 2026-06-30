Floor Jansen продолжает сольную карьеру. А что там NIGHTWISH?Блог
NIGHTWISH в 2023 году ушел в гастрольный отпуск, и выпустив в 2024-м свой Yesterwynde, группа не поехала в тур в его поддержку. На настоящий момент о планах вернуться на сцену речи все еще не идет — и хотя Туомас весной рассказал, что работает сразу над двумя альбомами, гарантии, что это будет НОЧНОЕ ЖЕЛАНИЕ, нет никакой.
Он занимается семейным проектом AURI; гитарист Emppu, вероятно, отдыхает от музыки; драммер Kai Hahto молотит в WINTERSUN, AURI и удачно воссоединившихся к моменту «найтвишевского» сонного паралича DARKWOODS MY BETROTHED (причем в составе, помимо прочих, числится и Tuomas Holopainen); басист Jukka Koskinen, опять же, в WINTERSUN. А Floor Jansen, некоторое время назад стартовавшая сольную карьеру, выпустила новую тему под названием «Run» и объявила тур на 2027 год. Так что, похоже, отпуск основной команды продлен еще на какое-то время.
«’Run’ — это песня о свободе. О том, что нужно перестать жить в соответствии с чужими ожиданиями. О том, не нужно больше пытаться втиснуть себя в рамки образа, который для тебя придумали другие. Снять маску. Довериться себе. Выбрать собственный путь. Для меня эта песня стала символом смелости и внутреннего роста, и я невероятно рада наконец поделиться ею с вами».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 160
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7 комментариев
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Обновления
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Floor Jansen продолжает сольную карьеру. А что там NIGHTWISH?
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Комментарии
MRK:
Человек в костюме писюна написал(а):
MRK написал(а):
позвольте-позвольте — кто же так взлохматил бабушку??!))
Это ты про Флор? Или про свою бабушку? Спроси у дедуш�…
jurgai:
понурый митолизд:
мало-мало запоздавшая новость про DARKWOODS MY BETROTHED и то более интересная чем вот эта вся попсня…
Христос (который) Иисус:
Человек в костюме писюна написал(а):
MRK написал(а):
позвольте-позвольте — кто же так взлохматил бабушку??!))
Это ты про Флор? Или про свою бабушку? Спроси у дедуш�…
Человек в костюме писюна:
MRK написал(а):
позвольте-позвольте — кто же так взлохматил бабушку??!))
Это ты про Флор? Или про свою бабушку? Спроси у дедушки…
MRK:
Fredguitarist:
скуф-блэкер:
Ігор написал(а):
скуф-блэкер написал(а):
интересно, те в Монреале тоже ненастоящие (как и тот фейк-бэнд что в рашке засветился недавно) https://daily.afisha.ru/news/110375-v-moskve-v…
Ігор:
скуф-блэкер написал(а):
интересно, те в Монреале тоже ненастоящие (как и тот фейк-бэнд что в рашке засветился недавно) https://daily.afisha.ru/news/110375-v-moskve-vystupili-feykovye-angine-de-po…
Fredguitarist:
Карпатская Черёмуха написал(а):
Fredguitarist написал(а):
Merzbow написал(а):
Настя, что за Digma? Это уже третья группа?)))
По факту, я уже писал ниже насчёт Dogma. Три ушли, дво�…
MRK:
скуф-блэкер:
интересно, те в Монреале тоже ненастоящие (как и тот фейк-бэнд что в рашке засветился недавно)…
Карпатская Черёмуха:
Fredguitarist написал(а):
Merzbow написал(а):
Настя, что за Digma? Это уже третья группа?)))
По факту, я уже писал ниже насчёт Dogma. Три ушли, двое остались. Почему не ушли все? Зн…
деньги всем нужны… потому скорее будет «НОЧНАЯ НУЖДА»
позвольте-позвольте — кто же так взлохматил бабушку??!))
MRK написал(а):
позвольте-позвольте — кто же так взлохматил бабушку??!))
Это ты про Флор? Или про свою бабушку? Спроси у дедушки
Человек в костюме писюна написал(а):
MRK написал(а):
позвольте-позвольте — кто же так взлохматил бабушку??!))
Это ты про Флор? Или про свою бабушку? Спроси у дедушки
кто пропустил в правоверное сообщество говорящую письку в костюме?! тут и своих писюнов хватает с глазами — а ну как брысь отседова
мало-мало запоздавшая новость про DARKWOODS MY BETROTHED и то более интересная чем вот эта вся попсня
DARKWOODS MY BETROTHED kicks ass
Человек в костюме писюна написал(а):
MRK написал(а):
позвольте-позвольте — кто же так взлохматил бабушку??!))
Это ты про Флор? Или про свою бабушку? Спроси у дедушки
ой, а кто тут маленький в пальтишке писькином съэрегировал)))))