Давно не слышались! Новый клип SKYFORGER «Dieva suns»Новинки и новости
Спустя десять лет после выхода альбома Senprūsija SKYFORGER объявили название нового: Teikas (Folktales), и, погружаясь в легенды и предания старых дней, не забывая приправлять дело нажористыми риффами, выложили видео на песню «Dieva suns» («Божий пес»).
«Песня основана на реальных событиях, произошедших более 333 лет назад в регионе Видземе, Ливония (ныне территория Латвии). В XVII веке Ливония приобрела печальную славу самого богатого на оборотней региона Европы.
В 1691 году местный суд собрался для рассмотрения дела о краже из церкви в деревне Заубе. В ходе разбирательства в качестве свидетеля был вызван 86-летний крестьянин по имени Thiess из Кальтенбруна, который внезапно признался, что долгие годы является оборотнем.
Суд быстро установил, что старик находится в здравом уме. На вопрос, как именно стал оборотнем, он объяснил, что много лет назад выпил зачарованный напиток, который дал ему человек из Алуксне. Тот, кто пил из проклятого сосуда, превращался в волка, в то время как бывший оборотень освобождался от своих сверхъестественных обязательств.
Thiess также поведал, что трижды в год оборотни отправляются к вратам Ада, которые находятся в болотах неподалеку от города Мальпилс. Эти врата были видны лишь тем, кому было суждено туда попасть, а сам Ад полон всевозможных земных благ: зерна, рыбы, фруктов и мяса, украденных ведьмами и колдунами у людей.
Судьи были возмущены – был ли, мол, Thiess союзником Дьявола? Тот решительно возразил. Он не слуга Дьявола, задача которого – вредить людям, а напротив, «Пес Божий», существо света. Миссия оборотня – сражаться с силами зла и возвращать как можно больше украденных богатств. Если оборотни не успеют добраться до врат Ада вовремя, украденное навсегда останется в преисподней, и следующий год станет для крестьян неурожайным.
В конечном итоге суд признал деда виновным в запрещенных и нечестивых деяниях: неповиновении пастору, неявке в церковь, гадании и колдовстве – и приговорил его к публичной порке. Учитывая преклонный возраст подсудимого, наказание было смягчено до двадцати ударов плетью. После суда Thiess бесследно исчез.
Загадочная история ливонского оборотня на протяжении веков является одной из самых таинственных и захватывающих легенд местного фольклора – историей, истинная природа которой остается необъяснимой и по сей день».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 196
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Комментарии
Другой Александр:
Harvey Keitel написал(а):
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Какими, какими историками? Какое отнош…
Harvey Keitel:
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Сергей:
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Другой Александр:
Ну это хотя бы поинтереснее, чем читать новость про трусы Джиджи Алина)…
Potato Lich:
Anastasiya:
Тварь написал(а):
Андерс, к слову, сделал свой комментарий по уходу из группы… И он, скажем так, непростой. Не сошлись во мнениях на то, куда нужно двигаться, как…
Тварь:
Андерс, к слову, сделал свой комментарий по уходу из группы… И он, скажем так, непростой. Не сошлись во мнениях на то, куда нужно двигаться, как я понял. Ренксе не захо…
Anastasiya:
Polyphemus написал(а):
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Эх, Nightfall был прекрасен в периоде с Lesbian Show по I Am Jesus. Все, что потом, как уже высказались выше, занудная жвачка. Но все равно уважаю их.…
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Моран написал(а):
Ахах, какая Кататония, кто вообще все это слушает на 3 десятке 21 века, ау, щас не 1997 год
А что слушают на 3-м десятке 21 века те, кто не слушает К…
Моран:
Ахах, какая Кататония, кто вообще все это слушает на 3 десятке 21 века, ау, щас не 1997 год …
Ну это хотя бы поинтереснее, чем читать новость про трусы Джиджи Алина)