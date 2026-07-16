Дикий мрачный Запад. Новинка WAYFARER «Perdition’s Crossing»Новинки и новости
Нечасто слово «колорадский» произносишь с гордостью, но WAYFARER — очень интересная и самобытная группа, так что грешно лишний раз не отрекламировать. Взяв за основу суровую романтику Дикого Запада, оттиск колоритных горных пейзажей, выжженных разноцветных каньонов
и массовых отстрелов, эти парни придумали собственный, узнаваемый, непохожий ни на кого жанр то ли готического метал-кантри, то ли оттененного блэковыми гитарами американского фольклора, и я уже писала, что их American Gothic 2023 года — один из моих любимейших метал-альбомов последнего пятилетия.
И вот новинка: трек под названием “Perdition’s Crossing”, уводящий от экстрим-галопов в своеобразную мрачную американу. Что тоже занятно.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 144
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Комментарии
Ваше Величество:
Помимо того , что на вокале киборг , ЧЕМ ЕЩЁ ИНТЕРЕСНА ЭТО ГРУППА ? (( музон так се…
Merzbow:
«Колорадский» ассоциация в музыкальном контексте это Cephalic Carnage)…
Дед Аким:
Тварь написал(а):
понурый митолизд написал(а):
странно что Дед не высказал своё экспертное мнение
Он в запое, вестимо
Ты ошибся…
понурый митолизд:
Дедушка Акимъ… красавец-дедуля, молодчинка-умничка, настоящий знаток хитовой музыки, истинный любитель-воспеватель фемино-красот, чемпион куннилингуса и несменн�…
Тварь:
понурый митолизд написал(а):
странно что Дед не высказал своё экспертное мнение
Он в запое, вестимо…
Духаст Вячеславыч:
В свое время сильно удивился, что у себя на родине в Португалии Moonspell чуть ли не в ранге нацонального достояния: про премьеру их нового клипа рассказывали в новостях…
Eum:
kvltist:
Христос Не Воскрес:
FINSTERFORST всегда пожалуйста — всегда рады видеть-слышать…
Камерад Шайтан:
Дед деда Акима написал(а):
У неё клитор наверное с карликов пинес
дед не провоцируй Деда…
понурый митолизд:
странно что Дед не высказал своё экспертное мнение… видимо даже он испугался…
Александр:
Мнения разделились на 2:
1) За сим отклонимся
2) Умница-красавица, писюн дрожит яйца лопаются…
Другой Александр:
D написал(а):
скуф-блэкер написал(а):
любопытно, чтобы бы он там на необитаемом острове с ними делал — суп из них варил штоль
Как всё буквально понимаете. Музык�…
«Колорадский» ассоциация в музыкальном контексте это Cephalic Carnage)