Драммер Eric Morotti с грохотом ушел из SUFFOCATION, обозвав их абьюзерами и наркоманамиБлог
Очень неожиданное развитие получила вчерашняя новость о суперпроекте ABLATION с участниками SUFFOCATION и SANGUISUGABOGG. А также дан ответ на насущный вопрос, зачем плодить брутальные сайд-банды, когда основных, вроде, не мало. Дал его — своеобразно — в соцсетях уже экс-драммер SUFFOCATION Eric Morotti, отстучавший в коллективе 10 лет и громко хлопнувший дверью.
«В жизни наступает однажды момент, когда среди прочего нужно выбрать СЕБЯ! Выбрать возможность меняться, развиваться и не вращаться бесконечно среди одной и той же рутины. Сегодня. На свой. День Рождения. Я выбрал покинуть SUFFOCATION, чтобы сохранить себя и свое здоровье. Свою целостность. Я больше не хочу работать с токсичными людьми. С абьюзерами и наркоманами. Больше не хочу, чтобы они мною руководили. Чтобы меня унижали и гоняли. Хватит.
Я отыграл на концертах в составе SANGUISUGABOGG, и это было невероятно круто! Я наконец ощутил, каково это — быть частью СЕМЬИ. Никакого эгоизма и демонстрации силы. Просто братья, которые любят музыку и кайфуют, играя ее вместе. В текущем туре с LAMB OF GOD я буду лабать в SANGUISUGABOGG, приходите посмотреть! Пора двигаться дальше, спасибо всем за поддержку!»
Интересно, прокомментирует ли этот эмоциональный поток как-то Derek Boyer, который с Эриком нынче в ABLATION? Ну и в целом, вероятно, запасаемся попкорном. В конце концов, всегда есть вероятность, что человек слишком увлекся отмечанием др, перебрал и психанул.
Автор: Anastasiya
2 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Драммер Eric Morotti с грохотом ушел из SUFFOCATION, обозвав их абьюзерами и наркоманами
-
BEHEMOTH записали гимн польского Mystic Festival. И это…
-
«Біляш на Вокзалі» и «Смердючі Шкарпетки». Женская группа ЦИЦЬКА выпустила дебютный альбом
-
Мнение. Uli Jon Roth: «Слишком много гитаристов, которые молотят, как пишущие машинки»
-
Kiko Loureiro попытался обвинить ARCH ENEMY в плагиате. Вышло не очень
-
Цитата. Gary Holt, EXODUS: «Я честно считаю, что ‘Master Of Puppets’ — это лучший альбом в метале на все времена»
-
NEUROSIS вернулся
-
Пока KING DIAMOND не видит. Участники группы создали проект LEX LEGION
-
Новая музыкальная сенсация — ANGINE DE POITRINE
-
Alissa White-Gluz запустила группу ГОЛУБАЯ МЕДУЗА (не путать с устрицей)
Комментарии
Wotan:
Ветошь:
Дед Аким:
Александр написал(а):
Не думал что такое скажу….но…куда пропал Дэдушка Аким? 0__о
Я здесь, на следующей неделе новинки опубликую…
Александр:
Не думал что такое скажу….но…куда пропал Дэдушка Аким? 0__о …
Писюн с глазами:
Дед Аким написал(а):
Бабушка ещё ничего, дед на сайте есть Я бросил бухать, на ЗОЖ перешёл, таких длинных полотен больше не будет.
ПХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА…
Дед Аким:
Бабушка ещё ничего, дед на сайте есть Я бросил бухать, на ЗОЖ перешёл, таких длинных полот…
JohannX147:
Dedooshka666:
с каждым годом бабулёк только хорошеет и становится всё роднее и халяльнее…
MRK:
Батюшка ваш мажорный и в подмётки и даже в подъюбник не годится Babooshk-e…
goremyka:
Nokt написал(а):
Цудоўныя дзеўкі.
Пабачу іх праз 3 месяцы на In Flammen.
Запиши на телефон немного их выступления пожалуйста …
Eum:
всегда забавляло слово «цыцка», сразу настроение поднимает. Так же, как и «пипка» …
MRK:
мега-идея… ждём теперь крепкий альбом-сборник каверов как у димок — warum nicht?!))…
kvltist:
да-да, в оригинале «The Return Of Darkness And Evil» хороша… а не это вот (shit of god) всё…
После ухода Фрэнка всё равно не то пальто!
Да правильно сделал, нахер с мудаками связываться