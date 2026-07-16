wayfarer
16.07.2026

Дикий мрачный Запад. Новинка WAYFARER «Perdition’s Crossing»

Новинки и новости

Нечасто слово «колорадский» произносишь с гордостью, но WAYFARER — очень интересная и самобытная группа, так что грешно лишний раз не отрекламировать. Взяв за основу суровую романтику Дикого Запада, оттиск колоритных горных пейзажей, выжженных разноцветных каньонов и массовых отстрелов, эти парни придумали собственный, узнаваемый, непохожий ни на кого жанр то ли готического метал-кантри, то ли оттененного блэковыми гитарами американского фольклора, и я уже писала, что их American Gothic 2023 года — один из моих любимейших метал-альбомов последнего пятилетия.

И вот новинка: трек под названием “Perdition’s Crossing”, уводящий от экстрим-галопов в своеобразную мрачную американу. Что тоже занятно.

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1 comment

  • Merzbow написал(а):

    «Колорадский» ассоциация в музыкальном контексте это Cephalic Carnage)

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