Фанаты TOOL собираются судиться с группой за фестивальное кидалово

Фанаты TOOL собираются судиться с группой за фестивальное кидаловоБлог
В этом году TOOL замутили собственный фестиваль люкс-класса: Tool Live In The Sand, проходивший на доминиканском курорте Пунта-Кана с 7 по 9 марта. Побережье, роскошные отели, выступления PRIMUS, MASTODON, COHEED & CAMBRIA, EAGLES OF DEATH METAL, KING’S X, FISHBONE, WHEEL, CKY. Ну и главный элемент эксклюзива: два хэдлайн-сета самих TOOL, разрекламированных как «незабываемый, неповторимый, единственный в жизни опыт для преданных фэнов». Опустошившие свои финансовые загашники фэны, естественно, тут же принялись гадать, что им такое покажут.
Цены были довольно жесткие (ниже — стоимость пребывания на фестивальном курорте на человека; включен билет и all-inclusive формат; добираться до Доминиканской республики — за свой счет).
Но дело даже не в ценнике. Самым грандиозным разочарованием фестиваля стали сами TOOL, наобещавшие в рекламе бог весть чего, а по факту сыгравшие два довольно скромных сета, песни в которых повторялись!
«Пятничный вечер был очень даже неплох, но субботний сет группа сделала сокращенным: всего 9 песен, из которых 4 были ровно те же, что и вчера, сыгранные ровно так же», — жаловались посетители.
После того, как TOOL заминусовали в соцсетях, юристы из Атланты (один из которых также попал на мероприятие и ощутил себя преданным) предложили подать коллективный иск к группе от лица тех, кто заплатил за Tool Live In The Sand от $4,000 до $10,000 и чьи ожидания оказались обмануты.
Посмотрим, что из этого получится. Иск — не иск, но, имхо, извинений и каких-то бонусов посетители и правда заслуживают. За такие-то деньги.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 74
Читайте также:
- Работа мечты: прислуживать Gene Simmons за $12,495
- Мужика, заработавшего 10 миллионов на AI-музыке, арестовали за мошенничество
- Как заработали на ковиде KORN, SLIPKNOT, SMASHING PUMPKINS и прочие «терпящие бедствие» бизнесы
- Драммер KAMELOT запускает «честную» стриминговую платформу для рокеров и металистов
- Пачка сигарет, которую держал Курт Кобейн, продана за $5,200
- Corey Taylor поделился скромным обаянием буржуазии: «Как ни странно, зарабатываем мы не много»
- Цитата. Dave Mustaine: «Гастроли так дороги, что даже день, когда мы просто сидим на жопе, обходится в 45000 долларов»
- MONUMENTS показали, сколько им остается денег после продажи мерча на концерте
- Уникальный опыт на всю жизнь: Gene Simmons приглашает на запись песни в Abbey Road Studios
- METALLICA продают «алмазные» билеты, которые позволят посещать все их концерты
Обновления
-
Фанаты TOOL собираются судиться с группой за фестивальное кидалово
-
Работа мечты: прислуживать Gene Simmons за $12,495
-
Из MASTODON ушел один из основателей, гитарист-вокалист Brent Hinds
-
Минутка позитива: смотрим клип DYMNA LOTVA «Ідзі І Глядзі»
-
Умер вокалист IN VAIN Sindre Nedland
-
Ажиотаж недели: новый «папа» GHOST и новый клип «Satanized»
-
Из пропущенного в 2024-м. Альбом DEINONYCHUS «Fatalist»
-
Райдер MOTORHEAD 2002 года. Угадайте, сколько в нем алкоголя?
-
Моднейшая группа с женщиной на вокале: SPIRITBOX выпускают второй альбом «Tsunami Sea»
-
Безумные аукционы: волосы Кобейна и кровавые трусы GG Allin
Комментарии
Другой Александр:
zly написал(а):
Другой Александр написал(а):
zly написал(а):
Другой Александр написал(а):
««Мы в Европе уже за*бались получать плохие новости из США!» — отреагиров…
zly:
Другой Александр написал(а):
zly написал(а):
Другой Александр написал(а):
««Мы в Европе уже за*бались получать плохие новости из США!» — отреагировали в соцсетя�…
Другой Александр:
Дед Аким написал:
…вышы говорилось про фильм — Иди и смотри, фильм реально тяжелый и сильный, советую всем посмотреть…
Стоит добавить, что исторической о…
Другой Александр:
zly написал(а):
Другой Александр написал(а):
««Мы в Европе уже за*бались получать плохие новости из США!» — отреагировали в соцсетях фанаты.»
Да ваще ёбнуться �…
zly:
Другой Александр написал(а):
««Мы в Европе уже за*бались получать плохие новости из США!» — отреагировали в соцсетях фанаты.»
Да ваще ёбнуться можно. То дефи�…
Crow:
https://metalinjection.net/shocking-revelations/mastodons-brent-hinds-i-fucking-hate-heavy-metal
Зачем играть музыку, которую не любишь?…
Писюн с глазами:
atr написал(а):
Колючий Вожык написал(а):
Бесплатно чтоль снимали из того что было… корявая картинка, любительщина…
Флаг в руки. Инициатива трахает инициатора…
Дружище Христос:
Pvalerak написал(а):
Что вы городите придурки (особенно этот лох про 3 аккорда), кроме Бармалея (чувак вижу в теме). Вы были на концерте Motorhead?! Тогда смотрите видео их…
Другой Александр:
Чё это за ценник такой? Почему не 12500? Как будто у них менеджер всё что входит в эту «услугу» оценил по отдельности, сложил, и получилось 12495.…
atr:
Колючий Вожык написал(а):
Бесплатно чтоль снимали из того что было… корявая картинка, любительщина…
Флаг в руки. Инициатива трахает инициатора. Пересними …
Дед Аким:
Pvalerak написал(а):
Что вы городите придурки (особенно этот лох про 3 аккорда), кроме Бармалея (чувак вижу в теме). Вы были на концерте Motorhead?! Тогда смотрите видео их…
Anastasiya:
Юрий написал(а):
Анастасия , с 8 марта вас , от души ! :)
Дед Аким написал(а):
Настя, красавица, прекрасная, великолепная, лучшая из лучших и всегда такой бы�…
Колючий Вожык:
Обошлись Linkin Park без Честера и Нирвана может, вопрос только в том, что Эмилий на всех не наберешься))…
Добавить комментарий