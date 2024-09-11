Heartfelt, melancholic gothic doom metal godrthrymn
11.09.2024

Думерам в копилку. Новый миник GODTHRYMM «The Light»

Новинки и новости

В прошлом году я рассказывала про альбом Distortions от GODTHRYMM — группы, созданной экс-MY DYING BRIDE’вцем Hamish Glencross и его женой Catherine Glencross. В 2024-м в своей домашней студии они наваяли последователь: новый миник The Light, так что кому в эти осенние дни не хватает интеллигентного прочувствованного меланхолического британского дума, то вот же оно. В лучшем виде.

«Этому миру нужно больше тяжелого, кроваво-великолепного метала и славного мощного дума! Так, делимся с вами новой музыкой GODTHRYMM. Две эти песни служат мостиком между прошлогодним альбомом Distortions и будущим Projections«.

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