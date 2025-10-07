Думовая колыбельная: на подходе альбом FRAYLE «Heretics & Lullabie»Новинки и новости
Американская группа FRAYLE, вокалистка которой Gwyn Strang все время норовит повесить на лицо какую-нибудь железную/кожаную штуковину, кольцо, цепь или маску, подписалась в прошлом году на Napalm Records, и именно там в эту пятницу — достигнув наконец мирового охвата — выйдет ее третий альбом Heretics & Lullabies. Колыбельные упоминаются не просто так: как и железяки на лице, убаюкивающий, ласковый голос фронтвумен — фирменный знак FRAYLE, балансирующих между думом и пост-роком.
Ну и недаром одним из синглов будущего релиза стал кавер «Summertime Sadness» Lana Del Rey — вокальная манера Ланы очевидно близка огайской компании. В целом — неплохо, для романтического вечера или прогулки по туманному кладбищу с какой-нибудь вампиршей (или вампиром) пойдет в самый раз.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 125
Комментарии
b4w:
Помню это как рекламу оранжевских усилителей. Но таким парашным звуком не соблазните купить оверпрайснутый Оранж.…
kvltist:
а чё норм чувиха — Данни, Шаграту или какому Нергалу таких пару на подтанцофку, тут же совсем не про музыку…
понурый митолизд:
хммм…. тут снова требуется Дед Аким, без него хрен разберешься что с этим добром делать…
Граф Черноплодная Рябина:
где вы тут дум и пост рок увидели. очередная модная поебень.…
Merzbow:
Какое оригинальное название у группы.
Преследуя такие цели ( играть материал раннего АА) можно было бы назваться Amon Amarth A.D. или ещё круче Amarth Amon.…
Другой Александр:
Dunes of Ash — The Fall of the Seven Sisters
Во! Среди кучи помойной блэкухи попалось кой-чё интересное. Привлекло внимание бросающейся в глаза облогой. Первый альбом группы. Про учас�…
Polyphemus:
При всем уважении к Amon Amarth, мне они всегда казались какими то Manowar от дэт металла. Особенно когда начали ваять абсолютно однотипные альбомы Очень люблю у них Avenger и Fa…
griwski:
Звучит как Arch Enemy с Анджелой времен Ravenous. Где тут ранний AA, хз. Но вообще норм — шведмитол вульгарис, слушать можно.…
Ігор:
G D написал(а):
Дяди с фотки смотрят так, будто я им всем и каждому денег должен…
Просто купи что-то из их мерча…
Ad Noctum:
Писюн с глазами написал(а):
Кстати, коли уж речь зашла, а есть вообще люди кроме меня, которвым все эти викинги и скандинавская мифология, ну, остопиздели?
…
Другой Александр:
Писюн с глазами написал(а):
По-моему, Amon Amarth стали по-настоящему интересны на Versus the World и потом.
Кстати, коли уж речь зашла, а есть вообще люди кроме меня, которв�…
G D:
Дяди с фотки смотрят так, будто я им всем и каждому денег должен……
Писюн с глазами:
По-моему, Amon Amarth стали по-настоящему интересны на Versus the World и потом.
Кстати, коли уж речь зашла, а есть вообще люди кроме меня, которвым все эти викинги и скандинавска…
где вы тут дум и пост рок увидели. очередная модная поебень.
хммм…. тут снова требуется Дед Аким, без него хрен разберешься что с этим добром делать
а чё норм чувиха — Данни, Шаграту или какому Нергалу таких пару на подтанцофку, тут же совсем не про музыку
Помню это как рекламу оранжевских усилителей. Но таким парашным звуком не соблазните купить оверпрайснутый Оранж.