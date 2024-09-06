«Это подарок Люцифера человечеству». YOTH IRIA выпускают второй альбом

«Это подарок Люцифера человечеству». YOTH IRIA выпускают второй альбомНовинки и новости
Греческая группа YOTH IRIA, одной из лирических тем которой значится «романтический сатанизм», которой руководит Jim ‘Mutilator’ Patsouris — первый басист и один из основателей (а также лирикописателей) ROTTING CHRIST, участник первого состава VARATHRON, — выпускает в ноябре второй альбом Blazing Inferno. После первого диска As The Flame Withers 2021 года, как вы, может быть, помните, с вокальной должности группы ушел Магус и пришел Рустам Шакирзянов из RAKOTH, интервью с которым почитать можно тут, а оценить работу — в первом сингле «We Call Upon the Elements».
«YOTH IRIA — это лучи Люцифера первого, Сатаны второго и Дьявола третьего, посланные на землю, чтобы придать смелость простым людям, а также помочь Матери-Земле выжить. После того как явились YOTH IRIA, Земля обрела форму и облик».
«YOTH IRIA — это подарок Люцифера человечеству. Свет. Огонь. Любовь. Ненависть. Метал. Магия как образ жизни и свобода без страха».
С пафосом, как видите, полный порядок. Теперь слушаем!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 33
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Комментарии
Виктор:
Ветошь написал(а):
Не под её уровень вокала заточено
тут дело не в уровне вокала, а скорее в типе вокала. Голос Честера был достаточно высокий, но при этом �…
Ветошь:
Пётр написал(а):
В группе лишь Честер мог петь свои песни, не красиво когда девушка орёт, пусть она бы просто пела голосом,но не орала, нет, конечно вновь увидет�…
Пётр:
В группе лишь Честер мог петь свои песни, не красиво когда девушка орёт, пусть она бы просто пела голосом,но не орала, нет, конечно вновь увидеть Linkin Park это здорово, н�…
Ad Noctum:
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Гвоздь:
asdf:
Mihel:
Юрий:
Если бы она не пела песни покойного , то было бы вполне норм , но промотав второе видео , мое мнение , что «пофиг» , сразу изменилось на «Хуже, чем было»…
juris:
О:
juris:
ungod написал(а):
да ну на хер, бред какой-то
солидарен. P.K. просто не мог умереть — он всегда будет жить в наших сердцах…
ungod:
DimaCar:
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