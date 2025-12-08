Dave Mustaine об уходе на пенсию: «Руки начали меня подводить»Блог
MEGADETH начали объявлять даты своего финального тура (Канада, Латинская Америка, США, немного Европы — но не волнуйтесь, за пару лет успеете поймать при желании много где), а Дэйв рассказал подробнее о решении завершить карьеру. Причиной тому во многом, увы, проблемы со здоровьем.
«Вопрос начал назревать довольно давно… ввиду физических проблем с моими руками. Руки начали меня подводить. Ну и другие части тела тоже… шея, диски позвоночника… У меня артрит, сломана поясничная кость, прооперирована и не двигается часть позвоночника — в районе плеч, у шеи. Короче, куча всякого.
Я всегда говорил: однажды наступит момент, когда я не смогу выкладываться на сто процентов каждый вечер — и это будет означать, что пора сворачивать деятельность. Мы записали последний альбом и, считаю, проделали очень хорошую работу, но даже в студии был момент, когда я подошел к менеджеру и сказал: «Не знаю, как долго я еще способен проделывать это вот все. Очень болят руки».
С этого вот разговора я, собственно, и стал всерьез обдумывать мысль об уходе. Я обсудил это с музыкантами, с семьей, я упоминал это в молитвах. И когда запись подошла к концу, ответ был очевиден. Если альбом покажет себя хорошо, мы сможем замутить по-настоящему классный прощальный тур, как следует попрощаться со всеми друзьями».
Комментарии
Писюн с глазами:
Ну к нам никто не приезжает, так что муки выбора не одолевают …
Духаст Вячеславыч:
Юрий написал(а):
OnlyFans ей в помощь )) Сольные плаванья обычно ничем впечатляющим для вокалистов известных групп не заканчиваются , лично я впервые вообще узнал �…
Другой Александр:
Дед Аким написал:
U2 !!!
Оказывается, помимо группы с названием U2, есть ещё группа, названная в честь SR-71. Если не в теме, и то и другое — названия стратосферных р…
Дед Аким:
Великая ирландская рок группа. Внесли огромный вклад в мировую поп культуру. Стиль и мелодизм у них есть, Эдж входит в сотню лучших гитаристов мира. Талантливые муж�…
Другой Александр:
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER) написал(а):
Для тех кто знаком с творчеством ARCH ENEMY-не надо объяснять что они часто используют классические samples (кусочки из классики-осно�…
Дед Аким:
Ещё несколько слов про Майли Сайрус. Она уважаемая, авторитетная поп звезда. Но для неё простые песенки, как семечки щелкать. Нужен вызов, где она может проявить себ�…
kvltist:
как саундтрек вполне себе… чисто утилитарно прилепить к игрушке какой или документалке, но не более того (имхо) — как «самодостаточное произведение» очень и очень н�…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Для тех кто знаком с творчеством ARCH ENEMY-не надо объяснять что они часто используют классические samples (кусочки из классики-основные тематические отрывки или соло раз…
Дед Аким:
Делал публикацию про Милен Фармер, эта женщина ещё круче. Хотя в музыке понятие крутости субъективное, это у нас мужиков, можно сравнить, у кого писька больше, или к�…
Дед Аким:
Американская элита. Красавчик, один из символов конца золотых 80-х, миллионы продаж, хиты, стадионы, рок-поп-глэм-рок, элементы других жанров. Положительная энергети�…
Христос Не Воскрес:
«баран с облоги» в данном конкретном случае — видимо «наивный слушатель» с завышенными ожиданиями…
atr:
goremyka:
Ну хоть на концерт в Минске успел сходить (было круто) Печально …
