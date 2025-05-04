Эпоха кэнселлинга: из ABORTED скоропостижно ушел барабанщик

Нечасто случается, чтобы группа меняла состав ровно перед началом большого турне. Но две недели назад публику огорошили ABORTED, избавившись от драммера Ken Bedene с фразой «к немедленному исполнению».

И пока фанаты гадали, в чей компот внезапно нагадил человек, честно оттарабанивший 15 лет, сам Кен, набравшись храбрости, выложил заявление в соцсетях.

«Я нашел в себе силы собраться и осмыслить все, что было опубликовано в течение последних двух недель, — написал он, — и понимаю, что важно дать свой комментарий. Я никогда не хотел, чтобы кто-либо чувствовал себя некомфортно, и мне искренне жаль.

Суть в следующем: я участвовал в приватной переписке с одной девушкой. Это было общение по взаимному согласию, на добровольной основе. Девушка — совершеннолетняя. Иными словами, все законно, хотя я понимаю и признаю, что этого вообще не должно было быть.

Люди, которые меня знают лично, справедливо удивлены сложившейся ситуацией и огромным количеством дезинформации, которая сейчас распространяется по Сети. Я всегда старался относиться с уважением к другим людям. Согласие — это тема, к которой я отношусь очень серьезно, и я бы никогда сознательно не переступил эту границу.

Меня ужасают ложные обвинения, касающиеся как самого нашего общения, так и моей персоны в принципе. Это была личная переписка, поэтому искажение происходившего носит исключительно клеветнический характер. Однако я не собираюсь выкладывать публично «свою сторону» истории и продолжать эту тему. Сейчас мне важно осознать случившееся и извлечь уроки.

Как мужу и отцу, мне больно видеть, как моя семья страдает из-за того, к чему она не имеет отношения. Это жестоко. Хотя моя жена уже высказывалась в соцсетях о том, что у нас открытые отношения, мне действительно жаль, что из-за меня ей пришлось столкнуться с повышенным и незаслуженно пристальным вниманием. Она мой лучший друг, я испытываю к ней огромное уважение и благодарность за жизнь, которую мы построили вместе. Она всегда была рядом со мной, на моей стороне, и не заслужила ни травли, ни негатива.

Мой уход из ABORTED — это попытка защитить людей, с которыми я более 15 лет занимался музыкой и которых ценю. Я покинул группу, чтобы дистанцировать ее от этой истории. Парни не имеют отношения к моим перепискам и не должны за них отвечать.

В настоящий момент я беру перерыв, чтобы осмыслить нынешний этап жизни и дать моей семье время восстановиться.

Спасибо за внимание».

Количество просмотров: 68

3 комментария