Фестивальный мини-отпуск

Конец мая, а значит, на подходе новая серия Maryland Deathfest, Балтимор ждет, равно как и сценическое возвращение OLD MAN’S CHILD, сеты MORTICIAN, GRAVE и многих других уважаемых персонажей. Погоду, правда, обещают довольно паскудную, так что планирую в основном сосредоточиться на андеграунде, который выступает по клубам, хотя и WOLFHEART, и THE CROWN, и PIG DESTROYER, и трибьют SINISTER (трибьют, ибо основополагающие музыканты коллектива совершенно разваливаются и не в состоянии прилететь) на основных посмотрю обязательно. Сайт не будет обновляться до 27 мая, комментарии модерируются. До встречи!

