Дождались! Слушаем песни будущего альбома VINTERSORG

Дождались! Слушаем песни будущего альбома VINTERSORGНовинки и новости
Еще в прошлом году маэстро Andreas “Vintersorg” Heldund обещал «эпические времена» и новый альбом своей группы. Не соврал — и спустя 8 лет с выхода Till fjälls del II на конец этого сентября анонсирован Vattenkrafternas Spel, два сингла которого уже готовы к прослушиванию (и подпеванию!).
Мне кажется, будет чертовски интересно. Как и всегда!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 30
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Комментарии
Дед Аким:
Дед Аким написал(а):
DieHard написал(а):
Там Брюс Уиллис скорее всего тоже на подходе:(
Умер Халк Хоган, не такая звезда как Брюс, но в 80е был популярен, нес мужские �…
ratfred:
Юрий написал(а):
Скиньте номер СМС на который как больным детям в РФ по три копейки собирают . Аж затошнило с утра от этого скулёжа ((( Всю жизнь живут в своё удов…
Дед Аким:
DieHard написал(а):
Там Брюс Уиллис скорее всего тоже на подходе:(
Умер Халк Хоган, не такая звезда как Брюс, но в 80е был популярен, нес мужские ценности с экраны, …
jurgis:
Sergii:
Юрий:
Скиньте номер СМС на который как больным детям в РФ по три копейки собирают . Аж затошнило с утра от этого скулёжа ((( Всю жизнь живут в своё удовольствие , пьянки , се�…
Still:
И Бах с Моцартом, и Моррисон с Лордом, и Дио с Лемми, и Тёрнер с Пресли…всё необязательно.Но именно они составляют эту самую музыку, которую мы любим и которая частич…
Still:
Вот уж где действительно коллос.Он хотел музыку Битлз…он сам стал Битлз своего времени.Неважно нравился или нет, мало людей, которые про него не знали бы.…
Ых:
Есть переведённые на русский язык статьи примерно десятилетней давности — в одной Винсент рассказывает свою историю ухода из CoS, а в трёх других своё мнение об этой …
DieHard:
Still:
Ты всегда в моём сердце.Не ешь там мышей, они вредные.
R.I.P…
Anastasiya:
Bronco написал(а):
Настя, спасибо за интервью. Вспомнил старый-добрый М-журнал. Хорошо бы и дальше разбавлять сайт беседами со знаменитостями.
Буду стараться …
Чорны:
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