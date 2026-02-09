petrichor
09.02.2026

«Это просто, сука, огонь». Встречаем суровый сайд-проект PETRICHOR от лидера BLACKBRAID

BLACKBRAID — довольно активный проект (напомню, в прошлом году вышел третий полноформатник Blackbraid III), но, как видно, душа лидера Sgah’gahsowáh рвалась к чему-то более жесткому, агрессивному, несложному и сырому. Так, в конце января индеец реализовал двухпесенный миник Seduced By Conquering Darkness под вывеской PETRICHOR.

Ютуб рассыпался в комплиментах.

…Это просто, сука, огонь! Выпускай на физносителях. Если б это был полноформатник, сходу мой альбом года.

…Господи боже, это действительно крутое дерьмо.

…Я самый большой на свете фан Ace Frehley, но автору ставлю класс.

…10/10. Врубаю в качалке, и.. это натурально крутейше эпично!

…Потрясающий звук, давай еще!

…Феноменально!!!

Ну и да, вправду неплохо.

  • Юрий написал(а):

    Немного в ноты не попал в третьем куплете

  • Христос Не Воскрес написал(а):

    середняковский середняк ниже среднегоhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif

