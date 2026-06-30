Floor Jansen продолжает сольную карьеру. А что там NIGHTWISH?

NIGHTWISH в 2023 году ушел в гастрольный отпуск, и выпустив в 2024-м свой Yesterwynde, группа не поехала в тур в его поддержку. На настоящий момент о планах вернуться на сцену речи все еще не идет — и хотя Туомас весной рассказал, что работает сразу над двумя альбомами, гарантии, что это будет НОЧНОЕ ЖЕЛАНИЕ, нет никакой.

Он занимается семейным проектом AURI; гитарист Emppu, вероятно, отдыхает от музыки; драммер Kai Hahto молотит в WINTERSUN, AURI и удачно воссоединившихся к моменту «найтвишевского» сонного паралича DARKWOODS MY BETROTHED (причем в составе, помимо прочих, числится и Tuomas Holopainen); басист Jukka Koskinen, опять же, в WINTERSUN. А Floor Jansen, некоторое время назад стартовавшая сольную карьеру, выпустила новую тему под названием «Run» и объявила тур на 2027 год. Так что, похоже, отпуск основной команды продлен еще на какое-то время.

«’Run’ — это песня о свободе. О том, что нужно перестать жить в соответствии с чужими ожиданиями. О том, не нужно больше пытаться втиснуть себя в рамки образа, который для тебя придумали другие. Снять маску. Довериться себе. Выбрать собственный путь. Для меня эта песня стала символом смелости и внутреннего роста, и я невероятно рада наконец поделиться ею с вами».

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