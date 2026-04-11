suffocation
11.04.2026

Драммер Eric Morotti с грохотом ушел из SUFFOCATION, обозвав их абьюзерами и наркоманами

Очень неожиданное развитие получила вчерашняя новость о суперпроекте ABLATION с участниками SUFFOCATION и SANGUISUGABOGG. А также дан ответ на насущный вопрос, зачем плодить брутальные сайд-банды, когда основных, вроде, не мало. Дал его — своеобразно — в соцсетях уже экс-драммер SUFFOCATION Eric Morotti, отстучавший в коллективе 10 лет и громко хлопнувший дверью.

«В жизни наступает однажды момент, когда среди прочего нужно выбрать СЕБЯ! Выбрать возможность меняться, развиваться и не вращаться бесконечно среди одной и той же рутины. Сегодня. На свой. День Рождения. Я выбрал покинуть SUFFOCATION, чтобы сохранить себя и свое здоровье. Свою целостность. Я больше не хочу работать с токсичными людьми. С абьюзерами и наркоманами. Больше не хочу, чтобы они мною руководили. Чтобы меня унижали и гоняли. Хватит.

Я отыграл на концертах в составе SANGUISUGABOGG, и это было невероятно круто! Я наконец ощутил, каково это — быть частью СЕМЬИ. Никакого эгоизма и демонстрации силы. Просто братья, которые любят музыку и кайфуют, играя ее вместе. В текущем туре с LAMB OF GOD я буду лабать в SANGUISUGABOGG, приходите посмотреть! Пора двигаться дальше, спасибо всем за поддержку!»

Интересно, прокомментирует ли этот эмоциональный поток как-то Derek Boyer, который с Эриком нынче в ABLATION? Ну и в целом, вероятно, запасаемся попкорном. В конце концов, всегда есть вероятность, что человек слишком увлекся отмечанием др, перебрал и психанул.

Читайте также:

2 комментария

  • Ветошь написал(а):

    После ухода Фрэнка всё равно не то пальто!

  • Wotan написал(а):

    Да правильно сделал, нахер с мудаками связываться

