DARK ANGEL вернулся с первой песней за 34 года. А лучше бы не надоБлог
Один из разрекламированных и ожидаемых олскулерами в жилетах с нашивками камбэков года: трэш-метал отцы DARK ANGEL анонсировали первый за 34 года альбом Extinction Level Event. Под руководством и продюсированием Gene Hoglan, с женой Gene Hoglan на гитаре (оригинальный гитарист и двигатель DA Jim Durkin умер от пневмонии два года назад), а также прочим вполне себе трушным составом: Eric Meyer (гитара), Mike Gonzalez (бас), Ron Rinehart (вокал). И все шло хорошо — анонсы, репосты, контракт — пока коллектив не выложил титульный трек.
Первым делом отмечу вот что: за годы, прошедшие с развала DARK ANGEL в 2005-м (тогда Ron Rinehart получил серьезную травму позвоночника и был вынужден уйти со сцены на долгие годы), никто из нынешних участников команды, кроме Джина, серьезных успехов в музыке не добился. Рон довольно давно вообще не участвовал ни в каких коллективах. Так что вопрос, насколько актуальны навыки, креативность и способности уже очень немолодых людей, сказать трудно.
Трек звучит неубедительно и запоминается разве что режущей ухо перепродюсированностью и хриплым, каким-то сорванным вокалом, создающим ощущение, будто фронтмен вообще не слышит ни себя, ни других. Музыка, написанная Jim Durkin 10 лет назад, еще более менее (но, конечно, не уровень титульного трека камбэк-альбома; скорее, что-то из отложенного Джимом в долгий ящик и не прошедшего внутреннюю цензуру), однако в целом ощущение неутешительное.
Вот стоило оно того — поднимать мертвеца?..
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 215
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3 комментария
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DARK ANGEL вернулся с первой песней за 34 года. А лучше бы не надо
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Комментарии
Назар Василич:
Другой Александр написал(а):
Назар Василич написал:
Килемал написал:
Назар Василич написал
[диалог выше]
Не совсем так. Даже совсем не так. Просто попросить …
Bloody JJ:
Колючий Вожык написал(а):
трек обалденный…всегда не доверял авторам статей которые пишут про то что им нравится хорошо, а если не то нет…чисто вкусощина одно…
Колючий Вожык:
трек обалденный…всегда не доверял авторам статей которые пишут про то что им нравится хорошо, а если не то нет…чисто вкусощина одного человека — автора…
Другой Александр:
Дед Аким написал:
…что думаешь о группе Allegaeon?
Чёт не торкает. Но это чисто моя вкусовщина. А так, вполне профессионально и небезталантно.…
jurgai:
да ладно …имеют право — время покажет надо ли оно (второго «Darkness Descends» скорее всего и не будет) как по мне вполне бодрая трэшуха…
Crow:
Тварь написал(а):
«Это мы четверо» (с) Блайнд Гардиан
Не совсем понял, поясни пожалуйста. Томен один из моих лучших друзей, регулярно с ним видимся, да, он пок�…
Crow:
Дружище Христос написал(а):
Получается, зря все гнали на Ханси из блайндов, когда тот перестал с Шафером знаться. Мб не просто так перестал?
Я общаюсь с неме…
Юрий:
Писюн с глазами:
Другой Александр:
Дед Аким написал:
Первое, были истории, когда дети вспоминали свои прошлые жизни, то есть что знать в принципе не могли, конечно большинство фейков, но можно на…
Дед Аким:
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да ладно …имеют право — время покажет надо ли оно (второго «Darkness Descends» скорее всего и не будет) как по мне вполне бодрая трэшуха
трек обалденный…всегда не доверял авторам статей которые пишут про то что им нравится хорошо, а если не то нет…чисто вкусощина одного человека — автора
Колючий Вожык написал(а):
трек обалденный…всегда не доверял авторам статей которые пишут про то что им нравится хорошо, а если не то нет…чисто вкусощина одного человека — автора
Да всё вкусовщина. Вот тебе кажется, что Ghost скучно, а это «обалденный трек». Мне кажется, что у Ghost хит на хите, а это кусок звукового мусора.
Ну и кто из нас прав?
Я, конечно.