23.02.2026

Долгожданная новинка: смотрим клип BEYOND CREATION «Reverence»

Канадские технари-кудесники BEYOND CREATION нечасто балуют новинками, но когда это случается… бросай что держал, беги, включай, убедись, что все на местах. И супертехничность, и воздушно-космическая аура, и роскошная бас-гитара, и узнаваемость, и отточенность, и шарм, и фантазия. Так, сегодня группа презентовала клип на новую тему «Reverence» — первую после Algorythm 2018 года, и это лучшее, что могло произойти в понедельник.

Из минусов только одно: нового альбома нам пока не обещают, только тур в честь юбилея The Aura.

