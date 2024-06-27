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27.06.2024

«Электронно, эпично, просто и тяжело». LEPROUS выпускают «Melodies Of Atonement»

Новинки и новости

Не хочу знать, кто произвел дурацкую фотосессию и почему вместо еще одной черной рубашки выдали изоленту, однако в конце августа LEPROUS выпускают новый альбом Melodies Of Atonement (первая хорошая новость), и презентованная синглом открывающая вещь «Silently Walking Alone» свидетельствует, что от тяжести группа окончательно не отказалась (вторая хорошая новость).

Einar Solberg: «Silently Walking Alone» — первая песня альбома, и ее настроение, вайб сильно отличается от предшествующего лонгплея. Она электронная, эпичная, простая и тяжелая. Она близка звуком к первому синглу «Atonement» — однако ж ожидайте некоторых сюрпризов, когда дело дойдет до остальной части альбома. Лирически «Silently Walking Alone» повествует, как постепенно привыкаешь находиться в одиночестве и чувствовать себя хорошо. Походы, природа, прогулки помогли мне успокоить душу и стать более уравновешенным человеком».

Смотрим клип — ну и заодно, кто не видел и не слышал, видео на тему «Atonement», выпущенную немного ранее.

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2 комментария

  • Катерина написал(а):

    Всякий альбом как праздник! https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif

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  • Gerber написал(а):

    Возможно это не изолента, а тейпы, что конечно не отменяет странности экспозиции))

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