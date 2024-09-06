Yoth Iria
06.09.2024

«Это подарок Люцифера человечеству». YOTH IRIA выпускают второй альбом

Новинки и новости

Греческая группа YOTH IRIA, одной из лирических тем которой значится «романтический сатанизм», которой руководит Jim ‘Mutilator’ Patsouris — первый басист и один из основателей (а также лирикописателей) ROTTING CHRIST, участник первого состава VARATHRON, — выпускает в ноябре второй альбом Blazing Inferno. После первого диска As The Flame Withers 2021 года, как вы, может быть, помните, с вокальной должности группы ушел Магус и пришел Рустам Шакирзянов из RAKOTH, интервью с которым почитать можно тут, а оценить работу — в первом сингле «We Call Upon the Elements».

«YOTH IRIA — это лучи Люцифера первого, Сатаны второго и Дьявола третьего, посланные на землю, чтобы придать смелость простым людям, а также помочь Матери-Земле выжить. После того как явились YOTH IRIA, Земля обрела форму и облик».

«YOTH IRIA — это подарок Люцифера человечеству. Свет. Огонь. Любовь. Ненависть. Метал. Магия как образ жизни и свобода без страха».

С пафосом, как видите, полный порядок. Теперь слушаем!

Количество просмотров: 33

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *