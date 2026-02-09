«Это просто, сука, огонь». Встречаем суровый сайд-проект PETRICHOR от лидера BLACKBRAID

«Это просто, сука, огонь». Встречаем суровый сайд-проект PETRICHOR от лидера BLACKBRAIDНовинки и новости
BLACKBRAID — довольно активный проект (напомню, в прошлом году вышел третий полноформатник Blackbraid III), но, как видно, душа лидера Sgah’gahsowáh рвалась к чему-то более жесткому, агрессивному, несложному и сырому. Так, в конце января индеец реализовал двухпесенный миник Seduced By Conquering Darkness под вывеской PETRICHOR.
Ютуб рассыпался в комплиментах.
…Это просто, сука, огонь! Выпускай на физносителях. Если б это был полноформатник, сходу мой альбом года.
…Господи боже, это действительно крутое дерьмо.
…Я самый большой на свете фан Ace Frehley, но автору ставлю класс.
…10/10. Врубаю в качалке, и.. это натурально крутейше эпично!
…Потрясающий звук, давай еще!
…Феноменально!!!
Ну и да, вправду неплохо.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 73
Читайте также:
2 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Интервью с CARPENTER BRUT: «Из-за социальных сетей и всех идиотов, что в них сидят, я даю западным обществам лет десять до начала гражданских войн»
-
«Мы знали, что YouTube это не пропустит». Новый клип и тема EXODUS «3111»
-
Как вам победители новых «Грэмми»?
-
Galder выложил тизер нового OLD MAN’S CHILD: «Осталось написать еще одну-две песни»
-
Интервью с фолк-металистами UUHAI: «Мы хотим, чтобы люди прочувствовали Монголию до того, как мы сыграем первую ноту»
-
WITCH FEVER: «Мы отыграли тур на крупнейших стадионах, и мы нищие»
-
Интервью: BESHENITAR как голос иранского андерграундного блэк-метала
-
Dave Mustaine: «Кавер ‘Ride The Lightning’ завершил круг; таким образом я выказал парням свое уважение, особенно Джеймсу и Ларсу»
-
Наш кандидат? Myrkur пробивается на «Евровидение» со своей новой песней
-
Jack Owen: «С годами в CANNIBAL CORPSE стало только токсичнее»
Комментарии
Христос Не Воскрес:
Юрий:
Anastasiya:
Eum написал(а):
P.S. как раз на днях вышел новый альбом у другого уехавшего — Znich
Будзем слухаць?
Кто ж запретит!…
kvltist:
Eum:
По беглому прослушиванию кажется , чтоб вернулись к музыке первых альбомов. Вокал как всегда на высоте.
P.S. как раз на днях вышел новый альбом у другого уехавшего — Zn…
Дед Аким:
Новинки
Первые три русские
Не совсем новинка, новый концертный клип, труъ произведение в�…
Bronco:
Дед Аким:
Приятно прочитать интервью с умным человеком. Мысль о том, что IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST, METALLICA, никто не заменит. Без ложной скромности я опубликовал основные хиты этих групп (�…
Alex:
Polyphemus написал(а):
Из всего, что там было, только DEFTONES играют интересную тяжелую музыку. И альбом последний просто офигенский
Вчера были на их концерте — яро�…
понурый митолизд:
Христос Не Воскрес:
Чингачгук:
Дьюк снова с нами — отлично. Осталось ещё Беладонну из Антракс выгнать и Буша вернуть и ваще агонь бует …
Другой Александр:
Стрёмное место. Попадались в сети видосы, как там местные бандосы расправляются с теми, кто им перешёл дорогу, снимают на камеру и распространяют для устрашения. По�…
Немного в ноты не попал в третьем куплете
середняковский середняк ниже среднего