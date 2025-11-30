EQUILIBRIUM выпустили «Equinox». Не так плохо, как предшественник?Новинки и новости
История немецкой группы EQUILIBRIUM — один из грустных примеров, когда желание развиваться, исследовать новые творческие территории и разнообразить звук портит все. А ведь они хорошо начинали. Так хорошо!
Для олдовых фэнов «настоящий» EQUILIBRIUM так и остался в конце нулевых; эпичный, мощный, увлекательный фолк/викинг-метал на немецком языке, словно ручной таран, с размаху выбил замковые врата традиционно нордического жанра альбомами Turis Fratyr и Sagas; коллектив, после первого же альбома получивший контракт с Nuclear Blast, взял сцену практически бескровно.
В 2010-м начались составные пертурбации — и не прекратились поныне, оставив в списке только одного участника первоначального состава, René Berthiaume, который, усилив позиции клавишных, сначала облегчил, разбавил и подсладил звучание, а затем всерьез увлекся модернизацией, примешивая то металкор, то лирический мелодэз, то танцевальные поп-рок-ритмы, то транс, то дьявол знает что еще, попутно жертвуя не только цельностью (и очередными участниками), но и ощущением, что аранжировками нового EQUILIBRIUM двигает какое-никакое вдохновение, а не просто азарт собирателя стилистического «лего».
Renegades 2019-м стал просто-таки образцовым винегретом, в котором полупрозрачная тень былых EQUILIBRIUM грустила, плевалась и плакала.
Прошло шесть лет.
И буквально пару дней назад появился альбом Equinox — который, честно, удалось без боли прослушать наполовину. В связи с этим вот вам клип на тему «Nexus» — которую сами музыканты группы именуют «центральной» для диска. Вдруг проникнетесь.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 71
Читайте также:
Обновления
-
Бывшие участники CRADLE OF FILTH подали в суд на Дэни. Причем в Аризоне
-
Billy Corgan, SMASHING PUMPKINS: «После THE BEATLES самая влиятельная рок-группа 20 века — это…»
-
Alissa White-Gluz ушла из ARCH ENEMY
-
Очень грустная история. Как вокалист AMERICAN HEAD CHARGE стал бомжом
-
Интервью. Keijo Niinimaa, ROTTEN SOUND: «Ультраправые партии пытаются ‘отполировать дерьмо’, чтоб люди думали, что это и есть свобода слова»
-
История о пропавших музыкантах — не фейк, а величайший социальный блэк-метал эксперимент!
-
Опрос: 70% меломанов предпочтут хороший концерт хорошему сексу
-
Snorre W. Ruch (THORNS) и General Gribbsphiiser (SLAGMAUR) пропали в норвежских горах. Upd: фейк
-
Находка из прошлого: кавер Мадонны в исполнении Chuck Schuldiner
-
Anthony Kiedis купил штаны с логотипом CRADLE OF FILTH за $1170
Комментарии
Ветошь:
Дед Аким:
Наступает декабрь, надо ускоряться, после нового года в эту тему не вернусь, если только новая группа не появится, сопоставимая с Аббой, Битлами, Квин, Скорпами, Прис…
Алесь:
Ых написал(а):
Хорошо, что стали ездить не только по Европе и Америке. В Бахрейн стали заглядывать, в Индию, в ОАЭ… А у нас тут завтра ORIGIN и CRYPTOPSY (до них приезжал�…
Чорны:
Писюн с глазами написал(а):
Чорны написал(а):
Вчера был на концерте Металлика Шоу.
Как , когда то было сказано, группа играет сама по себе, оркестр сам по себе.
М…
Cobalt:
Писюн с глазами:
Gerber написал(а):
Юрий написал(а):
А для меня очевидно , что THE BEATLES говнина , я огромное количество раз пытался вникнуть в их музыку , начинал слушать их с 70х годов �…
Писюн с глазами:
Чорны написал(а):
Вчера был на концерте Металлика Шоу.
Как , когда то было сказано, группа играет сама по себе, оркестр сам по себе.
Музыканты все охуенные.
В …
Gerber:
Юрий написал(а):
А для меня очевидно , что THE BEATLES говнина , я огромное количество раз пытался вникнуть в их музыку , начинал слушать их с 70х годов прошлого столет…
Дед Аким:
Новинки
Чтобы оценить кавер, надо знать оригинал, оригинал великой группы
Metallica: Hit the Lights (…
Чорны:
Вчера был на концерте Металлика Шоу.
Как , когда то было сказано, группа играет сама по себе, оркестр сам по себе.
Музыканты все охуенные.…
Ых:
Хорошо, что стали ездить не только по Европе и Америке. В Бахрейн стали заглядывать, в Индию, в ОАЭ… А у нас тут завтра ORIGIN и CRYPTOPSY (до них приезжали WATAIN, а ещё раньше NIL…
Nazgul:
Дед Аким написал(а):
P.S. Читал роман Петр 1 Алексея Николаевича Толстого — не Льва, другого великого
Я тоже читал сей роман и фильм смотрел 1937 года. …
Merzbow:
Эти «Правдорубы» и » Борцы»сказали, что не будут играть песню Nigger потому что время сейчас такое.
Ну ну……
Добавить комментарий