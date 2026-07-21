Фестивальный отпуск!Блог
Время нового фестивального приключения! На этот раз дорога дальняя будет лежать на фест Fire In The Mountains, который проходит на северо-западе штата Монтана на территории национального парка Глейшер, среди гор, лесов и медведей. Действо происходит прямиком в индейской резервации, так что местные племена также будут представлены на фесте — со своими местными блюдами и обрядами, а также коллаборациями с уважаемыми музыкантами. Удивительная особенность: фестиваль безалкогольный, так как индейцы держатся вдалеке от зеленого змия. Но курят.
Почитать про это необычное мероприятие можно тут, ну а таков состав этого года.
По возвращении обязательно поделюсь впечатлениями; сайт не будет обновляться до 30 июля. С Интернетом в тех краях возможны проблемы, так что не обижайтесь, если комментарии будут модерироваться дольше обычного. В качестве развлечения — завтра будет выложена голосовалка за первое полугодие 2026. Кому интересен трип и фест (а ехать дико далеко, см. карту ниже) — велком в инстаграм и ютуб. И до скорого!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 172
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Комментарии
ZhirniiBelarus:
Neurosis очень хороший релиз записали. Слушал с удовольствием.…
Ігор:
Кстати,Dimmu Borgir приятно удивили своей музыкой.Минус в том,что альбом затянут,и есть проходные треки.…
Ігор:
Из тех,что в списке,стоит отметить Gaerea и Draconian.
От себя добавлю:
Malum — From the Voids
Lömsk — Act II Of Iron and Blood
Miserere Luminis — Sidera
Yoth Iria — Gone with the Devil
Tjaktjadálvve — Encompassing Nothingness
Pure Wrath — Bleak Da…
Александр:
Чорны:
понурый митолизд:
тень твоей тени обернулась посмотреть не обернулась ли тень моей тени……
Fredguitarist:
Другой Александр:
Ых написал:
Дед Аким написал:
Я этот сериал по телевизору смотрел, когда ты ещё в памперсах под стол пешком ходил.
Дед, мне вообще-то 49 )
И когда показывали эт�…
Ых:
Дед Аким написал(а):
Я этот сериал по телевизору смотрел, когда ты ещё в памперсах под стол пешком ходил.
Дед, мне вообще-то 49 )
И когда показывали этот сериа…
Дед Аким:
Концерты 1986 и 1987 года, 8 часов праздника. Лучшие поп звезды молодые — Сандра, Си Си Кетч, Саманта Фокс, Ким Уальд, Тото Кутуньо, Фалько, Bad Boys Blue , Pet Shop Boys, Бриджит Нильсе�…
понурый митолизд:
мыльный скуф:
Дед Аким написал(а):
Ых написал(а):
Дед Аким написал(а):
Ребята, хочу взорвать время и пространство!!!
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