«Электронно, эпично, просто и тяжело». LEPROUS выпускают «Melodies Of Atonement»Новинки и новости
Не хочу знать, кто произвел дурацкую фотосессию и почему вместо еще одной черной рубашки выдали изоленту, однако в конце августа LEPROUS выпускают новый альбом Melodies Of Atonement (первая хорошая новость), и презентованная синглом открывающая вещь «Silently Walking Alone» свидетельствует, что от тяжести группа окончательно не отказалась (вторая хорошая новость).
Einar Solberg: «Silently Walking Alone» — первая песня альбома, и ее настроение, вайб сильно отличается от предшествующего лонгплея. Она электронная, эпичная, простая и тяжелая. Она близка звуком к первому синглу «Atonement» — однако ж ожидайте некоторых сюрпризов, когда дело дойдет до остальной части альбома. Лирически «Silently Walking Alone» повествует, как постепенно привыкаешь находиться в одиночестве и чувствовать себя хорошо. Походы, природа, прогулки помогли мне успокоить душу и стать более уравновешенным человеком».
Смотрим клип — ну и заодно, кто не видел и не слышал, видео на тему «Atonement», выпущенную немного ранее.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 161
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Комментарии
Дед Аким:
На мой взгляд вот это должно быть в миллиарде просмотров, история о доблести, характере, силе и мужестве, Слай настоящий брутальный мужик
Rocky III [1982] Theme Song
https://youtu.be/Pt…
Дед Аким:
В этой теме загружаю только великие песни, только шедевры, по значимости, популярности и по красоте, ни за один шедевр не стыдно сейчас, не стыдно было и не стыдно бу�…
Gerber:
Возможно это не изолента, а тейпы, что конечно не отменяет странности экспозиции))…
Катерина:
Дед Аким:
40PT написал(а):
Дед Аким написал(а):
Настеньке много раз предлагали модерировать комментарии, или делать возможность участникам сайта самим удалять комментар�…
Potato Lich:
40PT:
Дед Аким написал(а):
Настеньке много раз предлагали модерировать комментарии, или делать возможность участникам сайта самим удалять комментарии, я тоже хоте�…
Ad Noctum:
Akhlys — House of the Black Geminus
https://www.youtube.com/watch?v=AauNb806oF0…
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал:
Вообще ни как , настоящего артиста, его харизму и энергетику, пускай не совершенный голос, это все заменить нель�…
Дед Аким:
Настеньке много раз предлагали модерировать комментарии, или делать возможность участникам сайта самим удалять комментарии, я тоже хотел бы удалить некоторые сво…
Дед Аким:
Целый большой концерт тяжело смотреть, особенно поколению Тик-Тока, но на сайте Настеньки не такие люди, подкованные меломаны в основном. Может кто случайно из мол�…
Дед Аким:
Нельзя обойти великих, соединились в симбиозе, это была премия 25 лет Залу славы рок-н-ролла. Гала-концерт в Нью-Йорке. Шикарный легендарный концерт, там создавалась…
Дед Аким:
Небольшая поправка слов по прошлой загрузке, ибо вначале было слово На сайте не знаю (м�…
Всякий альбом как праздник!
Возможно это не изолента, а тейпы, что конечно не отменяет странности экспозиции))