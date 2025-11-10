Peste Noire
10.11.2025

Его борьба. Смотрим новый клип PESTE NOIRE «La mesnie Herlequin»

Новинки и новости

Его постоянно канселят, выдвигают какие-то претензии (из новенького — штраф почти в $73000 зв мордобой), обвиняют, банят в соцсетях, но Famine, главная пария современного черного искусства, оригинал и ненавистник любых компромиссов, по-прежнему активничает и бунтует, давая секретные концерты и выпуская релизы собственными силами. Для тех, кому это интересно.

«Я просто не могу дождаться назначенного времени презентации!» — написал он в фб, и под названием OVER THE BLACK досрочно выложил новый клип PESTE NOIRE «La mesnie Herlequin» — надрывную сырую, болезненную, как свежий порез, агрессивную депрессуху в спортивных штанцах; он, полуголый, на фоне каких-то замковых стен, деревьев и бутылок на полке.

В комментариях под видео и на странице маэстро, впрочем, триллион слов поддержки и комплиментов в стиле «PESTE NOIRE — это моя мотивация учить французский язык!», хвала моральной и физической форме Людовика… несмотря ни на что. В конце концов, возможно, это один из последних оплотов метал-хулиганства.

Количество просмотров: 121

Читайте также:

1 comment

  • Ad Noctum написал(а):

    Да, Людовик Форэ как минимум не бывает скучным.
    Вторая половина, особенно последние полминуты произведения порадовали. Такой милый оммаж своему же творчеству из нулевых.

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *