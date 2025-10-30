samaelblackmatter
Дождались! SAMAEL презентовали новый сингл ‘Black Matter Manifesto’

SAMAEL Black Lives Matter — предлагаю принять на вооружение новый лозунг, раз дядьки очнулись от студийной летаргии, перестали кормить публику переизданиями, ремастерингами, концертниками и иными консервами, вбросив в свою дискографию свежий сингл с видео.

Микшировал запись Sky Van Hoff, известный по работе с LINDEMANN и SLEEP TOKEN, но, к счастью, не принес швейцарцам ни того, ни другого. Хорошая тема — и, будем верить, полноформатный камбэк не придется ждать следующие семь лет.

