Evan Seinfeld, BIOHAZARD: «OnlyFans резко взлетел — и наш бизнес рухнул. Я впал в депрессию»Блог
Фронтмен BIOHAZARD Evan Seinfeld давеча появился в одном из метал-подкастов и рассказал о своей жизни — в частности, как пытался конкурировать с OnlyFans, как променял Лос-Анджелес на Мексику и, приближаясь к 60-ти, попытался пересобрать свою жизнь заново, — а заодно реализовать новый альбом группы Divided We Fall, первый с 2012 года.
«Я прошел полную трансформацию, бро. До переезда в Мексику четыре года назад я жил в Лос-Анджелесе. С ребятами из BIOHAZARD не разговаривал лет десять. У меня была своя платформа, которую создал еще до пандемии: премиальный соцсервис, основной конкурент OnlyFans. Мы обработали десятки миллионов долларов, если не больше, за несколько лет. А потом OnlyFans резко взлетел — и наш бизнес рухнул. Я впал в депрессию. Параллельно пережил третий развод. Меня мучили дикие приступы тревожности. Перестал нормально спать. Не знаю, случалось ли с вами такое, что бессонница мучает неделями, — но бля, это полная жопа.
В итоге мой сын, которому сейчас 30, он же тур-менеджер, ассистент, SMMщик, бэк-вокалист, техник сцены, заведующий оборудованием, чувак, который делает все и сразу, и при этом мой лучший друг — сел со мной поговорить. Он всегда относился ко мне с респектом, никогда не огрызался. Ему 30, и он действительно уважает отца. А я, к слову, — хороший отец, ответственный и внимательный. Вот мы сели с ним вместе — и он говорит: “Пап, ты постоянно ездишь в Тулум, и там ты всегда счастлив. А когда возвращаешься в Лос-Анджелес — становишься злым. Ты ведешь себя как мудак. И не знаю, замечаешь ли сам, но ты срешься со всеми. Твоя жизнь — сплошная войнушка. Может, тебе реально стоит свалить из Лос-Анджелеса и переехать в Тулум?” Я, наверное, не думал и трех секунд — и сразу сказал: “Окей”. Сразу после этого я продал компанию.
Мой лучший друг заболел раком — актер из сериала «Oz», Granville Adams. Царство ему небесное. Я сидел рядом, когда он умирал. Это было невыносимо тяжело, чувак. И этот опыт заставил меня всерьез задуматься, что такое жизнь, что в ней важно. Я переехал в Тулум с ноутбуком, бас-гитарой и маленькой сумкой с одеждой. Сказал себе: “Я разберусь, как перезапустить себя, даже если в баке — ноль топлива. И использую методику, которой научился в «Анонимных алкоголиках» — как мужчины могут общаться честно и открыто между собой в закрытом кругу”. Так я основал здесь мужской круг под названием Mantorship. А еще только что закончил писать книгу: руководство для мужчин о том, как добраться до своей правды, цели, страсти, уверенности. Как начать жить так, как действительно хочешь.
В Лос-Анджелесе все крутилось вокруг моего эго. Так что, поразобравшись, пришлось сбросить старую кожу. Это заняло много времени. Я все-таки далеко не идеален. Но с тех пор я стал очень духовным, стараюсь жить осознанно. С религиозной преданностью занимаюсь йогой. Медитирую. Повторяю аффирмации. Веду дневник. Помогаю другим…
И чем больше времени я провожу вне США, тем сильнее понимаю: стоит вернуться домой — и вокруг один сплошной токсичный базар вроде: “Эй, ты согласен с моими идеями? Класс, тогда можем вместе гнать на других. А если нет — да пошел ты, я тебя ненавижу, потому что я фашист”. Я такой: “Э, полегче. Мне не важно, на чьей ты стороне”. Именно об этом новый альбом BIOHAZARD. Divided We Fall — антипод United We Stand. Вместо того, чтобы фокусироваться на том, что нас объединяет, человечество зациклилось на том, что нас разделяет».
Комментарии
Potato Lich:
Юрий написал(а):
Polaris , и что случится с парнями ? Группе пальчиком погрозят , и в угол поставят когда этот «тонкий лёд» провалится , что изменится то ? )) Как же бл@…
Писюн с глазами:
Юрий написал(а):
Polaris , и что случится с парнями ? Группе пальчиком погрозят , и в угол поставят когда этот «тонкий лёд» провалится , что изменится то ? )) Как же бл@…
Юрий:
Polaris , и что случится с парнями ? Группе пальчиком погрозят , и в угол поставят когда этот «тонкий лёд» провалится , что изменится то ? )) Как же бл@ть все привыкли из ган…
Polaris:
То есть это выглядит так. Группе РАНЬШЕ предъявляли уже за символику. Зная это и памятуя это, группа ЕЩЁ РАЗ применила символику. Я правильно понимаю? Если правильно…
чорный абдуль:
Христос Не Воскрес:
без медведей тут всё плохо — собственно даже обсуждать нечего…
Дед Аким:
Nightwish — великая группа, одна из моих самых любимых, делал о них подробную публикацию. В первом составе была красавица сексуальная с шикарным голосом, Тарья Турунен. П…
Slayer:
Виктор (похожий, но не тот) написал(а):
Дед Аким написал(а):
Красавчик
Слушай, от тебя вот постоянно слышно «красавчик», «альфа-самец» и т. д. Ты наверное бисексу…
Дед Аким:
Надо разнообразия в музыке
Ещё немного о личном. После продавца- консультанта, нескольк�…
Христос Не Воскрес:
не ну если в таком костюме и в таком же исполнении как тут https://www.youtube.com/watch?v=-UYgORr5Qhg … то почему бы и ДА …
Тварь:
Давайте честно: в Норвегию он переехал потому что у него невеста (или уже жена?) норвежка.
Вся эта трушность замогильная все время заканчивается, когда злобари начи�…
Тварь:
Это она же собирается проводить политику сегрегации Японии и ужесточения миграционной и культурной политики в стране?
Ну-ну.…
Ad Noctum:
Potato Lich написал(а):
А вы, батенька, там явно со свечкой рядом стояли
Сударик мой, свечково — оно всё как-то для свечки, но то, что мужло этой шаболды первост…
