Давно не слышались. PRO-PAIN возвращаются с новым альбомом

Давно не слышались. PRO-PAIN возвращаются с новым альбомомНовинки и новости
Много лет не было музыкальных новостей от нью-йорских хардкорщиков/грув-трэшеров PRO-PAIN, однако Gary Meskil, перемахнувший 60-летний юбилей, похоже, так просто сдавать позиции не намерен. Stone Cold Anger будет называться майский альбом, и это первый релиз группы с 2015 года. Ну а вообще по счету шестнадцатый.
«Один лейтмотив объединяет львиную долю текстов Stone Cold Anger, — рассказывает ветеран. — По большей части они посвящены возмездию, что отражает первый выпущенный к диску сингл “Oceans Of Blood”. Разочарование людей из-за коррупции и преступности мировых правительств достигло точки кипения. От имени народов ведутся войны — без какого-либо согласия простых людей, за счет их же тяжело заработанных денег и налогов. На фоне роста стоимости жизни и инфляции, обесценивающей деньги, напряжение только усиливается.
Мы уже видели, как это достигает критической отметки в таких странах, как Шри-Ланка, Франция, Непал, где доведенные до отчаяния граждане идут на радикальные шаги против коррумпированных политиков, вплоть до насилия и разрушения собственности. Когда те, кто у власти, избегают ответственности за свои действия, у народа остается все меньше выбора — кроме как отстаивать свои права и возвращать контроль в свои руки».
То бишь, как и было сказано выше: позиции не сдает. Слушаем синглы!
просто хуйня:
ЭТО вот написал(а):
кал маргинала написал(а):
Я ПРОТЕСТУЮ!!! и не надо проводить параллели со мной и вот с ЭТИМ вот
Я не имею к этой хуйне никакого отношения!
о…
ЭТО вот:
кал маргинала написал(а):
Я ПРОТЕСТУЮ!!! и не надо проводить параллели со мной и вот с ЭТИМ вот
Я не имею к этой хуйне никакого отношения!…
кал маргинала:
Я ПРОТЕСТУЮ!!! и не надо проводить параллели со мной и вот с ЭТИМ вот…
Алина Витухновская:
D. написал(а):
Из хорошего — «Чёрная икона русской литературы» Алина Витухновская написала статью о Blackness «Crossing the Abyss»!
А вот и неправда. Даже я не слушаю на�…
MRK:
40PT написал(а):
гэта несапраўдны дзед Акім, чытайце ўважліва.
трезвый Дед сам не свой…
Граф де Билл:
Зануда:
40PT:
Писюн с глазами написал(а):
Почитал внимательно. Почему ненастоящий?
Не яго стыль, ён бы пачаў пісаць у сваёй манеры: з пералікам каго заўгодна са сваіх мар і ў…
Вальцест:
К слову, у дамы канал по приготовлению готовит вареников на камеру
Так что если у деда задрожит, можно утихомирить рукой
https://jpg6.su/img/2316×3088-c9047d4a9d10b97c43c7d72ba9b36ca5.NYTLFIG…
Mannfred:
«какая ЭТО собака?!!» (к/ф «Иван Васильевич меняет профессию»)…
Христос Не Воскрес:
D. написал(а):
Все, кто не в состоянии поддерживать цивилизованный диалог и опускается до оскорблений — пошли нахуй!
Из хорошего — «Чёрная икона русской лите…
MRK:
Bloody JJ написал(а):
D. написал(а):
Все, кто не в состоянии поддерживать цивилизованный диалог и опускается до оскорблений — пошли нахуй!
Из хорошего — «Чёрная и�…
Bloody JJ:
D. написал(а):
Все, кто не в состоянии поддерживать цивилизованный диалог и опускается до оскорблений — пошли нахуй!
Из хорошего — «Чёрная икона русской лите…
