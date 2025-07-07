David Draiman: «Как бы там ни хотели форсить представители прессы, никто меня со сцены не гнал»

David Draiman обиделся на СМИ, которые сделали особый акцент на пропалестинской тусе (в Британии она особенно многочисленна и криклива), что неодобрительно шипела во время его выступления на прощальном шоу BLACK SABBATH в Бирмингеме в рамках одной из супергрупп. Как известно, Дэвид — ярый сторонник Израиля в любых начинаниях — во время визита в родную страну летом прошлого года подписывал израильские бомбы слоганом “Fuck Hamas”.

«Как бы там ни хотели форсить некоторые представители прессы и любители #FreePalestine, никто меня со сцены не гнал и не шикал. Можете сами в этом убедиться, посмотрев лайв.

Да, какие-то недовольные возгласы были, когда я уходил со сцены, но я пришел на концерт, чтобы воздать дань уважения моим учителям, моим идолам, великим BLACK SABBATH, а не для того, чтобы взаимодействовать с парой мудаков антисемитов.

Однако медиа нужно продвигать определенные нарративы, нужно генерировать кликбейтные заголовки, нужно разгонять ненависть к евреям. Кое-где даже распространяется запись, на которую наложили дорожку, где толпа типа гудит, чтобы подлить масла в огонь. Это просто позор.

Послушайте живой стрим, в нем вся правда. И обе песни, что я пел, звучат отлично. Но медиа это, конечно, проигнорируют, ибо все, что им нужно, — это жарить свои кликбейтные сосиски на огне в мусорном баке.

Что же.

Я все еще тут.

И я вернусь в Британию осенью на суперуспешные гастроли — если, конечно, продажи билетов для вас показатель успешности.

А еще я ПО-ПРЕЖНЕМУ

БЕСКОМРОМИССНО

ЯРОСТНО ПОДДЕРЖИВАЮ ИЗРАИЛЬ

Я еврей, и ВСЕГДА буду стоять стеной за своих людей, никто не заставит меня в этом усомниться, устыдиться или что вы там еще себе думаете.

Кому не нравится — прикурите сигаретку от своей пылающей жопы».

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