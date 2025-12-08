Dave Mustaine об уходе на пенсию: «Руки начали меня подводить»

MEGADETH начали объявлять даты своего финального тура (Канада, Латинская Америка, США, немного Европы — но не волнуйтесь, за пару лет успеете поймать при желании много где), а Дэйв рассказал подробнее о решении завершить карьеру. Причиной тому во многом, увы, проблемы со здоровьем.

«Вопрос начал назревать довольно давно… ввиду физических проблем с моими руками. Руки начали меня подводить. Ну и другие части тела тоже… шея, диски позвоночника… У меня артрит, сломана поясничная кость, прооперирована и не двигается часть позвоночника — в районе плеч, у шеи. Короче, куча всякого.

Я всегда говорил: однажды наступит момент, когда я не смогу выкладываться на сто процентов каждый вечер — и это будет означать, что пора сворачивать деятельность. Мы записали последний альбом и, считаю, проделали очень хорошую работу, но даже в студии был момент, когда я подошел к менеджеру и сказал: «Не знаю, как долго я еще способен проделывать это вот все. Очень болят руки».

С этого вот разговора я, собственно, и стал всерьез обдумывать мысль об уходе. Я обсудил это с музыкантами, с семьей, я упоминал это в молитвах. И когда запись подошла к концу, ответ был очевиден. Если альбом покажет себя хорошо, мы сможем замутить по-настоящему классный прощальный тур, как следует попрощаться со всеми друзьями».

