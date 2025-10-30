Дождались! SAMAEL презентовали новый сингл ‘Black Matter Manifesto’Новинки и новости
SAMAEL Black Lives Matter — предлагаю принять на вооружение новый лозунг, раз дядьки очнулись от студийной летаргии, перестали кормить публику переизданиями, ремастерингами, концертниками и иными консервами, вбросив в свою дискографию свежий сингл с видео.
Микшировал запись Sky Van Hoff, известный по работе с LINDEMANN и SLEEP TOKEN, но, к счастью, не принес швейцарцам ни того, ни другого. Хорошая тема — и, будем верить, полноформатный камбэк не придется ждать следующие семь лет.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 81
Комментарии
Олаф:
Сабатоша написал(а):
Олаф написал(а):
Последний альбом — это какое то позорище на самом деле. Как будто его нейросеть написала. 0 запоминающихся или цепляющих �…
Сабатоша:
Олаф написал(а):
Последний альбом — это какое то позорище на самом деле. Как будто его нейросеть написала. 0 запоминающихся или цепляющих моментов. Последние 2 …
kvltist:
Олаф:
Ветошь написал(а):
Так они сразу развесистой клюквой были, нет разве?
Да, но шведская версия Carolus Rex — великий альбом ( лично для меня).…
Олаф:
Последний альбом — это какое то позорище на самом деле. Как будто его нейросеть написала. 0 запоминающихся или цепляющих моментов. Последние 2 тоже не шедевры, но там …
Harvey keitel:
Писюн с глазами:
Glok написал(а):
А надо всего лишь книжечку открыть и начать буковки читать. При этом неважно что, хоть Библию, хоть Кроули, хоть Коран, хоть «Капитал».
Хуйня к�…
Glok:
Это типичные пиздострадания шарикова, типичные для люмпен пролетариев. Бухло, наркота, потом йога и веганство. В США, у нас без последних аспектов, просто сдох в кан�…
Bloody JJ:
Bloody JJ:
Starcross написал(а):
Как планету-то отставим Джаггеру и Ричардсу, с такими долбоебами? )))
Што?…
Starcross:
>>>Я не пью, не люблю запрещенных веществ. Наркотики — отстой. Приятно, конечно, поболтать с коллегами по сцене, потусить немного, поржать — ну и потом пойти как �…
Писюн с глазами:
Ой да ладно. И не надо ничего от них другого. Такой пафос на грани абсурда и запоминающиеся мотивчики.
Давайте еще каннибалов покритикуем. Или Мановар.…
Ветошь:
Добавить комментарий