Vintersorgnew
25.07.2025

Дождались! Слушаем песни будущего альбома VINTERSORG

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Еще в прошлом году маэстро Andreas “Vintersorg” Heldund обещал «эпические времена» и новый альбом своей группы. Не соврал — и спустя 8 лет с выхода Till fjälls del II на конец этого сентября анонсирован Vattenkrafternas Spel, два сингла которого уже готовы к прослушиванию (и подпеванию!).

Мне кажется, будет чертовски интересно. Как и всегда!

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