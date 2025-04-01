Dani Filth, CRADLE OF FILTH о сладкой жизни: «Вероятно, Sony ждали, что с их финансированием мы пойдем на танцевальные курсы»Блог
Пару недель назад вышел новый альбом COF The Screaming Of The Valkyries, и поскольку его стартовая тема называется «To Live Deliciously», Дэни поделился своими мыслями, какова же она, жизнь сладкая. И какой период «крэдловской» биографии выдался самым роскошным.
«Наверное, самый жирный период был в 2002-м, когда мы подписались на Sony и были хэдлайнерами американского Ozzfest с суппортом вроде TYPE O NEGATIVE и MOONSPELL. Отличный был год.
Все вокруг тогда говорили, мол, для метал-группы подписаться на мажорном лейбле — как выигрыш в лотерею, но счастье вечным не будет: потом они найдут кого-то другого, кто-то что-то перепродаст и т.д. Просто вопрос времени. И мы отдавали себе отчет, что да, счастье вечным не будет. Но было плевать.
После все действительно произошло именно так, как должно было произойти. (Выпустив единственный альбом, лейбл потерял интерес к группе и они перешли на Roadrunner Records с куда более скромными условиями, — прим.авт.) Зато пожили в золотой период, когда у нас было полно денег. Знаете, на что их потратили? В основном на то, чтобы записать оркестр из 101 музыкантов! Ну и всякое такое же, подобное, чего Sony определенно не ожидали.
Вероятно, они ждали, что со всем этим финансированием мы пойдем на танцевальные курсы и станем следующими BACKSTREET BOYS. Но вместо всего этого мы реализовали альбом, настолько массивный, что он буквально сползал с винила. (Речь про ‘Damnation And A Day’ — прим.авт.) Он просто давил физноситель. Длинная, запутанная, мрачная, всеобъемлющая история падения Люцифера, которая нам, создателям, подарила чувство свободы. Му ощущали себя хозяевами своей судьбы, творчества, хотя и отдавали себе отчет, что вечно так не продлится.
Хотя знаете что? Нечто подобное чувствовалось и сейчас, в работе над The Screaming Of The Valkyries. Мы стали старше, мы понимаем, что нужно, в «крэдловском» лагере новая кровь, семейные новые узы, все хорошо. Гармонично. Я чувствую, будто снова сижу за рулем и полностью владею ситуацией. Ну и Napalm Records позволяют делать свое дело так, как мы считаем нужным».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 265
Читайте также:
- Свадьба сезона: участники CRADLE OF FILTH поженились в Аризоне
- Новинка к Хэллоуину: видео CRADLE OF FILTH «Malignant Perfection»
- Репортаж: BLACK SATELLITE, ILL NINO, DEVILDRIVER, CRADLE OF FILTH в Шарлотт
- Фото: CRADLE OF FILTH, DEVILDRIVER, ILL NINO, BLACK SATELLITE
- Слушаем: две новые темы CRADLE OF FILTH… и много старых
- Гитарист Richard Shaw об уходе из CRADLE OF FILTH: «Я устал от мелодрам и прочего дерьма»
- Dani Filth, CRADLE OF FILTH: «Все, кто был знаком с EMPEROR в начале 90-х, не воспринимали их всерьез»
- Dani Filth: топ-5 песен, которые меня вдохновили
- CRADLE OF FILTH показали «Crawling King Chaos»: тринадцатый — счастливый?
- Летом на экраны выходит оккультный ужастик «Baphomet» с участием Dani Filth
2 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Dani Filth, CRADLE OF FILTH о сладкой жизни: «Вероятно, Sony ждали, что с их финансированием мы пойдем на танцевальные курсы»
-
Нацисты признали Glenn Danzig «своим»
-
«Всем сейчас нужна эта группа!» SEX PISTOLS возвращаются с концертами
-
Низкий художественный уровень: смотрим новые клипы DEATH SS
-
Kirk Hammett: «Я сочинил 767 риффов для следующего альбома»
-
Фирменный самолет IRON MAIDEN распродают по кусочкам
-
Tobias Forge, GHOST: «Мы — доказательство того, что грандиозный успех в роке все еще возможен»
-
Самые дорогие альбомы тяжелой музыки. Еще топ-4
-
Из KATATONIA ушел Anders Nyström
-
Невеста вокалиста FASTER PUSSYCAT выбросилась за борт круизного фестивального лайнера в стиле 80-х
Комментарии
Ігор:
Кстати, «Damnation and A Day» я слушал единожды,более двадцати лет назад.И как сейчас помню,я в него не въехал.…
Kain:
jurgai:
jurgis:
Юрий:
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал(а):
Эдит Пиаф, Мирей Матье, они отличались от многих. Какие актрисы — Бриджит Бардо — супер красавица с идеальной…
G D:
Всё проще, Чёрное Солнце — это коловрат, стигматизированный Гитлером.
А футболки эти за такую цену я бы не купил, даже будучи поклонником творчества Гленна.…
Кулачёрт:
Polaris:
Мне кажется, эту фашню скорее привлёк накачанный пресс Гленна на плакате. Дядя Рём не даст соврать.…
Писюн с глазами:
Мaga:
Старик Макларен (RIP) ещё во время 4-го воссоединения SEX PISTOLS в 2007-м сказал — это старые упряжные кони, которых в последний раз выпустили попастись. Как оказалось, не в по…
40PT:
Цікава Часам гэтая пані ў кліпе нагадвае оззі ды мэрліна мэнсана адначасова…
G D:
Хорошо, что мы никогда не увидим воссоединение Joy Divison…хотя, кто знает.…
вперёд, Джокер! не останавливайся
Кстати, «Damnation and A Day» я слушал единожды,более двадцати лет назад.И как сейчас помню,я в него не въехал.