Дэз-метал суперпроект FIRESPAWN вернулся спустя 4 года после смерти L-G Petrov

Не все супергруппы одинаково полезны, но эта, в принципе, была ничего. FIRESPAWN в 2015-м собрала знатный набор шведских алкашей уважаемых экстремистов: Lars Goran Petrov и Victor Brandt из ENTOMBED, Alex Friberg (бас в NECROPHOBIC), Fredrik Folkare (гитара в UNLEASHED и NECROPHOBIC), Matte Modin (DEFLESHED, ex-DARK FUNERAL) и выпустила три полноформатника солидного бодрого шведского трэш-дэза.

Последний диск Abominate вышел в 2019 году; L-G Petrov умер в марте 2021-го.

В 2025-м же музыканты решили, что дело стоит того, чтоб продолжить. На вокал FIRESPAWN пригласили Jörgen Sandström (THE PROJECT HATE MCMXCIX, ранний GRAVE, ENTOMBED среднего периода).

«Он не только кровно связан со шведской сценой, но и обладает вокальным связками, как у медведя гризли! — пояснили музыканты своей выбор. — Это идеальный вариант как с личной, так и профессиональной точки зрения!»

Jörgen: «Я верю, что LG хотел бы, чтоб FIRESPAWN продолжил колбасить. Он любил эту группу, любил дэз-метал. Я пришел сюда не с целью замены, но для того, чтобы поддержать наследие нашего павшего брата: играть метал, пить пивас, веселиться и трясти волосней!»

Новой музыки пока нет, но напомню, как группа звучала в 2017-м.

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