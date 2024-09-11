Думерам в копилку. Новый миник GODTHRYMM «The Light»Новинки и новости
В прошлом году я рассказывала про альбом Distortions от GODTHRYMM — группы, созданной экс-MY DYING BRIDE’вцем Hamish Glencross и его женой Catherine Glencross. В 2024-м в своей домашней студии они наваяли последователь: новый миник The Light, так что кому в эти осенние дни не хватает интеллигентного прочувствованного меланхолического британского дума, то вот же оно. В лучшем виде.
«Этому миру нужно больше тяжелого, кроваво-великолепного метала и славного мощного дума! Так, делимся с вами новой музыкой GODTHRYMM. Две эти песни служат мостиком между прошлогодним альбомом Distortions и будущим Projections«.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 40
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Комментарии
Юрий:
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Не знаю почему, но меня такое музло рвёт (мне 43) лет с 16 до сих пор!!! Я ебанутый ????????
Судя по всему , ДА , ….тый , ибо нормальный человек может…
jurgai:
goremyka:
Ігор написал(а):
Я в юности Suffocation слушал,но там было помелодичнее.
Саффо по сравнению с этим коллективом симфония …
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ratfred:
николай написал(а):
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