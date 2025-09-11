Давно не слышались! Новинка INTERNAL BLEEDING «Settle All Scores»Новинки и новости
Слэмовый брутал-дэз — одно из моих любимых направлений (особенно на концертах), потому долгожданный анонс: отцы жанра, INTERNAL BLEEDING, после долгих лет студийного молчания (с выпуска Corrupting Influence прошло семь лет) анонсировали на октябрь диск Settle All Scores и показали его титульный трек.
Chris Pervelis: «Думаю, практически каждый может ‘приложить’ текст этой песни к себе. Определенно в вашей жизни были моменты, когда хотелось отомстить тем, кто повел себя мерзко. ‘Settle All Scores’ — отличный саундтрек для актов возмездия.
Это мощная вещь, созданная людьми, каждый из которых рос и взрослел в разные музыкальные эпохи. Здесь мои риффаки, вдохновленные периодом 70-х/80-х, здесь работа второго гитариста Chris McCarthy, специализирующегося на середине 90-х/начале нулевых. Основной задачей было сплавить все это вместе, и я считаю, мы справились. Месть слаще любого наркотика, а ‘Settle All Scores’ в этом плане работает покруче героина».
Мне, честно, понравилось.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 163
Читайте также:
- Сатанбург: шестичасовой дэз-метал марафон с INTERNAL BLEEDING, KATAKLYSM и DEICIDE в «GroundZero»
- Фото: MAFIA, LUST OF DECAY, BEGAT THE NEPHILIM, KATAKLYSM, INTERNAL BLEEDING, DEICIDE в «GroundZero»
- Основатель INTERNAL BLEEDING William Tolley погиб при исполнении служебных обязанностей
- INTERNAL BLEEDING / DEEDS OF FLESH / CENTINEX split интервью
2 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Цитата. Floor Jansen: «Есть Христово тело, пить его кровь — это, блэт, просто омерзительно»
-
Топ-5 «викинг»-метал тем по версии фронтмена MÅNEGARM
-
Финский готик-могильник восстал: вернулись POISONBLACK и CHARON
-
Полицейский рапорт: Brent Hinds сам виноват в смертельной мотоаварии
-
Roger Waters про Оззи: «Он сто лет мелькал на телевидении, идиотничал и нес ерунду. А что он еще делал? Музыку?»
-
Mantas и Abaddon собирают на суд за название VENOM
-
Умер Jürgen Bartsch из BETHLEHEM
-
Хватит ли на жизнь наемному музыканту CRADLE OF FILTH?
-
Покончил с собой фронтмен и основатель шведской группы SACRAMENTUM Nisse Karlén
-
Никогда такого не было! Zoë M. Federoff не выдержала жизни в CRADLE OF FILTH
Комментарии
asdf:
Чорны:
Tadevusz:
Клуша vulgaris: я не зразумела — значыць гэта лухта. Карацей, лепей бы яна проста сьпявала.…
Куклачёрт:
Бармалей:
Фалькенбах — Heralder, который со скрипкой и Ensiferum — Treacherous Gods.…
Другой Александр:
Destruction Ritual — Providence
Писал уже про этот альбом недавно, ещё до его выхода. Как оказалось, всё таки не ЕП, как на метал-архивах сначала было ошибочно указано, а полноформ�…
Другой Александр:
Шизоид написал:
Анимизм и Тотемизм-пожалуй,единственные формы религии, которые не успели превратиться в коммерческий балаган,растворившись в веренице бесчи…
Шизоид:
Анимизм и Тотемизм-пожалуй,единственные формы религии, которые не успели превратиться в коммерческий балаган,растворившись в веренице бесчисленных тысячелетий.…
G D:
Кажется, что визитная карточка группы полностью заруинена……
Олаф:
Начала за здравие, а закончила как всегда: «не всё так однозначно».
Потому что то что «непознанное» с т .з. науки — нет смысла с религией связывать, а если с какой то «пот…
думстер-бумбстер:
«Мне типа нужно есть его тело, пить его кровь — и это, блэт, просто омерзительно, простите за мой французский.» — Флор тоже понравился последний опус Бегемота?)…
kvltist:
все уже забыли про этот альбом вроде… с др.стороны отрадно что хоть одного поклонника он обрел тут…
Васо:
Отличный альбом. Намного лучше раннего творчества. Атмосфера, саунд — всё, как надо, всё как и должно быть у творческих людей — свой почерк, стиль. Рад, что с пародией н…
Что то даже и обсуждать, те чего. Например.
мазафака какая-то