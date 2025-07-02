Crypt Sermon
02.07.2025

Думерам на заметку. Новый миник CRYPT SERMON «Saturnian Appendices»

Новинки и новости

CRYPT SERMON — коллектив из Филадельфии, играет чуть более десяти лет — и за этот период успел выпустить три полноформатных альбома, принятые экстрим-сообществом с энтузиазмом и даже некоторым трепетом. Исполняет секстет эпик дум-метал, причем с основным упором на слово «эпик»: размашисто, валко, многослойно, масштабно, старательно и монолитно выкладывая из гитарных партий замки, башни и склепы.

Кто не слышал — рекомендую оценить. В прошлом году у группы вышел альбом The Stygian Rose, а в текущем, поковыряв студийные архивы, CRYPT SERMON решили издать миник его би-сайдов под названием Saturnian Appendices. В качестве затравки — тема «Only Ash And Dust», послушав которую, удивляешься, почему ее решили оставить вне основного диска. Ну неплохо же получилось, очень неплохо!

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