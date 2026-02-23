Долгожданная новинка: смотрим клип BEYOND CREATION «Reverence»Новинки и новости
Канадские технари-кудесники BEYOND CREATION нечасто балуют новинками, но когда это случается… бросай что держал, беги, включай, убедись, что все на местах. И супертехничность, и воздушно-космическая аура, и роскошная бас-гитара, и узнаваемость, и отточенность, и шарм, и фантазия. Так, сегодня группа презентовала клип на новую тему «Reverence» — первую после Algorythm 2018 года, и это лучшее, что могло произойти в понедельник.
Из минусов только одно: нового альбома нам пока не обещают, только тур в честь юбилея The Aura.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 137
Комментарии
Eum:
пару месяцев назад слушал — отличная норвежская чернь, прям по классике с современным звуком.…
kvltist:
вокалист KOLDBRANN хорош(как и новый альбом оных на уровне) а музыкально тут чёт совсем традиционно безыдейно — в одно ухо панкуха влетела… может в этом и коварная задум…
Другой Александр:
Девчонки симпотные, особенно брюнетка. А музон, хоть и профессионально сделан, но посредственный……
Другой Александр:
Черноярец написал:
asdf написал(а):
///Лично я поддерживаю возвращение монархии Пехлеви.
Не было ли желания покинуть страну?
Эмиграция пока невозможна: сейча�…
Дед Аким:
Ребята, я много кого видел и слышал из классического рока и метала, меломан, большинство видел в записи, некоторых вживую на концертах. Старые заслуженные рок и мет�…
Sweetisiloner:
Слабый альбом по сравнению с предыдущими, не переплюнул даже альбом 2012го, а уж Веронику — тем более, что обидно после 11 лет ожидания. А трек the calling самый бездарный. …
kvltist:
Дед Аким:
D написал(а):
Дед Аким написал(а):
Алиса — ИИ отвечает — 2,5 миллиона зрителей — мировой рекорд Леди Гаги, установленный 3 мая 2025 года на пляже Копакабана в Рио-д�…
Дед Аким:
Камерад Шайтан написал(а):
Дед Аким написал(а):
Алиса — ИИ отвечает — 2,5 миллиона зрителей — мировой рекорд Леди Гаги, установленный 3 мая 2025 года на пляже Копа…
jurgai:
всё это прекрасно, непонятно одно — с каких это пор при вызывании Деда, стала являться ещё и ИИ Алиса… аккуратнее нужно господа с кнопкой «Дед Аким» — мало ли чем это а…
Камерад Шайтан:
Дед Аким написал(а):
Алиса — ИИ отвечает — 2,5 миллиона зрителей — мировой рекорд Леди Гаги, установленный 3 мая 2025 года на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро (Бр�…
Дед Аким:
Новинки
Первые три русские
Не совсем новинка, новый концертный клип, труъ произведение в�…
D:
Дед Аким написал(а):
Алиса — ИИ отвечает — 2,5 миллиона зрителей — мировой рекорд Леди Гаги, установленный 3 мая 2025 года на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро (Бр�…
Добавить комментарий