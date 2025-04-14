DARK ANGEL вернулся с первой песней за 34 года. А лучше бы не надо

Один из разрекламированных и ожидаемых олскулерами в жилетах с нашивками камбэков года: трэш-метал отцы DARK ANGEL анонсировали первый за 34 года альбом Extinction Level Event. Под руководством и продюсированием Gene Hoglan, с женой Gene Hoglan на гитаре (оригинальный гитарист и двигатель DA Jim Durkin умер от пневмонии два года назад), а также прочим вполне себе трушным составом: Eric Meyer (гитара), Mike Gonzalez (бас), Ron Rinehart (вокал). И все шло хорошо — анонсы, репосты, контракт — пока коллектив не выложил титульный трек.

Первым делом отмечу вот что: за годы, прошедшие с развала DARK ANGEL в 2005-м (тогда Ron Rinehart получил серьезную травму позвоночника и был вынужден уйти со сцены на долгие годы), никто из нынешних участников команды, кроме Джина, серьезных успехов в музыке не добился. Рон довольно давно вообще не участвовал ни в каких коллективах. Так что вопрос, насколько актуальны навыки, креативность и способности уже очень немолодых людей, сказать трудно.

Трек звучит неубедительно и запоминается разве что режущей ухо перепродюсированностью и хриплым, каким-то сорванным вокалом, создающим ощущение, будто фронтмен вообще не слышит ни себя, ни других. Музыка, написанная Jim Durkin 10 лет назад, еще более менее (но, конечно, не уровень титульного трека камбэк-альбома; скорее, что-то из отложенного Джимом в долгий ящик и не прошедшего внутреннюю цензуру), однако в целом ощущение неутешительное.

Вот стоило оно того — поднимать мертвеца?..

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