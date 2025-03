Фанаты TOOL собираются судиться с группой за фестивальное кидалово

В этом году TOOL замутили собственный фестиваль люкс-класса: Tool Live In The Sand, проходивший на доминиканском курорте Пунта-Кана с 7 по 9 марта. Побережье, роскошные отели, выступления PRIMUS, MASTODON, COHEED & CAMBRIA, EAGLES OF DEATH METAL, KING’S X, FISHBONE, WHEEL, CKY. Ну и главный элемент эксклюзива: два хэдлайн-сета самих TOOL, разрекламированных как «незабываемый, неповторимый, единственный в жизни опыт для преданных фэнов». Опустошившие свои финансовые загашники фэны, естественно, тут же принялись гадать, что им такое покажут.

Цены были довольно жесткие (ниже — стоимость пребывания на фестивальном курорте на человека; включен билет и all-inclusive формат; добираться до Доминиканской республики — за свой счет).

Но дело даже не в ценнике. Самым грандиозным разочарованием фестиваля стали сами TOOL, наобещавшие в рекламе бог весть чего, а по факту сыгравшие два довольно скромных сета, песни в которых повторялись!

«Пятничный вечер был очень даже неплох, но субботний сет группа сделала сокращенным: всего 9 песен, из которых 4 были ровно те же, что и вчера, сыгранные ровно так же», — жаловались посетители.

После того, как TOOL заминусовали в соцсетях, юристы из Атланты (один из которых также попал на мероприятие и ощутил себя преданным) предложили подать коллективный иск к группе от лица тех, кто заплатил за Tool Live In The Sand от $4,000 до $10,000 и чьи ожидания оказались обмануты.

Посмотрим, что из этого получится. Иск — не иск, но, имхо, извинений и каких-то бонусов посетители и правда заслуживают. За такие-то деньги.

