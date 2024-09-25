Фестивальный мини-отпуск!

а в каком таком месте Slayer великие? не — я всё понимаю, кому-то может это нрави…

Другой Александр:

Другой Александр:

а в каком таком месте Slayer великие? не — я всё понимаю, кому-то может это нравиться, но именно…

а в каком таком месте Slayer великие? не — я всё понимаю, кому-то может это нравиться, но именно…

Виктор:

или при достижении определённого количества гонораров и известности группа по умолчанию называется сразу великой? Неужели это так работает?

А свои глаза и уши то…