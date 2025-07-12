Дэз-метал суперпроект FIRESPAWN вернулся спустя 4 года после смерти L-G PetrovБлог
Не все супергруппы одинаково полезны, но эта, в принципе, была ничего. FIRESPAWN в 2015-м собрала знатный набор шведских
алкашей уважаемых экстремистов: Lars Goran Petrov и Victor Brandt из ENTOMBED, Alex Friberg (бас в NECROPHOBIC), Fredrik Folkare (гитара в UNLEASHED и NECROPHOBIC), Matte Modin (DEFLESHED, ex-DARK FUNERAL) и выпустила три полноформатника солидного бодрого шведского трэш-дэза.
Последний диск Abominate вышел в 2019 году; L-G Petrov умер в марте 2021-го.
В 2025-м же музыканты решили, что дело стоит того, чтоб продолжить. На вокал FIRESPAWN пригласили Jörgen Sandström (THE PROJECT HATE MCMXCIX, ранний GRAVE, ENTOMBED среднего периода).
«Он не только кровно связан со шведской сценой, но и обладает вокальным связками, как у медведя гризли! — пояснили музыканты своей выбор. — Это идеальный вариант как с личной, так и профессиональной точки зрения!»
Jörgen: «Я верю, что LG хотел бы, чтоб FIRESPAWN продолжил колбасить. Он любил эту группу, любил дэз-метал. Я пришел сюда не с целью замены, но для того, чтобы поддержать наследие нашего павшего брата: играть метал, пить пивас, веселиться и трясти волосней!»
Новой музыки пока нет, но напомню, как группа звучала в 2017-м.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 53
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Дэз-метал суперпроект FIRESPAWN вернулся спустя 4 года после смерти L-G Petrov
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Комментарии
Ых:
Парадайзы открывашку выложили. Вот бы весь альбом такой был! :-)…
Дед Аким:
Есть что-то дороже денег, история, вечность, Михаэль в ней остался!!!…
Дед Аким:
Михаэль талантище, гений, после этого он сделал такую великую группу как Enigma. Под которую люди занимаются сексом, медитируют, или просто фоном звучит на работе. Всег…
Дед Аким:
Вот ребята, возможно немного не в тему, но всё связано
Примерно год назад я загрузил в те�…
kvltist:
какая группа такой и мерч https://isleyunruh.com/top-5-best-black-metal-cover-photo-cock-shots/profanatica-naked-2/…
Antonarchus:
heavy doomer:
не шедевр, но сойдет… вполне крепкий середняк (по своим кэндлемассовским меркам) — вокалист здорово вытягивает…
jurgai:
Юрий написал(а):
Единственное отличие от сотен групп играющих блэк , это его национальность . и всё ! Если кто то это простто услышит впервые на любой стриминго�…
Ігор:
Хз,не понимаю,почему так популярен сей проект.То что слушал из его творений-не впечатлило.Пустая, не запоминающаяся музыка.…
Писюн с глазами:
Юрий написал(а):
Единственное отличие от сотен групп играющих блэк , это его национальность . и всё ! Если кто то это простто услышит впервые на любой стриминго�…
Гвоздь:
Я с максимальным скепсисом относился к этому цирку ещё с момента первого анонса.
Но должен признать — это было достойно, учитывая обстоятельства.
Даже Уорда выта…
Юрий:
Единственное отличие от сотен групп играющих блэк , это его национальность . и всё ! Если кто то это простто услышит впервые на любой стриминговой площадке , и не бу…
Другой Александр:
Бармалей написал:
Юрий написал:
Ну что ж , если придётся выбирать между жидами и замоташками , я выберу первых . Евреи умнейшая нация . и толку для человечества …
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