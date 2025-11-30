equilibrium
30.11.2025

EQUILIBRIUM выпустили «Equinox». Не так плохо, как предшественник?

Новинки и новости

История немецкой группы EQUILIBRIUM — один из грустных примеров, когда желание развиваться, исследовать новые творческие территории и разнообразить звук портит все. А ведь они хорошо начинали. Так хорошо!

Для олдовых фэнов «настоящий» EQUILIBRIUM так и остался в конце нулевых; эпичный, мощный, увлекательный фолк/викинг-метал на немецком языке, словно ручной таран, с размаху выбил замковые врата традиционно нордического жанра альбомами Turis Fratyr и Sagas; коллектив, после первого же альбома получивший контракт с Nuclear Blast, взял сцену практически бескровно.

В 2010-м начались составные пертурбации — и не прекратились поныне, оставив в списке только одного участника первоначального состава, René Berthiaume, который, усилив позиции клавишных, сначала облегчил, разбавил и подсладил звучание, а затем всерьез увлекся модернизацией, примешивая то металкор, то лирический мелодэз, то танцевальные поп-рок-ритмы, то транс, то дьявол знает что еще, попутно жертвуя не только цельностью (и очередными участниками), но и ощущением, что аранжировками нового EQUILIBRIUM двигает какое-никакое вдохновение, а не просто азарт собирателя стилистического «лего».

Renegades 2019-м стал просто-таки образцовым винегретом, в котором полупрозрачная тень былых EQUILIBRIUM грустила, плевалась и плакала.

Прошло шесть лет.

И буквально пару дней назад появился альбом Equinox — который, честно, удалось без боли прослушать наполовину. В связи с этим вот вам клип на тему «Nexus» — которую сами музыканты группы именуют «центральной» для диска. Вдруг проникнетесь.

Количество просмотров: 71

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *