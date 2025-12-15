Дикая история из Голливуда: убиты режиссер «This Is Spinal Tap» Роб Райнер и его жена

Дикая история из Голливуда: убиты режиссер «This Is Spinal Tap» Роб Райнер и его женаБлог
Совершенно чудовищное «однажды в Голливуде» дней наших: американский режиссер, актер Роб Райнер (78 лет) и его жена Мишель (она же голливудский продюсер, 68 лет) были зверски заколоты в своем доме в Лос-Анджелесе. Полиция довольно быстро задержала их сына, 32-летнего Ника, проблемного мужика, который то бомжевал, то принимал героин, то перебивался в рехабах, ну и в целом периодически вел себя асоциально.
Роб Райнер известен как режиссер фильмов «Когда Гарри встретил Салли», «Несколько хороших парней», «Останься со мной», «Быть Чарли», «Пока не сыграл в ящик», «Мизери» — ну а в рок-мире уважаем за фильм «Это — Spinal Tap!», вторая часть которого «Spinal Tap 2: конец продолжается» — с участием Пола Маккартни и Элтона Джона — вышла буквально в этом году. И стала последним фильмом Роба.
RIP
Комментарии
jurgai:
Писюн с глазами:
Писюн с глазами написал(а):
Так а чего ты тут забыл? Иди работу работай или в гараже ласточку свою ковыряй.
Или там не знаю, футбол пос�…
немарачеченец:
Bloody JJ написал(а):
На этом сайте большая часть завсегдатаев волосы отстригла еще когда ты, малыш, в садике куличики из говна лепил. У большинства семьи, хорошая �…
Ых:
Тоска зелёная.
Это даже не вторично.
У Бобра и то лучше получалось.…
Bloody JJ:
немарачеченец написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
лузерач написал(а):
аутисты, которые собирают всякие модельки из Лего по своим любимым фильмам Марвела.
�…
Писюн с глазами:
немарачеченец написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
Волосочерт это папка твой?
Он бухло фильтрует почками, работает.
Это феминные волосочерти слушают лате…
Дед Аким:
P.S. Большой объем информации, забыл про шикарный кавер, совместная работа двух молодых красавиц — Вайолет Орланди и Дарьи Зарицкой, девчонки зажигают, шикарно!!!
Scorp…
Дед Аким:
Великая немецкая рок группа, самая популярная в Германии, да и во всем мире широко известная. Образовались в 1965 году (1965 Карл!). Миллионы продаж, огромный вклад в миро…
немарачеченец:
Писюн с глазами написал(а):
Волосочерт это папка твой?
Он бухло фильтрует почками, работает.
Это феминные волосочерти слушают латентные мужские эмоции по…
Писюн с глазами:
немарачеченец написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
лузерач написал(а):
аутисты, которые собирают всякие модельки из Лего по своим любимым фильмам Марвела.
�…
Другой Александр:
Sodality — Benediction, Part 2
Блэк Дум
Блин, не умею красиво описывать музон. Короче, стоить заценить, тем кому нравится Cultes Des Ghoules. Вокалист от туда. Про предыдущий альбом писал…
Другой Александр:
Я тоже не имею понятия кто такие Parkway Drive и Sleep Token, но уверен стопудово, что те, кто их сейчас слушает, лет через тридцать тоже будут нудеть, что не врубаются в новые му�…
Admiral Akbar:
чем не потенциальный сюжет для очередного триллера