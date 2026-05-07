evergrey Architects Of A New Weave
07.05.2026

EVERGREY выпускают «Architects Of A New Weave». «Никогда нам так не было сложно с выбором синглов»

Новинки и новости

EVERGREY, всегда увлекательные, эмоциональные, непредсказуемые, живые, выпускают в июне пятнадцатый альбом Architects Of A New Weave. «Никогда нам так не было сложно с выбором синглов, — улыбается Tom Englund, — и знаете что? Это лучшая проблема, с которой мы когда-либо сталкивались.

Такое ощущение, что каждая тема этого диска борется за то, чтобы стать первой, впереди других добраться до слушателя. Мы в этот альбом вложили все, и мы без ума от него. Никаких филлеров, никаких компромиссов, просто двенадцать треков, которыми мы, как дураки, полностью счастливы. И уверен, будем ими довольны до конца своих дней».

Не то чтоб так не говорила любая группа на свете, продвигающая свой новый релиз, но в случае с EVERGREY промашка маловероятна: за годы Том и его постоянно меняющаяся компания доказали, что написанному можно верить. Но лучше — слушать. Вот вам три первых сингла.

