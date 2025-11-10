Его борьба. Смотрим новый клип PESTE NOIRE «La mesnie Herlequin»Новинки и новости
Его постоянно канселят, выдвигают какие-то претензии (из новенького — штраф почти в $73000 зв мордобой), обвиняют, банят в соцсетях, но Famine, главная пария современного черного искусства, оригинал и ненавистник любых компромиссов, по-прежнему активничает и бунтует, давая секретные концерты и выпуская релизы собственными силами. Для тех, кому это интересно.
«Я просто не могу дождаться назначенного времени презентации!» — написал он в фб, и под названием OVER THE BLACK досрочно выложил новый клип PESTE NOIRE «La mesnie Herlequin» — надрывную сырую, болезненную, как свежий порез, агрессивную депрессуху в спортивных штанцах; он, полуголый, на фоне каких-то замковых стен, деревьев и бутылок на полке.
В комментариях под видео и на странице маэстро, впрочем, триллион слов поддержки и комплиментов в стиле «PESTE NOIRE — это моя мотивация учить французский язык!», хвала моральной и физической форме Людовика… несмотря ни на что. В конце концов, возможно, это один из последних оплотов метал-хулиганства.
Комментарии
николай:
надо послушать первый альбом, раз говорят говно, думаю тогда что заебись. Слушаю бегемот с конца 90 -х был на них раз 5, но первого альбома никогда не слышал и даже не з�…
Ad Noctum:
Polaris написал(а):
Девчонки, что с вами не так?! Зачем вы пихаете себе в носы эти кольца?
По этой штуке в носу веганы узнают своих и начинают радостно мычать…
Ad Noctum:
Да, Людовик Форэ как минимум не бывает скучным.
Вторая половина, особенно последние полминуты произведения порадовали. Такой милый оммаж своему же творчеству из н�…
Другой Александр:
Anastasiya написал(а):
А ведь она таки победила!
Не смотрел фотки других претенденток, но охотно верю, что заслуженно. Удачи ей на «Мисс мира» и «Мисс Вселенная». И …
Другой Александр:
Barbatus написал(а):
Polaris написал(а):
Девчонки, что с вами не так?! Зачем вы пихаете себе в носы эти кольца?
не стоит останавливаться на кольцах в носах — можно ли в�…
Barbatus:
Polaris написал(а):
Девчонки, что с вами не так?! Зачем вы пихаете себе в носы эти кольца?
не стоит останавливаться на кольцах в носах — можно ли все претензии к д…
Polaris:
Девчонки, что с вами не так?! Зачем вы пихаете себе в носы эти кольца?…
Anastasiya:
понурый митолизд:
Другой Александр:
У девчонки редкая фигура. Тот случай когда «ноги от ушей»:
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=50d47e85f18d719a1d17576a526371b9_l-16457653-images-thumbs&n=33&w=1350&h=1080…
Камерад Шайтан:
Юрий:
Музыка норм , девушка красивая . Но всё это одноразово , посмотрел — прослушал — забыл.…
Черный Доктор:
Да, Людовик Форэ как минимум не бывает скучным.
Вторая половина, особенно последние полминуты произведения порадовали. Такой милый оммаж своему же творчеству из нулевых.