Fitm lineup
21.07.2026

Фестивальный отпуск!

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Время нового фестивального приключения! На этот раз дорога дальняя будет лежать на фест Fire In The Mountains, который проходит на северо-западе штата Монтана на территории национального парка Глейшер, среди гор, лесов и медведей. Действо происходит прямиком в индейской резервации, так что местные племена также будут представлены на фесте — со своими местными блюдами и обрядами, а также коллаборациями с уважаемыми музыкантами. Удивительная особенность: фестиваль безалкогольный, так как индейцы держатся вдалеке от зеленого змия. Но курят.

Почитать про это необычное мероприятие можно тут, ну а таков состав этого года.

Fitm lineup

По возвращении обязательно поделюсь впечатлениями; сайт не будет обновляться до 30 июля. С Интернетом в тех краях возможны проблемы, так что не обижайтесь, если комментарии будут модерироваться дольше обычного. В качестве развлечения — завтра будет выложена голосовалка за первое полугодие 2026. Кому интересен трип и фест (а ехать дико далеко, см. карту ниже) — велком в инстаграм и ютуб. И до скорого!

montana way

можно и пешком, да

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