Элитистам вход воспрещен: пародийная группа DIMMU BONGIR про блэк-метал и траву

Минутка юмора от норвежского (но это не точно) дуэта DIMMU BONGIR, в котором два травокура, Hashiah и Gahll, исполняют пропитанные дымом каннабиса блэк-метал опусы типа «Transylvanian Munchies», «Deathkush» или «Dark Medieval Hash».

In a pot brownie house in the forest

Lives a wicked witch so old

She stirs her pot, then lights it up

her evil laugh makes the blood run cold

She waits for little children

lost in the forest to come to her hut

and if she got the munchies

she locks them inside to fatten them up

With evil potions

A witch is stoned…

Реализация, быть может, не идеальна, но идея забавная (как, впрочем, это давно доказали в своем жанре CANNABIS CORPSE), и если накуриться октябрьский клип «A Witch Is Stoned» наверняка пробьет на некоторое хи-хи. Если же прямо понравится, сообщаю: в октябре был издан второй альбом группы Dark Medieval Hash.

