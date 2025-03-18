Skyforger
18.03.2025

Давно не слышались! Новый клип SKYFORGER «Dieva suns»

Новинки и новости

Спустя десять лет после выхода альбома Senprūsija SKYFORGER объявили название нового: Teikas (Folktales), и, погружаясь в легенды и предания старых дней, не забывая приправлять дело нажористыми риффами, выложили видео на песню «Dieva suns» («Божий пес»).

«Песня основана на реальных событиях, произошедших более 333 лет назад в регионе Видземе, Ливония (ныне территория Латвии). В XVII веке Ливония приобрела печальную славу самого богатого на оборотней региона Европы.

В 1691 году местный суд собрался для рассмотрения дела о краже из церкви в деревне Заубе. В ходе разбирательства в качестве свидетеля был вызван 86-летний крестьянин по имени Thiess из Кальтенбруна, который внезапно признался, что долгие годы является оборотнем.

Суд быстро установил, что старик находится в здравом уме. На вопрос, как именно стал оборотнем, он объяснил, что много лет назад выпил зачарованный напиток, который дал ему человек из Алуксне. Тот, кто пил из проклятого сосуда, превращался в волка, в то время как бывший оборотень освобождался от своих сверхъестественных обязательств.

Thiess также поведал, что трижды в год оборотни отправляются к вратам Ада, которые находятся в болотах неподалеку от города Мальпилс. Эти врата были видны лишь тем, кому было суждено туда попасть, а сам Ад полон всевозможных земных благ: зерна, рыбы, фруктов и мяса, украденных ведьмами и колдунами у людей.

Судьи были возмущены – был ли, мол, Thiess союзником Дьявола? Тот решительно возразил. Он не слуга Дьявола, задача которого – вредить людям, а напротив, «Пес Божий», существо света. Миссия оборотня – сражаться с силами зла и возвращать как можно больше украденных богатств. Если оборотни не успеют добраться до врат Ада вовремя, украденное навсегда останется в преисподней, и следующий год станет для крестьян неурожайным.

В конечном итоге суд признал деда виновным в запрещенных и нечестивых деяниях: неповиновении пастору, неявке в церковь, гадании и колдовстве – и приговорил его к публичной порке. Учитывая преклонный возраст подсудимого, наказание было смягчено до двадцати ударов плетью. После суда Thiess бесследно исчез.

Загадочная история ливонского оборотня на протяжении веков является одной из самых таинственных и захватывающих легенд местного фольклора – историей, истинная природа которой остается необъяснимой и по сей день».

Количество просмотров: 196

Читайте также:

1 comment

  • Другой Александр написал(а):

    Ну это хотя бы поинтереснее, чем читать новость про трусы Джиджи Алина)

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *