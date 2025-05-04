Эпоха кэнселлинга: из ABORTED скоропостижно ушел барабанщик

Эпоха кэнселлинга: из ABORTED скоропостижно ушел барабанщикБлог
Нечасто случается, чтобы группа меняла состав ровно перед началом большого турне. Но две недели назад публику огорошили ABORTED, избавившись от драммера Ken Bedene с фразой «к немедленному исполнению».
И пока фанаты гадали, в чей компот внезапно нагадил человек, честно оттарабанивший 15 лет, сам Кен, набравшись храбрости, выложил заявление в соцсетях.
«Я нашел в себе силы собраться и осмыслить все, что было опубликовано в течение последних двух недель, — написал он, — и понимаю, что важно дать свой комментарий. Я никогда не хотел, чтобы кто-либо чувствовал себя некомфортно, и мне искренне жаль.
Суть в следующем: я участвовал в приватной переписке с одной девушкой. Это было общение по взаимному согласию, на добровольной основе. Девушка — совершеннолетняя. Иными словами, все законно, хотя я понимаю и признаю, что этого вообще не должно было быть.
Люди, которые меня знают лично, справедливо удивлены сложившейся ситуацией и огромным количеством дезинформации, которая сейчас распространяется по Сети. Я всегда старался относиться с уважением к другим людям. Согласие — это тема, к которой я отношусь очень серьезно, и я бы никогда сознательно не переступил эту границу.
Меня ужасают ложные обвинения, касающиеся как самого нашего общения, так и моей персоны в принципе. Это была личная переписка, поэтому искажение происходившего носит исключительно клеветнический характер. Однако я не собираюсь выкладывать публично «свою сторону» истории и продолжать эту тему. Сейчас мне важно осознать случившееся и извлечь уроки.
Как мужу и отцу, мне больно видеть, как моя семья страдает из-за того, к чему она не имеет отношения. Это жестоко. Хотя моя жена уже высказывалась в соцсетях о том, что у нас открытые отношения, мне действительно жаль, что из-за меня ей пришлось столкнуться с повышенным и незаслуженно пристальным вниманием. Она мой лучший друг, я испытываю к ней огромное уважение и благодарность за жизнь, которую мы построили вместе. Она всегда была рядом со мной, на моей стороне, и не заслужила ни травли, ни негатива.
Мой уход из ABORTED — это попытка защитить людей, с которыми я более 15 лет занимался музыкой и которых ценю. Я покинул группу, чтобы дистанцировать ее от этой истории. Парни не имеют отношения к моим перепискам и не должны за них отвечать.
В настоящий момент я беру перерыв, чтобы осмыслить нынешний этап жизни и дать моей семье время восстановиться.
Спасибо за внимание».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 68
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3 комментария
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Эпоха кэнселлинга: из ABORTED скоропостижно ушел барабанщик
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Комментарии
Ad Noctum:
Другой Алекспндр написал(а):
Перечитал два раза текст, и так и не понял что он сделал и в чём обвиняют. Какие-то намёки и всё.
Судя по тексту, имел место а�…
jurgai:
«cуть в следующем: я участвовал в приватной переписке с одной девушкой. Это было общение по взаимному согласию, на добровольной основе. Девушка — совершеннолетняя» (…
Другой Алекспндр:
Перечитал два раза текст, и так и не понял что он сделал и в чём обвиняют. Какие-то намёки и всё.…
Другой Александр:
В конце As We Are текст зачитывает Ларс-Горан Петров, который умер в начале 2021 года от рака. Чел уже знал что скоро умрёт и заранее оставил «привет с того света».
As you are, we o…
Potato Lich:
Дед Аким написал(а):
(а в душе и внешне выгляжу молодым, или так хочется думать)
Я еще не встречал мужика в возрасте 45-55, который бы не был убежден, что он моло…
Antonarchus:
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Может ему лавры Пэта О’Брайана покою не давали?…
Другой Александр:
Писюн с глазами написал:
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Дмитрий:
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Дед Аким:
Bronco написал(а):
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К…
Bronco:
2002 год был хороший период для группы и время надежд для фэнов. От альбома к альбому скилл группы неумолимо возрастал и на Midian достиг своего максимума. Сделка с Sony, ра…
Перечитал два раза текст, и так и не понял что он сделал и в чём обвиняют. Какие-то намёки и всё.
«cуть в следующем: я участвовал в приватной переписке с одной девушкой. Это было общение по взаимному согласию, на добровольной основе. Девушка — совершеннолетняя» (слишком много оправданий — cкорее всего именно спалился на онлайн-флирте с малолетней фанаткой) в люб.случае Kevin Paradise — достойная замена
Другой Алекспндр написал(а):
Перечитал два раза текст, и так и не понял что он сделал и в чём обвиняют. Какие-то намёки и всё.
Судя по тексту, имел место адьюльтер, и изобличающую переписку слили. Чего из этого такую драму устроили — непонятно. Ну или что-то, как всегда, осталось за кадром. А чел решил действовать проактивно, и публичным покаянием в невинной, по нынешним временам, шалости, приделать себе ангельские крылья для защиты от чего-то a bit more shady.