Dani Filth, CRADLE OF FILTH о сладкой жизни: «Вероятно, Sony ждали, что с их финансированием мы пойдем на танцевальные курсы»

Пару недель назад вышел новый альбом COF The Screaming Of The Valkyries, и поскольку его стартовая тема называется «To Live Deliciously», Дэни поделился своими мыслями, какова же она, жизнь сладкая. И какой период «крэдловской» биографии выдался самым роскошным.

«Наверное, самый жирный период был в 2002-м, когда мы подписались на Sony и были хэдлайнерами американского Ozzfest с суппортом вроде TYPE O NEGATIVE и MOONSPELL. Отличный был год.

Все вокруг тогда говорили, мол, для метал-группы подписаться на мажорном лейбле — как выигрыш в лотерею, но счастье вечным не будет: потом они найдут кого-то другого, кто-то что-то перепродаст и т.д. Просто вопрос времени. И мы отдавали себе отчет, что да, счастье вечным не будет. Но было плевать.

После все действительно произошло именно так, как должно было произойти. (Выпустив единственный альбом, лейбл потерял интерес к группе и они перешли на Roadrunner Records с куда более скромными условиями, — прим.авт.) Зато пожили в золотой период, когда у нас было полно денег. Знаете, на что их потратили? В основном на то, чтобы записать оркестр из 101 музыкантов! Ну и всякое такое же, подобное, чего Sony определенно не ожидали.

Вероятно, они ждали, что со всем этим финансированием мы пойдем на танцевальные курсы и станем следующими BACKSTREET BOYS. Но вместо всего этого мы реализовали альбом, настолько массивный, что он буквально сползал с винила. (Речь про ‘Damnation And A Day’ — прим.авт.) Он просто давил физноситель. Длинная, запутанная, мрачная, всеобъемлющая история падения Люцифера, которая нам, создателям, подарила чувство свободы. Му ощущали себя хозяевами своей судьбы, творчества, хотя и отдавали себе отчет, что вечно так не продлится.

Хотя знаете что? Нечто подобное чувствовалось и сейчас, в работе над The Screaming Of The Valkyries. Мы стали старше, мы понимаем, что нужно, в «крэдловском» лагере новая кровь, семейные новые узы, все хорошо. Гармонично. Я чувствую, будто снова сижу за рулем и полностью владею ситуацией. Ну и Napalm Records позволяют делать свое дело так, как мы считаем нужным».

