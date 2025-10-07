Frayle
07.10.2025

Думовая колыбельная: на подходе альбом FRAYLE «Heretics & Lullabie»

Новинки и новости

Американская группа FRAYLE, вокалистка которой Gwyn Strang все время норовит повесить на лицо какую-нибудь железную/кожаную штуковину, кольцо, цепь или маску, подписалась в прошлом году на Napalm Records, и именно там в эту пятницу — достигнув наконец мирового охвата — выйдет ее третий альбом Heretics & Lullabies. Колыбельные упоминаются не просто так: как и железяки на лице, убаюкивающий, ласковый голос фронтвумен — фирменный знак FRAYLE, балансирующих между думом и пост-роком.

Ну и недаром одним из синглов будущего релиза стал кавер «Summertime Sadness» Lana Del Rey — вокальная манера Ланы очевидно близка огайской компании. В целом — неплохо, для романтического вечера или прогулки по туманному кладбищу с какой-нибудь вампиршей (или вампиром) пойдет в самый раз.

4 комментария

  • Граф Черноплодная Рябина написал(а):

    где вы тут дум и пост рок увидели. очередная модная поебень.

    >>>
  • понурый митолизд написал(а):

    хммм…. тут снова требуется Дед Аким, без него хрен разберешься что с этим добром делатьhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

    >>>
  • kvltist написал(а):

    а чё норм чувиха — Данни, Шаграту или какому Нергалу таких пару на подтанцофку, тут же совсем не про музыкуhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif

    >>>
  • b4w написал(а):

    Помню это как рекламу оранжевских усилителей. Но таким парашным звуком не соблазните купить оверпрайснутый Оранж.

    >>>

