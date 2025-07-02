Думерам на заметку. Новый миник CRYPT SERMON «Saturnian Appendices»Новинки и новости
CRYPT SERMON — коллектив из Филадельфии, играет чуть более десяти лет — и за этот период успел выпустить три полноформатных альбома, принятые экстрим-сообществом с энтузиазмом и даже некоторым трепетом. Исполняет секстет эпик дум-метал, причем с основным упором на слово «эпик»: размашисто, валко, многослойно, масштабно, старательно и монолитно выкладывая из гитарных партий замки, башни и склепы.
Кто не слышал — рекомендую оценить. В прошлом году у группы вышел альбом The Stygian Rose, а в текущем, поковыряв студийные архивы, CRYPT SERMON решили издать миник его би-сайдов под названием Saturnian Appendices. В качестве затравки — тема «Only Ash And Dust», послушав которую, удивляешься, почему ее решили оставить вне основного диска. Ну неплохо же получилось, очень неплохо!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 109
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Комментарии
Ветошь:
Eum:
рад за него конечно, но толку, если High Parasite вообще не цепляет, в отличие от «давящей» невесты…
думстер-бумбстер:
«ибо песни группы эмоционально тяжелые, давящие.» — потому и стали легендой и культом.…
Gennadius777:
Да,уже знаем. Спрашивал у Аарона на Facebook, по теме M.D.B. и H.P., он ответил что мол официально я не ушёл из M.D.B. Видел в нэте реклама концерта M.D.B. 5 июля,но на вокале Микко из …
jurgis:
Anastasiya написал(а):
очень модная группа, с мультимиллионной аудиторией
благодарю, успокоили…
Anastasiya:
jurgis написал(а):
вот просто любопытно, чем ещё известны Ronnie Radke и Daiki Koide кроме смехотворных скандалов… наверняка, музыкой годной
Ну, как минимум Falling in Reverse — �…
ИИ:
«There’s no established connection between Astennu and alcohol consumption within the context of Dimmu Borgir or his other musical projects»…
Lumsk:
Знаю Астенну лично с 1995 года, отличный человек, мужик убежденный трезвенник, примерный семьянин, жертвует на благотворительность и занимается спортом, а вы тут всё …
jurgis:
вот просто любопытно, чем ещё известны Ronnie Radke и Daiki Koide кроме смехотворных скандалов… наверняка, музыкой годной…
Алекса:
Вилле Вало охуенный, вы че))) ну по крайнее мере был лет 10-15 назад, увы возраст никого не красит, ну точно не его.…
Necrobutcher борзый:
Euronymous написал(а):
пруфы акта в студию
Вот в студии акты и требуй, а «пруфы» — у следствия в судопроизводстве.
Я блэк метал легенда: для черни уже создал чер�…
Дед Аким:
Щедевр, у девчонки потрясающе сильный голос и энергетика, прислушайтесь, начиная с 2:40 минут песни звучит настоящий церковный колокол и гитарное соло, очень сильна�…
Konstantin:
Я с ним провел много времени. и знаю как развивались события изнутри. я с ним много беседовал на эту тему, Нагаш беседовал, но были только сплошные обещания и очередн…
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