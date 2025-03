Фирменный самолет IRON MAIDEN распродают по кусочкам

Помните самолет Ed Force One, брендированный Боинг 747 группы IRON MAIDEN, которым управлял сам Брюс и на котором коллектив летал в тур Book of Souls по 36 странам? Так вот, он оказался в роли дочки из песни «Bring Your Daughter to the Slaughter».

По окончанию международных гастролей он оказался группе больше не нужен, и в 2022-м был окончательно списан. Немецкая компания Aviationtag, занимающаяся переработкой авиационного металла в коллекционные предметы, купила фюзеляж самолета и пустила на изготовление «мейденовских» сувениров.

Процесс был трудоемким: огромные куски самолета разрезали, выпрямляли, шлифовали, гравировали и превращали в небольшие пластины размером 35×88 мм. На каждом брелоке выгравирован силуэт Ed Force One, его имя и регистрационный номер. Часть брелоков выполнена из белого корпуса самолета, а для создания цветовых вариаций использовался материал с синего хвостового оперения, на котором обнаружили до девяти слоев краски – в некоторых местах даже с золотистыми вкраплениями.

Цена за один — €66,66 (ну еще бы). Пока еще есть в продаже — кому нужно в личную коллекцию или в подарок, см. сюда. Имхо, довольно любопытный сувенирный вариант мерча.

