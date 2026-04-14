PRO PAIN
14.04.2026

Давно не слышались. PRO-PAIN возвращаются с новым альбомом

Новинки и новости

Много лет не было музыкальных новостей от нью-йорских хардкорщиков/грув-трэшеров PRO-PAIN, однако Gary Meskil, перемахнувший 60-летний юбилей, похоже, так просто сдавать позиции не намерен. Stone Cold Anger будет называться майский альбом, и это первый релиз группы с 2015 года. Ну а вообще по счету шестнадцатый.

«Один лейтмотив объединяет львиную долю текстов Stone Cold Anger, — рассказывает ветеран. — По большей части они посвящены возмездию, что отражает первый выпущенный к диску сингл “Oceans Of Blood”. Разочарование людей из-за коррупции и преступности мировых правительств достигло точки кипения. От имени народов ведутся войны — без какого-либо согласия простых людей, за счет их же тяжело заработанных денег и налогов. На фоне роста стоимости жизни и инфляции, обесценивающей деньги, напряжение только усиливается.

Мы уже видели, как это достигает критической отметки в таких странах, как Шри-Ланка, Франция, Непал, где доведенные до отчаяния граждане идут на радикальные шаги против коррумпированных политиков, вплоть до насилия и разрушения собственности. Когда те, кто у власти, избегают ответственности за свои действия, у народа остается все меньше выбора — кроме как отстаивать свои права и возвращать контроль в свои руки».

То бишь, как и было сказано выше: позиции не сдает. Слушаем синглы!

Количество просмотров: 124

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *