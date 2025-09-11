INTERNAL BLEEDING Settle All Scores
11.09.2025

Давно не слышались! Новинка INTERNAL BLEEDING «Settle All Scores»

Новинки и новости

Слэмовый брутал-дэз — одно из моих любимых направлений (особенно на концертах), потому долгожданный анонс: отцы жанра, INTERNAL BLEEDING, после долгих лет студийного молчания (с выпуска Corrupting Influence прошло семь лет) анонсировали на октябрь диск Settle All Scores и показали его титульный трек.

Chris Pervelis: «Думаю, практически каждый может ‘приложить’ текст этой песни к себе. Определенно в вашей жизни были моменты, когда хотелось отомстить тем, кто повел себя мерзко. ‘Settle All Scores’ — отличный саундтрек для актов возмездия.

Это мощная вещь, созданная людьми, каждый из которых рос и взрослел в разные музыкальные эпохи. Здесь мои риффаки, вдохновленные периодом 70-х/80-х, здесь работа второго гитариста Chris McCarthy, специализирующегося на середине 90-х/начале нулевых. Основной задачей было сплавить все это вместе, и я считаю, мы справились. Месть слаще любого наркотика, а ‘Settle All Scores’ в этом плане работает покруче героина».

Мне, честно, понравилось.

