SPINAL TAP ROB REINER
15.12.2025

Дикая история из Голливуда: убиты режиссер «This Is Spinal Tap» Роб Райнер и его жена

Блог

Совершенно чудовищное «однажды в Голливуде» дней наших: американский режиссер, актер Роб Райнер (78 лет) и его жена Мишель (она же голливудский продюсер, 68 лет) были зверски заколоты в своем доме в Лос-Анджелесе. Полиция довольно быстро задержала их сына, 32-летнего Ника, проблемного мужика, который то бомжевал, то принимал героин, то перебивался в рехабах, ну и в целом периодически вел себя асоциально.

Роб Райнер известен как режиссер фильмов «Когда Гарри встретил Салли», «Несколько хороших парней», «Останься со мной», «Быть Чарли», «Пока не сыграл в ящик», «Мизери» — ну а в рок-мире уважаем за фильм «Это — Spinal Tap!», вторая часть которого «Spinal Tap 2: конец продолжается» — с участием Пола Маккартни и Элтона Джона — вышла буквально в этом году. И стала последним фильмом Роба.

RIP

rob and nick reiner

с сыном Ником

Количество просмотров: 315

1 comment

  • jurgai написал(а):

    чем не потенциальный сюжет для очередного триллераhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif

    >>>

