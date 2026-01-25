Dave Mustaine: «Кавер ‘Ride The Lightning’ завершил круг; таким образом я выказал парням свое уважение, особенно Джеймсу и Ларсу»

Пару дней назад вышел последний альбом MEGADETH под названием Megadeth, и это тот случай, когда в финал карьеры — во всяком случае, концертной, — действительно веришь: Дэйва подводят руки, и он уже даже задумывается, а не взять ли в прощальный тур «запасного» гитариста.

Как бы там ни было, финал уже стал громким, альбом вызвал большой резонанс, и, вне зависимости, в восторге кто-то или нет (а большинство, кажется, да), это будет один из важнейших полноформатников года. Наибольшее количество обсуждений породила переигранная тема «Ride The Lightning» — потому как… эээ, не очень понятно, зачем она нужна, да еще и так близко к оригиналу. Так что — слово Мастейну.

«Она завершила круг, и таким образом я выказал парням свое уважение, особенно Джеймсу и Ларсу. Я всегда считал Джеймса отличным гитаристом, а Ларса — отличным композитором.

Помню, как «Ride The Lightning» создавалась: я принес ребятам свои партии, Джеймс придумал свои, и потом слова. Это был его текст — я в то время написал лирику ‘Jump In The Fire’ и ‘Mechanix’.

В целом согласен, что наша версия «Ride The Lightning» похожа на вариант METALLICA, разве что немного быстрее. Ну и спел я чутка иначе. У нас с Джеймсом все-таки разные вокальные стили, каждый по-своему уникален. В остальном же это просто трибьют — и именно по этой причине и барабаны, и соло сыграны близко к «металликовской» версии. В знак уважения».

