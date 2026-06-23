Dogma
23.06.2026

DOGMA с новым синглом «My Matricidal». Правда, непонятно, что с группой и со скандалами

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Конец прошлого года дался чертовкам-монашкам из DOGMA непросто. Тогда сразу несколько участниц (ныне со знаком «экс») обвинили менеджмент в манипуляциях, давлении, непрозрачных условиях работы, низких зарплатах и внезапных увольнениях. В центре критики оказалась и сама концепция группы: по словам музыкантов, решения о том, кто выступает в составе DOGMA, принимались за кулисами, а ряженые/крашеные монашки фактически заменяли друг друга, сохраняя лишь сценические образы. Ибо какая разница, что под ними?

Позже ситуацию публично прокомментировал один из создателей проекта, соавтор песен, композитор и худрук Alvaro Rabaquino (aka The Dark Messiah). Он заявил, что давно не имеет отношения к нынешней версии DOGMA, а заодно обвинил бывшего партнера по проекту Ian Di Leo в том, что тот присвоил контроль над финансами, социальными сетями и прочими аспектами деятельности подопечной команды. Также для красивых заголовков он отметил, мол, концепция «женской силы», которую продвигали DOGMA, в действительности формировалась человеком, который не является ни музыкантом, ни автором песен, ни женщиной.

В итоге Alvaro объединился с тремя бывшими участницами DOGMA: вокалисткой Grace Jane Pasturini (Lilith II), гитаристками Amber Maldonado (Lamia II) и Patri Grief (Rusalka) — и запустил новый проект под названием VINDICTA.

А вопросы вокруг DOGMA так и остались в подвешенном состоянии. Кто пишет музыку, кто там поет и играет, как вообще устроен этот цирк и прекратились ли манипуляции с низкими зарплатами? Тем не менее, как видно, доход он по-прежнему приносит, и «церковная» лавочка слишком хороша, чтоб ее прикрывать. Хотя добросовестные организаторы, начитавшись обвинений и прочего, таки периодически приглашали VINDICTA, отменяя анонсированные ранее шоу DOGMA.

На фото выше вы видите очередной новый состав группы, и вот в качестве подтверждения, что кто бы там ни был во главе, сдаваться он не собирается, вышел свежий сингл «My Matricidal». Некто Lilith прокомментировала: «Темы, которые мы затрагиваем в «My Matricidal», на самом деле не о предательстве. Они о прозрении. В жизни каждого человека наступает момент, когда то, во что он верил, чему доверял или что принимал как должное, не выдерживает столкновения с реальностью. Большинство людей тратят силы, концентрируясь на самом обмане, но, как мне кажется, гораздо важнее то, что происходит после, когда правду уже невозможно игнорировать.

Одни уходят в отрицание или злость. Другие предпочитают извлечь из этого урок и двигаться дальше, обретя более ясный взгляд на происходящее. Именно этот момент выбора всегда казался мне особенно интересным, ибо именно он в итоге определяет дальнейший путь человека. Рано или поздно правда выходит наружу. А что делать с ней дальше — уже ваша ответственность. Именно вы определяете собственную судьбу».

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6 комментариев

  • Дед НЕ Аким написал(а):

    тут без пузыря не разобраться — пригласите Деда Акима в студиюhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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  • Камерад Шайтан написал(а):

    тут не хватает дедова кунилингуса: «красавицы голо-СИС-тые умницы»… «всё на высшем уровне супер профессионально»… «мега-популярно, триллионы просмотров-лайков-преданных фанатов»https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif

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  • Merzbow написал(а):

    Только два вопроса — если всё так было плохо с менеджером, то почему не ушли все, а только трое? И если знали какой он плохой, то как трое новеньких пошли на это и заменили ушедших? Это какая то форма мазохизма?
    Тут угарная новость в России выступили фейковый «Примус для бедных «angine de poitrine)
    Один хрен, никто не знает кто под масками.

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  • Дед Аким написал(а):

    Дед НЕ Аким написал(а):
    тут без пузыря не разобраться — пригласите Деда Акима в студию
    Ничего выдающегося в плане музыки, но можно послушать для разнообразия, в просмотре и их образе интересней, сиськи, ножки, девчонки классные, писюн дрожитhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

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  • MRK написал(а):

    Дед Аким написал(а):
    Дед НЕ Аким написал(а):
    тут без пузыря не разобраться — пригласите Деда Акима в студию
    Ничего выдающегося в плане музыки, но можно послушать для разнообразия, в просмотре и их образе интересней, сиськи, ножки, девчонки классные, писюн дрожит
    принято, вообщем халяль — будем смотреть БЕЗ звукаhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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  • понурый митолизд написал(а):

    сиськи-письки-маски-шоу https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif

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