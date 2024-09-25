Фестивальный мини-отпуск!Блог
В связи с отъездом на фестиваль Louder Than Life сайт не будет обновляться до 1 октября. Репортаж привезу. И надеюсь, ураган, старт которого ожидается завтра во Флориде, не помешает!
Комментарии будут модерироваться (по мере возможности).
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 27
Обновления
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Фестивальный мини-отпуск!
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Комментарии
Ых:
Только не показывайте Фреду-гитарасту, как песню Slayer сыграли Mortician. И Бобру тоже не показывайте.…
Другой Александр:
ratfred написал(а):
Виктор написал(а):
Дед Аким написал(а):
А наезжать на великих Slayer?
а в каком таком месте Slayer великие? не — я всё понимаю, кому-то может это нрави…
Другой Александр:
Дружище Христос написал(а):
Виктор написал(а):
или при достижении определённого количества гонораров и известности группа по умолчанию называется сразу вели…
Дед Аким:
Выписка из Википедии:
Rainbow ([ˈreɪnbəʊ], с англ. — «Радуга»), первоначально Ritchie Blackmore’s Rainbow — британско-американская рок-группа, образованная в 1975 году гитаристом Рич…
ratfred:
Виктор написал(а):
Дед Аким написал(а):
А наезжать на великих Slayer?
а в каком таком месте Slayer великие? не — я всё понимаю, кому-то может это нравиться, но именно…
Дед Аким:
Виктор написал(а):
Дед Аким написал(а):
А наезжать на великих Slayer?
а в каком таком месте Slayer великие? не — я всё понимаю, кому-то может это нравиться, но именно…
b4w:
Дружище Христос:
Виктор написал(а):
или при достижении определённого количества гонораров и известности группа по умолчанию называется сразу великой? Неужели это так работае…
Виктор:
или при достижении определённого количества гонораров и известности группа по умолчанию называется сразу великой? Неужели это так работает?
А свои глаза и уши то…
Виктор:
Дед Аким написал(а):
А наезжать на великих Slayer?
а в каком таком месте Slayer великие? не — я всё понимаю, кому-то может это нравиться, но именно ВЕЛИКИЕ? Где вооб…
Шапка-самосранка:
Lerv:
Стылёвы міньён. Рэліз рэкамендаваны для адпраўкі на машыне часу ў сярэдзіну 90-х. DOOMSLAUGHTER сур’ёзна зайшоў у дааішныя-дакавідныя-даваенныя часы. Маю на паліцы і тэйпы …
Шапка-самосранка:
Орг написал(а):
Я тут посмотрел на Ютубе такого челика, Фредгитарист…
Да этими клоунами, мамкиными блоХЕРами, весь ютуб битком набит, и все чего-то пиздят. П�…
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