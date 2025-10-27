Enkush Batjargal, THE HU: 10 песен, которые изменили мою жизнь

Enkush Batjargal, THE HU: 10 песен, которые изменили мою жизньБлог
В своей постоянной рубрике о самых важных песнях на все времена журнал Metal Hammer призвал к ответу монгола: что слушает самая успешная метал-группа из тех краев, чем вдохновлялась и какие песни считает вечными. Отвечает Enkush ‘Enkush’ Batjargal.
HATESPHERE «Reaper Of Life» (The Sickness Within, 2005)
В 2006 году, после ночи, проведенной на концерте NISVANIS — одной из первых модных хардроковых групп Монголии, — я шел домой с ужасным похмельем… и тогда впервые услышал эту песню. В ту пору монгольская сцена выглядела совсем иначе, новые релизы появлялись нечасто, потому «Reaper Of Life» звучала как глоток свежего воздуха. Современная ритмика, злость и энергия — после нее мой музыкальный вкус уже не был прежним.
DISSECTION «Black Dragon» (Reinkaos, 2006)
В жизни многое может пойти не так, и не важно, сколько тебе лет — судьба все равно найдет способ уколоть. В 2007-м мне было 17, я тусил не с теми людьми, творил дикие вещи и, конечно, искал себя. Учился я тогда в музыкальном колледже, изучая игру на традиционном морин-хуре (монгольская скрипка), и в этой песне внезапно почувствовал нечто очень родное: мелодику, схожую с нашими народными мотивами. Тогда и пришла мысль: а что, если соединить традиционное звучание с роком?
LAMB OF GOD «Ruin» (As the Palaces Burn, 2003)
На спине у меня татуировка с их логотипом. «Ruin» — первая песня LAMB OF GOD, что я услышал, и именно с нее началось мое знакомство с их музыкой. Английского тогда не знал, потому судил по клипу — и сделал вывод: «бог одевается плохо, а дьявол — со вкусом». Простая, но сильная мысль, которая надолго осталась со мной: внешность обманчива.
LINKIN PARK «Faint» (Meteora, 2003)
Эта песня помогла мне побороть страх сцены. Представляя, будто я стою с ними на сцене, как в этом клипе, я осознал: главный фокус в любом случае не на мне, главное — музыка.
SIX FEET UNDER «Knife, Gun, Axe» (True Carnage, 2001)
Когда мне нужна смелость — включаю эту песню. Рифф в ней просто зверский, это метал-энергия в чистейшей форме. Слушая SIX FEET UNDER, я понял, что death metal — это мое, и по-настоящему оценил, сколько труда и преданности Крис Барнс вложил в этот жанр.
DIMMU BORGIR «Sorgens Kammer – Del II» (Stormblåst, 2006)
Одна из самых мелодичных песен экстремального метала — с потрясающим сочетанием пианино и баса. Тексты у них, наверное, тоже интересные, но лично меня инструментальные партии впечатляют больше всего. Особенно барабанная работа в этой теме — невероятно сложная, но сбалансированная, гармонично вписывающаяся в сочетание симфо- и метала. У DIMMU BORGIR длинная дискография, и как в случае THE HU, в их музыке есть ощущение связи с историей, с древними силами. Никакого мрака, несмотря на то, что это блэк-метал, не ощущаю, напротив, посыл группы будто гласит: «смерть — это не конец, а просто часть жизни».
GUANO APES «Lords of the Boards» (Proud Like a God, 1997)
Эта песня звучит как волшебная сказка. Голос Sandra Nasic просто неземной — она поет так, будто рассказывает историю, помогает сосредоточиться на контексте. Атмосфера песни словно перенесена из «Властелина колец»: эльфы, магия, другое измерение, в которое зовет ее ангельский голос. Всегда думал, что бы вышло, если б мы записали что-то совместно.
CRAZY TOWN «Butterfly» (The Gift of Game, 1999)
Культовая группа и их песня про женщину мечты. Под нее я встретил свою будущую жену — потому для меня это навсегда «наша песня».
NIRVANA «Come As You Are» (Nevermind, 1991)
Во время ковидной изоляции я слушал эту песню без остановки. В Монголии тогда были строгие меры, все было запрещено, атмосфера поистине удушающая. NIRVANA стала для меня спасением — одним из немногих источников утешения и ощущения нормальности.
MESHUGGAH «obZen» (obZen, 2008)
Для неподготовленного уха их музыка звучит хаотично, но для меня она раскрывает самую суть жизни — ее грехи, боль и правду, без прикрас. Каждый раз после прослушивания я чувствую, будто мне свыше указали верное направление.
